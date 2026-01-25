Aprilia-Plan für die MotoGP 2026: Balanceakt zwischen Gegenwart und Zukunft

Die MotoGP-Saison 2026 wird für alle Hersteller zu einem Jahr der doppelten Belastung – technisch wie organisatorisch. Während die aktuellen Prototypen weiterentwickelt und konkurrenzfähig gehalten werden müssen, laufen im Hintergrund bereits die Vorbereitungen für den Beginn der 850er-Ära in der Saison 2027. Aprilia-Teammanager Paolo Bonora spricht offen von einer der komplexesten Phasen der jüngeren MotoGP-Geschichte.

Werbung

Werbung

«Die MotoGP-Saison 2026 ist ein Übergangsjahr. Es ist notwendig, an beiden Projekten zu arbeiten. Wir müssen auch bei der 2026er-Maschine konzentriert bleiben. Wir müssen sämtliche Probleme beheben, um auf jeder Strecke gute Leistungen zu erreichen. Parallel dazu müssen wir aber auch am 2027er-Bike arbeiten. Und das wird alles andere als einfach», erklärte Bonora gegenüber MotoGP.com.

MotoGP 2027: Lange Liste an Hausaufgaben für die Hersteller

Neben den neuen 850er-Motoren kommen weitere tiefgreifende Veränderungen auf die Ingenieure zu. Die aerodynamischen Freiheiten werden eingeschränkt, die in den vergangenen Jahren immer wichtiger gewordenen Ride-Height-Devices verschwinden komplett aus dem Reglement. Gleichzeitig steht mit Pirelli ein neuer Reifenausrüster in den Startlöchern, der Michelin nach langer Zusammenarbeit ersetzt. Für Aprilia bedeutet das: Abstimmungsarbeit in praktisch allen Bereichen des Motorrads.

Aprilia-Teammanager Paolo Bonora Foto: Gold & Goose Aprilia-Teammanager Paolo Bonora © Gold & Goose

Werbung

Werbung

Bonora betont, dass diese Vielzahl an Neuerungen nur mit einer klaren Strategie zu bewältigen sei. «Wir haben einen konkreten Plan.» Dieser Plan sieht vor, die Kräfte nicht sofort vollständig auf das Zukunftsprojekt zu verlagern, sondern zunächst die Wettbewerbsfähigkeit der aktuellen RS-GP sicherzustellen.

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

«Bis zur Mitte der Saison wird der Fokus voraussichtlich stärker auf dem 2026er-Bike liegen. Wenn wir in die zweite Saisonhälfte starten, müssen wir uns stärker auf das 2027er-Motorrad konzentrieren», verriet der Aprilia-Teammanager.

Weniger Ressourcen als die Konkurrenz: Ein Problem?

Damit verfolgt Aprilia einen zweigleisigen Ansatz: sportliche Stabilität in der Gegenwart und technologische Vorbereitung auf die Zukunft. Gerade die zweite Saisonhälfte soll gezielt genutzt werden, um Erkenntnisse für das neue Reglement zu sammeln und Entwicklungsarbeit auf der Rennstrecke zu betreiben. Gleichzeitig bleibt der Anspruch bestehen, auch 2026 um Topresultate zu kämpfen.

Für Bonora ist klar, dass das Übergangsjahr nicht nur eine technische, sondern auch eine mentale Herausforderung darstellt. Die Balance zwischen kurzfristigem Erfolg und langfristiger Ausrichtung erfordert Disziplin und präzise Planung.

Werbung

Werbung

Massimo Rivola Foto: Schiel Massimo Rivola © Schiel