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Aprilia im MotoGP-Höhenflug: Fabiano Sterlacchini erklärt sein Rezept

Drei Siege in vier Rennen, WM-Führung und starke Breite: Aprilia überzeugt 2026 auf ganzer Linie. Technikdirektor Fabiano Sterlacchini gibt Einblicke in die Erfolgsformel.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Fabiano Sterlacchini verbesserte die Kommunikation innerhalb von Aprilia
Fabiano Sterlacchini verbesserte die Kommunikation innerhalb von Aprilia
Foto: Gold & Goose
Fabiano Sterlacchini verbesserte die Kommunikation innerhalb von Aprilia
© Gold & Goose

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Aprilia erlebt in der MotoGP-Saison 2026 einen bisher bemerkenswerten Höhenflug: Drei Siege in den ersten vier Rennen, dazu die Plätze 1 und 2 in der Fahrer-WM durch Marco Bezzecchi und Jorge Martin. Beim jüngsten Rennen in Jerez landeten alle vier Aprilias in den Top-6 – ein klares Zeichen für das neue konstant hohe Niveau der Italiener.

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Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr. Seit der Ankunft von Technikdirektor Fabiano Sterlacchini hat sich die Arbeitsweise bei Aprilia grundlegend verändert. Statt schwankender Leistungen von Strecke zu Strecke präsentiert sich das Team 2026 vielseitig und konkurrenzfähig auf unterschiedlichsten Layouts. Ein zentraler Faktor ist dabei die bessere Vernetzung der Abteilungen.

Wie Dall'Igna bei Ducati: Sterlacchini optimierte die Abläufe in der Aprilia-Rennabteilung

Sterlacchini beschreibt den Ansatz so: «Im Grunde geht es darum, die offensichtlichsten Dinge im Unternehmen umzusetzen. Eine schlechte Eigenschaft des Menschen ist, dass er individuell denkt und arbeitet – im Sinne von: Ich habe recht, nicht du. Dass wir zusammenarbeiten müssen, ist die grundlegende Voraussetzung. Nachdem ich angekommen war, habe ich nach zwei, drei Monaten Analyse gesehen, dass in bestimmten Bereichen zwei Abteilungen nicht zusammengearbeitet haben, obwohl es zwingend notwendig war. Also habe ich meine Erfahrung genutzt und die Leute dazu gedrängt, gemeinsam zu arbeiten – denn das ist der einzige Weg zum Erfolg.»

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Auch technisch hat Aprilia einen Schritt nach vorne gemacht. Besonders im Bereich Aerodynamik sehen viele Beobachter die Italiener mittlerweile vor Ducati. Neue Konzepte, etwa bei den auffälligen Flügelelementen an der Verkleidung, wurden gezielt getestet.

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WM-Leader Marco Bezzecchi baute seine WM-Führung in Jerez aus
WM-Leader Marco Bezzecchi baute seine WM-Führung in Jerez aus
Foto: Gold & Goose
WM-Leader Marco Bezzecchi baute seine WM-Führung in Jerez aus
© Gold & Goose

Beim Test in Jerez sah man viele neue Aerodetails, unter anderem neue Elemente an der Kanzel. «Es ist ein neues Konzept», erklärte Sterlacchini. «Das Hauptziel war, etwas zu validieren, das wir in der CFD gesehen haben. Der normale Prozess führt von der Simulation über den Windkanal bis auf die Strecke – diese Korrelation ist extrem wichtig. Einige der positiven Ergebnisse stimmen allerdings nicht mit dem Feedback der Fahrer überein. Wir analysieren die Daten, das gehört zum Prozess – es ist ein Teil des Puzzles.»

Neben der Aerodynamik arbeitet Aprilia auch an Chassis- und Elektronik-Updates. Gerade Testsessions werden genutzt, um extremere Ansätze auszuprobieren: «Während eines Rennwochenendes ist das kaum möglich. Dort reagierst du auf Probleme eher mit kleinen Anpassungen. Bei Tests können wir radikalere Lösungen ausprobieren, um etwa die Performance mit dem weichen Reifen und mehr Grip zu maximieren.»

Aprilia denkt auch an die Zukunft: 850er-Entwicklung im Plan

Parallel dazu läuft bereits die Entwicklung für die MotoGP-Zukunft mit 850er-Motoren. Trotz der aktuellen Erfolge bleibt Aprilia beim ursprünglichen Plan: «Wir haben zu Beginn eine klare Strategie für beide Projekte festgelegt und halten uns daran. Auch wenn wir aktuell erfolgreicher sind als erwartet, wollen wir diesen Plan beibehalten. Gleichzeitig dürfen wir nicht den Fokus verlieren, Probleme zu lösen und die Chancen der aktuellen Saison zu nutzen.»

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Ein weiterer Schlüssel liegt in der starken Aerodynamik-Abteilung um Marco de Luca. Dennoch bleibt Sterlacchini vorsichtig: «Es ist schwer zu sagen, ob wir die Referenz sind. Wir haben ein sehr starkes Team, das von Marco geleitet wird. Aber entscheidend ist die Gruppe. Wir haben eine sehr gute Korrelation zwischen Simulation und Strecke erreicht – das ist nicht selbstverständlich.»

Diese Balance zwischen Simulation (CFD), Windkanal und realen Streckendaten ist essenziell: «Man versucht, die CFD-Ergebnisse maximal zu nutzen und sie mit dem Windkanal zu korrelieren. Wenn diese Korrelation auch auf der Strecke funktioniert, kann man sich darauf verlassen. Selbst wenn es eine gewisse Fehlerquote gibt – wenn es in acht von zehn Fällen passt, funktioniert der Prozess.»

Das Ergebnis dieser strukturierten Herangehensweise: eine Aprilia, die 2026 nicht nur schnell, sondern auch konstant ist – und damit momentan der große Titelkandidat.

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Ai Ogura (J)

Aprilia

1:35,944 min

2.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,005 sec

3.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,328

4.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,333

5.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,355

6.

Alex Marquez (E)

Ducati

+0,450

7.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+0,495

8.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,533

9.

Johann Zarco (F)

Honda

+0,714

10.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,727

11.

Jorge Martin (E)

Aprilia

+0,739

12.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,743

13.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+0,934

14.

Luca Marini (I)

Honda

+0,952

15.

Joan Mir (E)

Honda

+1,033

16.

Brad Binder (ZA)

KTM

+1,036

17.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,064

18.

Fermin Aldeguer (E)

Ducati

+1,095

19.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+1,127

20.

Dani Pedrosa (E)

KTM

+1,539

21.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,546

22.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,597

23.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+1,793

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Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

101

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

90

3

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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71

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

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66

5

Marc Márquez

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57

6

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54

7

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53

8

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