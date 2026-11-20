Der erste WM-Verfolger von Marc Marquez erlebte an der Algarve einen ereignisreichen Arbeitstag. Los ging es mit einem vielversprechenden zweiten Platz im freien Training. P2 war auch deshalb wichtig, weil Ducati-Pilot Marc Marc Marquez hinter dem «Martinator» gelistet war.

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Stunden später musste Martin härter kämpfen. Am Ende gelang es dem Champion von 2024, der in Portimao allerdings erstmals an Bord der MotoGP-Aprilia unterwegs ist, Platz 10 zu erobern. 0,101 s bewahrten den Madrilenen vor der Zusatzprüfung in Form des ersten Qualifyings.

Die Stimmung Martins spiegelte den wechselhaften Auftakt in Portimao wieder. «Ich habe mich heute über weite Strecken nicht sehr wohl gefühlt. Die meiste Zeit habe ich überall auf der Strecke vor allem die Gefahren sehen. Immerhin hat es zum Schluss funktioniert, ins Q2 zu kommen – und die Zeitabstände sind auch sehr gering. Marco, der aktuell die Referenz ist, ist 0,2 s schneller, das ist noch überschaubar. Am Ende war das Ergebnis besser als das Gefühl, unser Ziel haben wir erreicht.»

Portimao-Kurve-7-Tauma fährt bei Martin mit

Jorge Martin offenbarte: «Mir fehlt hier etwas die Zuversicht, auch weil ich hier schon einen sehr schweren Sturz hatte. Das Gefühl wird immer mit, ich denke in jeder Runde daran, wenn ich durch die Kurve fahre. Ich verliere auch immer ein paar Hundertstel.» Zur Erinnerung: 2021 flog Martin spektakulär in Kurve 7 ab und zog sich dabei Brüche an Armen und Beinen zu.

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Marc Marquez, der die wichtige Session auf P6 vor Martin beendete, sprach ebenfalls von Unsicherheit auf der Strecke. Martin nickte, erklärte aber auch: «Ich denke, die Situation zwischen uns ist schon sehr unterschiedlich. Mit 60 Punkten Vorsprung kann Marc es sich durchaus leisten, entspannt zu sein.»

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Morgen Portimao: International Livestream MotoGP World Championship 21.11.2026 - 09:35

Jorge Martin zwischen den MotoGP-Aussteigern Rins und Miller (re.) Foto: Seidenglanz Jorge Martin zwischen den MotoGP-Aussteigern Rins und Miller (re.) © Seidenglanz

Mit Blick auf den Sprint-Samstag und den Großen Preis von Portugal am Sonntag ist Martin aber zuversichtlich: «Noch habe ich nicht alles, was ich brauche, um zu gewinnen. Doch das kann kommen – ich glaube, wir können am Samstag den notwendigen Schritt machen.»

80 Prozent auf einer Strecke, die 100 Prozent verlangt

Und wie geht es Martin körperlich auf der außergewöhnlichen Rennstrecke – knapp vier Wochen nach dem Bruch seines rechten Handgelenks? «Es ist, wie es ist, ich muss einfach das Beste aus den vielleicht 80 Prozent die ich habe, herausholen.» Zugleich gestand Martin: «Portimao ist eigentlich eine Strecke, die es nicht verzeiht, wenn du körperlich oder mental nicht bei 100 Prozent bist. Zugleich sage ich: Ich will zwar gewinnen – muss aber nicht um jeden Preis gewinnen.»

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Die Botschaft des Spaniers ist unmissverständlich. Einen Kamikaze-Ritt wie beim Sprint in Katar wird es in Portimao wohl nicht geben – auch wenn die WM-Wertung gnadenlos gegen Jorge Martin spricht. Gelingt es Rivale Marc Marquez im Sprint zwei Punkte mehr zu holen als Martin, dann ist der Traum vom WM-Titel 2026 offiziell vorbei. Bei den minimalen Zeitunterschieden nach Tag 1 – Marc Marquez war 0,13 s flotter – und der bedachten Fahrweise des Ducati-Lenovo-Piloten ist nicht auszuschließen, dass Jorge Martin die Titelvergabe um einen weiteren Tag verschiebt.