Aprilia-Duell um den MotoGP-Titel – Jorge Martin: «Bin besser als 2024!»

Mit dem Doppelsieg in Le Mans hat Jorge Martin im Titelkampf der MotoGP-WM ein deutliches Zeichen gesetzt. Der Aprilia-Werkspilot verkürzte den Rückstand auf Teamkollege Marco Bezzecchi auf nur noch einen Punkt – und sieht sich selbst mittlerweile sogar stärker als in jener Saison, in der er MotoGP-Weltmeister wurde.

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«Ich bin sehr froh, dass ich wieder mein volles Niveau erreicht habe. Ich bin jetzt ein besserer Fahrer als 2024 – mit Sicherheit!», erklärte Martin selbstbewusst nach seinem emotionalen Frankreich-Wochenende. Der Spanier ist überzeugt, dass Stillstand im modernen MotoGP-Sport keine Option ist. «In diesem Sport muss man besser werden. Andernfalls verschlechtert man sich. Man stagniert nicht. Die besten Fahrer verbessern sich ständig. Man muss seine Fähigkeiten verbessern, um mithalten zu können.»

WM-Rivale Bezzecchi ist für Martin eine Motivationsquelle

Besonders motivierend sei für ihn die starke Form von Teamkollege Marco Bezzecchi. Der Italiener war lange Zeit der bessere der beiden Aprilia-Piloten und entwickelte sich zur zentralen Referenz innerhalb des Projekts. «Marco hat in diesem Jahr den Unterschied ausgemacht, das will ich jetzt auch erreichen», erklärte Martin. «Ich fühle mich auf der Aprilia sehr wohl.»

Trotz der jüngsten Erfolge sieht Martin allerdings weiterhin Verbesserungspotenzial auf technischer Seite. Vor allem die Abstimmungsarbeit sei noch längst nicht abgeschlossen. «Am Samstag änderten wir direkt vor dem Sprint die Abstimmung. Das zeigt, dass wir noch keine richtige Basisabstimmung für mich gefunden haben», schilderte der Spanier. «Bei den folgenden Rennen geht es jetzt darum, diese Basis zu erarbeiten. Nach der Sommerpause will ich dann richtig vertraut mit dem Motorrad sein.»

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Durch die verletzungsbedingte Zwangspause von Titelverteidiger Marc Marquez spitzt sich der WM-Kampf derzeit immer mehr zu einem reinen Aprilia-Duell zwischen Martin und Bezzecchi zu. Dennoch wollte Martin zunächst den Fokus auf Marquez richten. «Zuerst einmal wünsche ich Marc meine volle Unterstützung. Man will nie, dass ein anderer Fahrer verletzt ist. Es war ein schlimmer Sturz», sagte der Spanier. Gleichzeitig machte er aber klar, dass er Marquez noch lange nicht abgeschrieben hat. «Wir wissen, dass Marc immer stärker zurückkehrt.»

Im direkten Duell mit Bezzecchi sieht Martin vor allem einen positiven Effekt. «Marco ist meine Motivation. Wenn er stark ist, motiviert er mich zu Bestleistungen. Er ist meine Referenz, wir haben das gleiche Motorrad.»

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Barcelona wird laut Martin kein Spaziergang

Mit Blick auf das kommende Rennwochenende in Barcelona zeigte sich Martin trotz seines Le-Mans-Triumphs vorsichtig. «Montmelo war im letzten Jahr eines der schwierigsten Rennen für die Aprilias. Man weiß nie genau, wie es wird», warnte er. Entscheidend sei aus seiner Sicht, dass Aprilia den aktuellen Teamgeist konserviert. «Wichtig ist, dass wir weiter arbeiten und so gut zusammenhalten, wie es im Moment der Fall ist.»

Die Zielsetzung bleibt dennoch klar. «Ich will erneut die maximale Punkteanzahl holen, doch es wird ein schwieriges Wochenende für uns. Deshalb müssen wir sehr konzentriert sein», forderte der Ex-Champion vor dem Heimspiel in Spanien.