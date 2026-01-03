Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Aspar Circuit: Jorge Martinez über Valencias Trainingszentrum der Stars

Der Aspar Circuit in der Nähe von Valencia hat sich als feste Trainingsbasis etabliert. Jorge Martinez erklärt, warum MotoGP-Stars wie Marc Marquez und Maverick Vinales dort fahren.

Manuel Pecino

Von

MotoGP

Alex und Marc Marquez nutzen den Aspar Circuit für ihr Training
Alex und Marc Marquez nutzen den Aspar Circuit für ihr Training
Foto: Aspar Circuit
Alex und Marc Marquez nutzen den Aspar Circuit für ihr Training
© Aspar Circuit

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Unweit von Valencia hat sich der Aspar Circuit längst als feste Größe etabliert. Die 2,2 Kilometer lange Strecke zwischen Guadassuar und Algemesi unweit von Valencia dient nicht nur als Heimatbasis des Aspar-Teams, sondern wird regelmäßig von MotoGP-Stars wie Marc Marquez, Jorge Martin, Joan Mir, Maverick Vinales oder Alex Marquez für ihr Training genutzt.

Werbung

Werbung

Eigentümer Jorge «Aspar» Martinez zeigt sich mit der Entwicklung der Anlage sehr zufrieden. «Ich muss Marc und Alex Marquez, Martin, Mir, Quartararo und Vinales danken», betonte der vierfache Weltmeister. «Sie sind deshalb so angetan, weil wir ein Projekt geschaffen haben, bei dem ein Fahrer über eine ganze Woche hinweg unterschiedliche Trainingsformen absolvieren kann.»

Jorge Martinez ist richtig stolz auf das Projekt unweit von Valencia
Jorge Martinez ist richtig stolz auf das Projekt unweit von Valencia
Foto: Aspar Circuit
Jorge Martinez ist richtig stolz auf das Projekt unweit von Valencia
© Aspar Circuit

Empfehlungen

Der Aspar Circuit, ursprünglich 2017 als Circuit de la Ribera eröffnet, blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Nach politischen Auseinandersetzungen, juristischen Verfahren und längeren Schließungen übernahm Aspar die Anlage 2022 gemeinsam mit Unternehmer Juan Roig. Seit der Wiedereröffnung im Frühjahr 2024 wurde der Kurs kontinuierlich weiterentwickelt und hat sich als professionelles Trainingszentrum und Teamstandort etabliert.

Werbung

Werbung

Auf einer Gesamtfläche von rund 350.000 Quadratmetern bietet der Komplex weit mehr als nur eine klassische Rennstrecke. Neben dem Hauptkurs mit zehn Links- und zehn Rechtskurven gibt es eine identische Kartstrecke, einen Offroad-Bereich für Flat-Track, Supermoto und Autocross sowie eine große Asphaltfläche für Drift- und Sicherheitstrainings. Ergänzt wird das Angebot durch Museum, Restaurant, Helipad, Krankenstation und 18 professionelle Boxen.

Die Anlage umfasst eine Gesamtfläche von rund 350.000 Quadratmetern
Die Anlage umfasst eine Gesamtfläche von rund 350.000 Quadratmetern
Foto: Aspar Circuit
Die Anlage umfasst eine Gesamtfläche von rund 350.000 Quadratmetern
© Aspar Circuit

«Wir haben Sand, Flat-Track, wir haben eine kleine Strecke für kleine Motorräder, wir haben eine Technikstrecke, wir haben eine große Strecke für große Motorräder», erklärte Martinez das Konzept. «Auf diese Weise wird ein Fahrer über viele Tage hinweg nicht müde.» Der Hauptkurs sei bewusst kompakt ausgelegt: «Die Rennstrecke ist relativ klein, aber sehr fordernd und sehr technisch. Und ich glaube, das ist es, was den Fahrern gefällt.»

Dabei steht der Aspar Circuit nicht ausschließlich Profis offen. «Man kann im Internet nachsehen, ob die Strecke geöffnet ist oder ob eine Veranstaltung stattfindet», so Aspar. «Wenn die Strecke geöffnet ist, zahlt man, glaube ich, 80 Euro, und schon kann man fahren.»

Werbung

Werbung

Der Aspar Circuit umfasst auch eine Flat-Track-Strecke
Der Aspar Circuit umfasst auch eine Flat-Track-Strecke
Foto: Aspar Circuit
Der Aspar Circuit umfasst auch eine Flat-Track-Strecke
© Aspar Circuit

Für MotoGP-Stars gibt es andere Modelle: «Maverick oder Marquez und Co. haben gegen eine jährliche Gebühr das ganze Jahr über eine Box. Ihre Motorräder stehen dort, und sie kommen dann gezielt zum Trainieren.»

Knapp zwei Jahre nach dem Neustart der Anlage steht fest: Der Aspar Circuit ist längst mehr als ein ambitioniertes Projekt – er ist ein fester Bestandteil der Trainingsroutine vieler Spitzenfahrer geworden.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien