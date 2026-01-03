Aspar Circuit: Jorge Martinez über Valencias Trainingszentrum der Stars

Unweit von Valencia hat sich der Aspar Circuit längst als feste Größe etabliert. Die 2,2 Kilometer lange Strecke zwischen Guadassuar und Algemesi unweit von Valencia dient nicht nur als Heimatbasis des Aspar-Teams, sondern wird regelmäßig von MotoGP-Stars wie Marc Marquez, Jorge Martin, Joan Mir, Maverick Vinales oder Alex Marquez für ihr Training genutzt.

Werbung

Werbung

Eigentümer Jorge «Aspar» Martinez zeigt sich mit der Entwicklung der Anlage sehr zufrieden. «Ich muss Marc und Alex Marquez, Martin, Mir, Quartararo und Vinales danken», betonte der vierfache Weltmeister. «Sie sind deshalb so angetan, weil wir ein Projekt geschaffen haben, bei dem ein Fahrer über eine ganze Woche hinweg unterschiedliche Trainingsformen absolvieren kann.»

Jorge Martinez ist richtig stolz auf das Projekt unweit von Valencia Foto: Aspar Circuit Jorge Martinez ist richtig stolz auf das Projekt unweit von Valencia © Aspar Circuit

Der Aspar Circuit, ursprünglich 2017 als Circuit de la Ribera eröffnet, blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Nach politischen Auseinandersetzungen, juristischen Verfahren und längeren Schließungen übernahm Aspar die Anlage 2022 gemeinsam mit Unternehmer Juan Roig. Seit der Wiedereröffnung im Frühjahr 2024 wurde der Kurs kontinuierlich weiterentwickelt und hat sich als professionelles Trainingszentrum und Teamstandort etabliert.

Werbung

Werbung

Auf einer Gesamtfläche von rund 350.000 Quadratmetern bietet der Komplex weit mehr als nur eine klassische Rennstrecke. Neben dem Hauptkurs mit zehn Links- und zehn Rechtskurven gibt es eine identische Kartstrecke, einen Offroad-Bereich für Flat-Track, Supermoto und Autocross sowie eine große Asphaltfläche für Drift- und Sicherheitstrainings. Ergänzt wird das Angebot durch Museum, Restaurant, Helipad, Krankenstation und 18 professionelle Boxen.

Thema der Woche 35. Formel-1-Weltmeister – aber wer ist Lando Norris wirklich? Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich? Mathias Brunner Weiterlesen

Die Anlage umfasst eine Gesamtfläche von rund 350.000 Quadratmetern Foto: Aspar Circuit Die Anlage umfasst eine Gesamtfläche von rund 350.000 Quadratmetern © Aspar Circuit

«Wir haben Sand, Flat-Track, wir haben eine kleine Strecke für kleine Motorräder, wir haben eine Technikstrecke, wir haben eine große Strecke für große Motorräder», erklärte Martinez das Konzept. «Auf diese Weise wird ein Fahrer über viele Tage hinweg nicht müde.» Der Hauptkurs sei bewusst kompakt ausgelegt: «Die Rennstrecke ist relativ klein, aber sehr fordernd und sehr technisch. Und ich glaube, das ist es, was den Fahrern gefällt.»

Dabei steht der Aspar Circuit nicht ausschließlich Profis offen. «Man kann im Internet nachsehen, ob die Strecke geöffnet ist oder ob eine Veranstaltung stattfindet», so Aspar. «Wenn die Strecke geöffnet ist, zahlt man, glaube ich, 80 Euro, und schon kann man fahren.»

Werbung

Werbung

Der Aspar Circuit umfasst auch eine Flat-Track-Strecke Foto: Aspar Circuit Der Aspar Circuit umfasst auch eine Flat-Track-Strecke © Aspar Circuit

Für MotoGP-Stars gibt es andere Modelle: «Maverick oder Marquez und Co. haben gegen eine jährliche Gebühr das ganze Jahr über eine Box. Ihre Motorräder stehen dort, und sie kommen dann gezielt zum Trainieren.»