Aprilia verlängert mit MotoGP-Testfahrer Savadori um zwei weitere Jahre

Seit 2020 ist Lorenzo Savadori als Testfahrer für Aprilia tätig. Der Italiener leistete bislang einen bedeutenden Beitrag, um die RS-GP zu dem konkurrenzfähigen Motorrad zu machen, wie es heute ist.

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Am 10. November, zwei Tage nach dem Triumph von Marco Bezzecchi in Katar, verkündete Aprilia die Vertragsverlängerung mit Savadori um zwei weitere Jahre. So wird der aus Cesena stammende Fahrer auch 2027 und 2028 eine wichtige Personalie im MotoGP-Projekt der Noaleser sein. Nächstes Jahr wird er mit Bezzecchi und Neuzugang Pecco Bagnaia in die neue MotoGP-Ära mit den 850er-Bikes starten.

Laut Aprilia ist Lorenzo Savadori einer derjenigen, «die den Geist von Aprilia Racing am besten verkörpern», hieß es in der Aussendung.

«Ich freue mich sehr, meine Reise mit Aprilia Racing fortzusetzen, dem Team, das mir sehr am Herzen liegt. Ich bin zufrieden mit dem, was wir bisher erreicht haben, und damit, wie sehr wir uns weiterentwickelt haben», meinte der 33-Jährige. «Wir alle arbeiten hart daran, dass Aprilia stets ganz vorne mitfährt, und ich bin stolz und fühle mich geehrt, Teil dieser fantastischen Gruppe von Menschen zu sein, die nicht nur enormen Einsatz, sondern auch viel Herzblut in alles stecken, was sie tun.»

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Lorenzo Savadori ist maßgeblich an der Entwicklung des 850-ccm-Motorrads für 2027 beteiligt. Er spulte mit dem neuen Prototyp in diesem Jahr bereits viele Testkilometer ab.

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Aprilia-Rennchef Massimo Rivola: «Fahrer, die sich bedingungslos für eine Sache einsetzen und das Wohl des Unternehmens über ihre eigenen persönlichen Ambitionen stellen, sind seltene Ausnahmen. Lorenzo gehört zweifellos zu ihnen, und das ist einer der Gründe, warum Aprilia Racing mit einem vollkommen einheitlichen Teamgeist zu einem Maßstab in der Königsklasse geworden ist. Ohne Giga Sava wäre Aprilia Racing nicht komplett.»