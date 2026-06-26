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Assen-Aus für Gresini? Ducati-Piloten Aldeguer und Marquez stürzten schwer

Für Gresini Racing kam es im Doppelpack. Fermin Aldeguer und Alex Marquez stürzten im Finale des Zeittrainings schwer. Der Vollausfall des Ducati-Kundenteams beim Assen-GP ist zu befürchten.

MotoGP

Wieder ein großer Crash für Alex Marquez
Wieder ein großer Crash für Alex Marquez
Foto: Gold and Goose
Wieder ein großer Crash für Alex Marquez
© Gold and Goose

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In Summe hatte Gresini gleich drei Abflüge zu verdauen, denn Alex Marquez war bereits zu Beginn des wichtigen Zeittrainings in Assen ausgerutscht. Doch nach dem harmlosen Crash an der langsamsten Stelle des TT Circuit konnte der Vizeweltmeister die Session fortsetzen Doch das Ende der Sitzung, die über den direkten Einzug ins zweite Qualifying am Samstag entscheidet, erlebten beide Gresini-Piloten nicht.

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Zunächst erwischte es den jüngeren der beiden Spanier. Aldeguer, der sich im Januar den Oberschenkel gebrochen hatte, rutschte in der schnellen Kurve 11 aus. Im Kies überschlug sich der Youngster, der zum Zeitpunkt des Unfalls in der Q2 war, heftig. Aldeguer war bei Bewusstsein, musste aber vor Ort behandelt werden, die Session lief weiter. Bis zum Sturz von Alex Marquez. Dessen Highsider ereignete sich nur wenige Meter entfernt. Da sich Marquez nicht bewegen konnte, wurde die Session sofort gestoppt. Marquez, der sein zweites Comeback nach Schlüsselbein- und Wirbelverletzungen versuchte, die er sich letzten Monat bei einem schweren Sturz in Barcelona zugezogen hatte, konnte schließlich mit Hilfe der Streckenärzte das Feld verlassen.

Mittlerweile ist klar, dass Alex Marquez den Highspeed-Highsider glücklicherweise ohne schwere Verletzungen überstand. «AM73» erlitt eine Prellung an der rechten Schulter und Schürfwunden am linken Arm. «Die Röntgenaufnahme seiner Schulter war unauffällig», fügte Gresini in einem Update hinzu. Kurios auch: Ausgerechnet in Assen verletzte sich Alex Marquez auch vor einem Jahr. Nach einer Kollision mit Acosta und einem Crash in Kurve 6 ging Marquez' linke Hand zu Bruch.

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Schlimmer scheinen die Verletzungen bei Fermin Aldeguer. Für den Piloten aus Murcia ging es nach der Erstversorgung im Medical Centre weiter ins Krankenhaus, weitere Untersuchungen an Brust und Rücken wurden durchgeführt. Der Spanier überschlug sich heftig, als er in den Kies rutschte. Aldeguer war nach dem Sturz bei Bewusstsein und saß aufrecht, als er auf einer Trage abtransportiert wurde.

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Während Alex Marquez noch Chancen auf eine Rennteilnahme hat, sich aber am Samstag noch einmal beim MotoGP-Ärzteteam vorstellen muss, gibt es zu den Verletzungen von Fermin Aldeguer zur Stunde keine weiteren Informationen. Über der Teilnahme steht derweil ein großes Fragezeichen.

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