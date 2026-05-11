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Aprilia-Duell um den MotoGP-Titel – Jorge Martin: «Bin besser als 2024!»

Jorge Martin sieht sich stärker als in seinem Titeljahr 2024. Der Aprilia-Star sprach nach dem Erfolg beim MotoGP-Wochenende in Le Mans über das WM-Duell mit Teamkollege Marco Bezzecchi.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Jorge Martin holte in Le Mans die Maximalpunktzahl
Jorge Martin holte in Le Mans die Maximalpunktzahl
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin holte in Le Mans die Maximalpunktzahl
© Gold & Goose

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Mit dem Doppelsieg in Le Mans hat Jorge Martin im Titelkampf der MotoGP-WM ein deutliches Zeichen gesetzt. Der Aprilia-Werkspilot verkürzte den Rückstand auf Teamkollege Marco Bezzecchi auf nur noch einen Punkt – und sieht sich selbst mittlerweile sogar stärker als in jener Saison, in der er MotoGP-Weltmeister wurde.

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«Ich bin sehr froh, dass ich wieder mein volles Niveau erreicht habe. Ich bin jetzt ein besserer Fahrer als 2024 – mit Sicherheit!», erklärte Martin selbstbewusst nach seinem emotionalen Frankreich-Wochenende. Der Spanier ist überzeugt, dass Stillstand im modernen MotoGP-Sport keine Option ist. «In diesem Sport muss man besser werden. Andernfalls verschlechtert man sich. Man stagniert nicht. Die besten Fahrer verbessern sich ständig. Man muss seine Fähigkeiten verbessern, um mithalten zu können.»

WM-Rivale Bezzecchi ist für Martin eine Motivationsquelle

Besonders motivierend sei für ihn die starke Form von Teamkollege Marco Bezzecchi. Der Italiener war lange Zeit der bessere der beiden Aprilia-Piloten und entwickelte sich zur zentralen Referenz innerhalb des Projekts. «Marco hat in diesem Jahr den Unterschied ausgemacht, das will ich jetzt auch erreichen», erklärte Martin. «Ich fühle mich auf der Aprilia sehr wohl.»

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Trotz der jüngsten Erfolge sieht Martin allerdings weiterhin Verbesserungspotenzial auf technischer Seite. Vor allem die Abstimmungsarbeit sei noch längst nicht abgeschlossen. «Am Samstag änderten wir direkt vor dem Sprint die Abstimmung. Das zeigt, dass wir noch keine richtige Basisabstimmung für mich gefunden haben», schilderte der Spanier. «Bei den folgenden Rennen geht es jetzt darum, diese Basis zu erarbeiten. Nach der Sommerpause will ich dann richtig vertraut mit dem Motorrad sein.»

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Durch die verletzungsbedingte Zwangspause von Titelverteidiger Marc Marquez spitzt sich der WM-Kampf derzeit immer mehr zu einem reinen Aprilia-Duell zwischen Martin und Bezzecchi zu. Dennoch wollte Martin zunächst den Fokus auf Marquez richten. «Zuerst einmal wünsche ich Marc meine volle Unterstützung. Man will nie, dass ein anderer Fahrer verletzt ist. Es war ein schlimmer Sturz», sagte der Spanier. Gleichzeitig machte er aber klar, dass er Marquez noch lange nicht abgeschrieben hat. «Wir wissen, dass Marc immer stärker zurückkehrt.»

Im direkten Duell mit Bezzecchi sieht Martin vor allem einen positiven Effekt. «Marco ist meine Motivation. Wenn er stark ist, motiviert er mich zu Bestleistungen. Er ist meine Referenz, wir haben das gleiche Motorrad.»

Willkommen zum Rennen in Le Mans
Willkommen zum Rennen in Le Mans
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Jonas Folger
Jonas Folger
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Martin und Di Giannantonio
Martin und Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
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Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
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Ai Ogura
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Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
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Johann Zarco
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
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Jorge Martin gewinnt das Rennen
Jorge Martin gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Jorge Martin
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Bezzecchi, Martin, Ogura
Bezzecchi, Martin, Ogura
Foto: Gold & Goose
Sieger Jorge Martin
Sieger Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Le Mans
© Gold & Goose

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Barcelona wird laut Martin kein Spaziergang

Mit Blick auf das kommende Rennwochenende in Barcelona zeigte sich Martin trotz seines Le-Mans-Triumphs vorsichtig. «Montmelo war im letzten Jahr eines der schwierigsten Rennen für die Aprilias. Man weiß nie genau, wie es wird», warnte er. Entscheidend sei aus seiner Sicht, dass Aprilia den aktuellen Teamgeist konserviert. «Wichtig ist, dass wir weiter arbeiten und so gut zusammenhalten, wie es im Moment der Fall ist.»

Die Zielsetzung bleibt dennoch klar. «Ich will erneut die maximale Punkteanzahl holen, doch es wird ein schwieriges Wochenende für uns. Deshalb müssen wir sehr konzentriert sein», forderte der Ex-Champion vor dem Heimspiel in Spanien.

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Jorge Martin

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Aprilia Racing

Jorge Martin

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Aprilia Racing

89

27

41:18,001

1:31,232

37

02

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

72

27

+0,477

1:31,380

27

03

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

27

+0,874

1:31,371

19

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

27

+2,851

1:31,385

13

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Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,991

1:31,322

17

06

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

27

+7,756

1:31,563

15

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Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+8,615

1:31,517

9

08

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

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Trackhouse MotoGP Team

25

27

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1:31,566

8

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Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

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BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+14,903

1:31,597

7

10

Luca Marini

Luca Marini

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Luca Marini

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