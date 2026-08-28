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Aragon, FP1: Marquez vor zwei Aprilia – WM-Leader Martin nur 18.!

Marc Marquez wurde der Favoritenrolle beim Trainingsauftakt in Aragon gerecht und lag vor Raul Fernandez und Marco Bezzecchi. Fabio Di Giannantonio und Pedro Acosta stürzten, Jorge Martin weit zurück.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Weltmeister Marc Marquez gab im FP1 das Tempo vor
Weltmeister Marc Marquez gab im FP1 das Tempo vor
Foto: Gold & Goose
Weltmeister Marc Marquez gab im FP1 das Tempo vor
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Pünktlich um 10.45 Uhr starteten die 22 MotoGP-Piloten in die erste Trainingssitzung des Rennwochenendes in Aragon. Im Vergleich zum zurückliegenden Event in Silverstone gab es einige Veränderungen im Fahrerfeld: Johann Zarco meldete sich nach dreieinhalbmonatiger Zwangspause auf seiner MotoGP-Honda zurück. Auch Gresini-Pilot Fermin Aldeguer gab sein Comeback. Nicht mit dabei ist hingegen Trackhouse-Pilot Ai Ogura. Der Japaner wurde nach einem Trainingssturz beim Motocross am Donnerstag operiert und wird in Aragon von Aprilia-Testpilot Lorenzo Savadori ersetzt.

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Bereits zu Beginn des ersten Stints auf dem gegen den Uhrzeigersinn befahrenen Kurs wurden die gelben Flaggen geschwenkt: Fabio Di Giannantonio stürzte nach gut sechs Minuten in Kurve 3. Die Ducati des Italieners rutschte lange über die asphaltierte Auslaufzone und überschlug sich schließlich im Kiesbett. «Diggia» blieb unverletzt und konnte die Session nach einer kurzen Pause fortsetzen.

Marc Marquez zu Beginn vor Pedro Acosta

Marc Marquez ging als großer Favorit in das Training. Nach zwölf Minuten notierte der Spanier die erste 1:47er-Runde und setzte sich damit knapp vor Bruder Alex an die Spitze. KTM-Pilot Pedro Acosta folgte als erster Verfolger, noch vor den im Vorfeld hoch gehandelten Aprilia-Piloten.

Im Artikel erwähnt

Pedro Acosta war mit Abstand bester KTM-Pilot
Pedro Acosta war mit Abstand bester KTM-Pilot
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta war mit Abstand bester KTM-Pilot
© Gold & Goose

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Beeindruckend verlief der Auftakt von Rückkehrer Zarco. Nach einer Viertelstunde war der Franzose als Siebter bester Honda-Pilot. Auffällig waren allerdings die für eine MotoGP-Session ungewohnt großen Abstände: Zur Halbzeit des Trainings lagen die Top-10 innerhalb von 1,6 Sekunden.

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Zehn Minuten vor dem Ende des FP1 waren die Marquez-Brüder die einzigen Fahrer, die Rundenzeiten unter 1:48 Minuten vorweisen konnten. Marc Marquez lag mit 1:47,532 Minuten vorn, 0,264 Sekunden dahinter lag Bruder Alex auf der zweiten Position. Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi hatte sich auf die dritte Position geschoben, lag aber bereits 0,657 Sekunden zurück. Erstaunlich: Rookie Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) war als Neunter bester Yamaha-Pilot.

Toprak Razgatlioglu lag zwischenzeitlich in den Top-10
Toprak Razgatlioglu lag zwischenzeitlich in den Top-10
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu lag zwischenzeitlich in den Top-10
© Gold & Goose

Acosta crasht, Aprilias kratzen an der Marquez-Zeit

Fünf Minuten vor dem Ende des FP1 sorgte Pedro Acosta in Kurve 12 für gelbe Flaggen. Die KTM mit der Startnummer 37 rutschte über das Vorderrad in Richtung Auslaufzone. Acosta versuchte lange, sich mit dem Knie abzustützen, konnte einen Sturz aber nicht verhindern. Der Spanier blieb unverletzt und sprintete nach dem Abflug zum Rettungsweg, um schnellstmöglich an die KTM-Box zurückzukehren.

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In der Schlussphase des FP1 gingen einige Fahrer mit frischen Reifen auf Zeitenjagd. Die drei Yamaha-Piloten Jack Miller, Fabio Quartararo und Alex Rins schoben sich in die Top-10, lagen aber etwa eine Sekunde zurück.

Die 1:47,532er-Runde von Marc Marquez stand bis zur letzten Minute. Dann gingen zwei Aprilias auf Zeitenjagd und kamen nah an die Bestmarke heran. Marco Bezzecchi schob sich in der letzten Minute noch auf die zweite Position. Aprilia-Markenkollege Raul Fernandez lag nach drei Sektoren vorn, verlor im letzten Sektor aber einige Hundertstelsekunden und reihte sich mit 0,035 Sekunden Rückstand auf der zweiten Position ein.

Somit ging das FP1 mit einer Ducati-Bestzeit zu Ende, doch Aprilia lag in Schlagdistanz. Marc Marquez, Marco Bezzecchi und Alex Marquez lagen innerhalb von 0,264 Sekunden. Pedro Acosta als Fünfter hatte bereits 0,713 Sekunden Rückstand. Jack Miller (Pramac-Yamaha), Franco Morbidelli (VR46-Ducati), Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati), Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) und Fabio Quartararo (Yamaha) komplettierten die Top-10.

Beeindruckendes Comeback von Zarco

Stark: Johann Zarco reihte sich beim Comeback auf der elften Position ein und war damit bester Honda-Pilot. Der Franzose lag 1,117 Sekunden zurück.

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Johann Zarco gibt in Aragon sein Comeback
Johann Zarco gibt in Aragon sein Comeback
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco gibt in Aragon sein Comeback
© Gold & Goose

Pol Espargaro, der in Aragon erneut für Tech3-Stammpilot Maverick Vinales einspringt, beendete das FP1 auf der 15. Position und war damit zweitbester KTM-Pilot noch vor Brad Binder und Enea Bastianini. Pramac-Pilot Toprak Razgatlioglu wurde in der Schlussphase auf die 16. Position durchgereicht.

Enttäuschend verlief der Auftakt für WM-Leader Jorge Martin. Der Spanier kam im FP1 nicht in Schwung und hatte 1,591 Sekunden Rückstand. Damit war Martin mit Abstand letzter der drei Aprilia-Stammfahrer. Er reihte sich auf der 18. Position ein. Aprilia testete im FP1 einen neuen Flügel auf dem Höcker der RS-GP. Erstaunlich ist, wie intensiv Aprilia weiterhin an der 2026er-Version arbeitet, während sich andere Hersteller bereits voll auf das 2027er-Bike konzentrieren.

Nur 18.: Jorge Martin lag fast 1,6 Sekunden zurück
Nur 18.: Jorge Martin lag fast 1,6 Sekunden zurück
Foto: Gold & Goose
Nur 18.: Jorge Martin lag fast 1,6 Sekunden zurück
© Gold & Goose

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Ernüchternd war auch das Abschneiden von Ex-Weltmeister Francesco Bagnaia. Der Ducati-Werkspilot war 1,875 Sekunden langsamer als Teamkollege Marquez: Position 20 für den zweifachen MotoGP-Champion.

Das Zeittraining der MotoGP in Aragon wird um 15:00 Uhr gestartet.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

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Zeit

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

22

1:45,455

02

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

21

+0,010

03

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+0,038

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+0,299

05

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

20

+0,440

06

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

23

+0,504

07

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

22

+0,572

08

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+0,609

09

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

21

+0,763

10

Johann Zarco

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