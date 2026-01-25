Aprilia-Plan für die MotoGP 2026: Balanceakt zwischen Gegenwart und Zukunft
Aprilia-Teammanager Paolo Bonora erklärt, wie der Hersteller aus Nolae das Übergangsjahr 2026 meistern will – mit klarer Prioritätenverschiebung zur Mitte der neuen MotoGP-Saison.
Die MotoGP-Saison 2026 wird für alle Hersteller zu einem Jahr der doppelten Belastung – technisch wie organisatorisch. Während die aktuellen Prototypen weiterentwickelt und konkurrenzfähig gehalten werden müssen, laufen im Hintergrund bereits die Vorbereitungen für den Beginn der 850er-Ära in der Saison 2027. Aprilia-Teammanager Paolo Bonora spricht offen von einer der komplexesten Phasen der jüngeren MotoGP-Geschichte.
«Die MotoGP-Saison 2026 ist ein Übergangsjahr. Es ist notwendig, an beiden Projekten zu arbeiten. Wir müssen auch bei der 2026er-Maschine konzentriert bleiben. Wir müssen sämtliche Probleme beheben, um auf jeder Strecke gute Leistungen zu erreichen. Parallel dazu müssen wir aber auch am 2027er-Bike arbeiten. Und das wird alles andere als einfach», erklärte Bonora gegenüber MotoGP.com.
MotoGP 2027: Lange Liste an Hausaufgaben für die Hersteller
Neben den neuen 850er-Motoren kommen weitere tiefgreifende Veränderungen auf die Ingenieure zu. Die aerodynamischen Freiheiten werden eingeschränkt, die in den vergangenen Jahren immer wichtiger gewordenen Ride-Height-Devices verschwinden komplett aus dem Reglement. Gleichzeitig steht mit Pirelli ein neuer Reifenausrüster in den Startlöchern, der Michelin nach langer Zusammenarbeit ersetzt. Für Aprilia bedeutet das: Abstimmungsarbeit in praktisch allen Bereichen des Motorrads.
Bonora betont, dass diese Vielzahl an Neuerungen nur mit einer klaren Strategie zu bewältigen sei. «Wir haben einen konkreten Plan.» Dieser Plan sieht vor, die Kräfte nicht sofort vollständig auf das Zukunftsprojekt zu verlagern, sondern zunächst die Wettbewerbsfähigkeit der aktuellen RS-GP sicherzustellen.
«Bis zur Mitte der Saison wird der Fokus voraussichtlich stärker auf dem 2026er-Bike liegen. Wenn wir in die zweite Saisonhälfte starten, müssen wir uns stärker auf das 2027er-Motorrad konzentrieren», verriet der Aprilia-Teammanager.
Weniger Ressourcen als die Konkurrenz: Ein Problem?
Damit verfolgt Aprilia einen zweigleisigen Ansatz: sportliche Stabilität in der Gegenwart und technologische Vorbereitung auf die Zukunft. Gerade die zweite Saisonhälfte soll gezielt genutzt werden, um Erkenntnisse für das neue Reglement zu sammeln und Entwicklungsarbeit auf der Rennstrecke zu betreiben. Gleichzeitig bleibt der Anspruch bestehen, auch 2026 um Topresultate zu kämpfen.
Für Bonora ist klar, dass das Übergangsjahr nicht nur eine technische, sondern auch eine mentale Herausforderung darstellt. Die Balance zwischen kurzfristigem Erfolg und langfristiger Ausrichtung erfordert Disziplin und präzise Planung.
Aprilia will diese Phase nutzen, um sich optimal für die neue MotoGP-Ära ab 2027 aufzustellen – ohne dabei den sportlichen Anspruch im Hier und Jetzt aus den Augen zu verlieren. Im Vergleich zur Konkurrenz verfügt Aprilia über ein deutlich geringeres Budget. Das soll laut Aprilia-Rennleiter Massimo Rivola aber
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach