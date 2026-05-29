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Aprilia Racing bestätigt: Monster Energy an Bord, 2027 als Titelsponsor!

Zum Start der MotoGP-Action in Mugello schickt Aprilia die Werkspiloten mit neuem Bike-Design auf die Strecke. Hintergrund ist die frische Vereinbarung zwischen Aprilia Racing und Monster Energy.

MotoGP

Monster Energy ist ab sofort Hauptsponsor von Aprilia Racing in der MotoGP
Monster Energy ist ab sofort Hauptsponsor von Aprilia Racing in der MotoGP
Foto: Aprilia Racing
Monster Energy ist ab sofort Hauptsponsor von Aprilia Racing in der MotoGP
© Aprilia Racing

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Das Logo des US-Konzerns Monster Energy war bereits Teil des Auftritts der MotoGP-Werksmannschaft von Aprilia – doch nur über persönliche Sponsorendeals mit WM-Tabellenführer Marco Bezzecchi. Bemerkenswert: Teamkollege Jorge Martin, bislang in Red Bull-Farben unterwegs, ist nun neutral unterwegs.

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Mit dem Event in Mugello hält der US-Konzern nun auch Werbefläche auf den schwarzen RS-GP. Mit dem FP1 rollten die Piloten erstmal mit prominenten Monster-Stickern auf den Kurs. Hintergrund ist eine offizielle Kooperationsvereinbarung mit dem sofortigen Einstieg als Hauptspnsor.

Wie beide Unternehmen mitteilten, gipfelt die engere Zusammenarbeit mit einem Titelsponsoring des Teams aus Noale zum Start der Saison 2027. Beste Nachrichten für die Struktur von Aprilia-Racing-CEO Massimo Rivola, der seit längerem als einziger Hersteller ohne Titelsponsor in der Königsklasse aktiv ist – und das als 2026 führendes Projekt. Das Aprilia Racing Team führt derzeit auch die Fahrerwertung an, mit dem ersten und zweiten Platz, und das Werk steht an der Spitze der Hersteller- und Teamwertung.

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Aprilia-Racing-CEO Rivola freut sich über einen Titelsponsor ab 2027
Aprilia-Racing-CEO Rivola freut sich über einen Titelsponsor ab 2027
Foto: Gold and Goose
Aprilia-Racing-CEO Rivola freut sich über einen Titelsponsor ab 2027
© Gold and Goose

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Entsprechend begeistert das sportliche Oberhaupt, Massimo Rivola: «Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft mit einem weltweit tätigen Unternehmen wie Monster Energy bekannt zu geben, das uns 2026 als Hauptsponsor zur Seite stehen und 2027 die Rolle des Titelsponsors übernehmen wird. Diese Vereinbarung stellt einen Meilenstein für Aprilia Racing und den krönenden Abschluss unseres Erfolgsweges dar. Aus diesem Grund sind wir besonders stolz auf diese Zusammenarbeit, die dazu beitragen wird, die Ambitionen unseres Projekts weiter zu stärken. Ich möchte Monster Energy für das Vertrauen danken, das sie in uns gesetzt haben, und wir werden alles tun, um sicherzustellen, dass es sich auszahlt, wenn wir gemeinsam dieses neue Kapitel beginnen.«

Im Schulterschluss der neue Partner, vertreten durch Mitch Covington, Sport-Marketing-Präsident bei Monster Energy: «Die Partnerschaft mit Aprilia Racing ist für Monster Energy in der MotoGP ein spannender Schritt nach vorne. Das Team hat sich als eine der wettbewerbsfähigsten und fortschrittlichsten Kräfte in der Meisterschaft etabliert, und wir freuen uns darauf, Teil dieser Reise zu sein, während sie sich weiterentwickelt. Die MotoGP stellt die Königsklasse des Motorradrennsports dar und bleibt für Monster Energy eine wichtige Plattform, um mit Fans weltweit in Kontakt zu treten. Gemeinsam mit Aprilia Racing sind wir entschlossen, diese Verbindung zu stärken und zum weiteren Wachstum und zur Dynamik des Sports beizutragen.»

Interessant ist die neue Vereinbarung zwischen Italien und den USA mit Blick auf 2027, dann, wenn Monster die Rolle des Titelsponsors des rein italienischen Teams mit Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia übernimmt. Denn aktuell hat Monster die Rolle des namensgebenden Teampartners bei Yamaha inne. Dazu kommt eine langjährige Partnerschaft als Sponsor von Ducati Lenovo. Mehrgleisige Aktivitäten sind nicht unüblich, doch die Rolle des Titelsponsors dürfte sich Aprilia Racing exklusiv gesichert haben.

Ab Mugello: Design-Update für die Aprilia RS-GP
Ab Mugello: Design-Update für die Aprilia RS-GP
Foto: Aprilia Racing
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© Aprilia Racing

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