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Assen-Überraschung: Quartararo brachte Yamaha beim Grand Prix auf Platz 8

Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo fuhr im ereignisreichen MotoGP-Hauptrennen von Assen den soliden achten Platz heraus. Wenig begeistert schilderte der Franzose ein bereits bekanntes Phänomen.

MotoGP

Erfolgserlebnis: Platz 8 für Fabio Quartararo
Erfolgserlebnis: Platz 8 für Fabio Quartararo
Foto: Gold and Goose
Erfolgserlebnis: Platz 8 für Fabio Quartararo
© Gold and Goose

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Das Yamaha-Lager durfte sich in Assen über Platz 8 von Fabio Quartararo freuen. Der Franzose hielt sich aus sämtlichen Scharmützeln heraus, profitierte von etlichen Ausfällen – Marco Bezzecchi (Aprilia), Pecco Bagnaia (Ducati) und Pedro Acosta (Red Bull-KTM) – sahen die Flagge nicht und sicherte so am Ende seine drittbeste Platzierung in einem Hauptrennen in der laufenden Saison.

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Der Weltmeister aus dem Jahr 2021 büßte mit der besten M1 auf dem TT Circuit knapp 20 Sekunden auf den entfesselten Sieger Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) ein. «Das Rennen war lang, körperlich anstrengend und nicht wirklich zum Genießen», erklärte Fabio, der beim ersten Start ohne dem dafür vorgesehenen Device von Position 9 aus losgefahren war, als Siebter aus der ersten Runde zurückkam und zwischenzeitlich auf Platz 10 durchgereicht wurde.

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Im Artikel erwähnt

«Ich denke, wir haben unsere Performance vom Ergebnis her heute sicher maximiert. Aber ich fühle mich speziell im Rennen im Moment nicht wirklich wohl mit dem Motorrad. In den letzten zehn Runden habe ich dann auch noch an Unterarmkrämpfe gelitten, aber nicht auf der rechten, sondern auf der linken Seite. Ich hatte schon drei Operationen, was das angeht.»

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Quartararo erklärte weiter: «Diese Piste ist wirklich anstrengend für den Fahrer. Speziell mit unserem Bike, das wenig Grip hat und sich daher noch schwerer anfühlt. Da hatte ich dann noch etwas mehr Probleme - aber ich konnte die bestmögliche Position dennoch nach Hause bringen. Soviel ich weiß, war ja Marc als Siebter etwa zehn Sekunden vor mir. Ich wusste auch, dass ich das nicht aufholen konnte, vielleicht war ich etwas schneller, aber nicht besser.»

Die Lage in der WM-Tabelle sagt alles: Nach 20 von 44 Rennen fehlen Fabio Quartararo 148 Punkte auf den neuen MotoGP-Spitzenreiter Jorge Martin – Platz 14 für den besten Yamaha-Vertreter.

Willkommen zum Rennen in Assen
Willkommen zum Rennen in Assen
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez und Ai Ogura
Raul Fernandez und Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Miller und Morbidelli
Miller und Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura gewinnt das Rennen
Ai Ogura gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Ai Ogura
Sieger Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez, Ai Ogura und Team
Raul Fernandez, Ai Ogura und Team
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez, Ai Ogura, Jorge Martin
Raul Fernandez, Ai Ogura, Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Assen-Sieger Ai Ogura
Assen-Sieger Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Assen
© Gold & Goose

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

07

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

08

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

26

+19,039

1:33,269

8

09

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

26

+20,302

1:33,303

7

10

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

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+20,669

1:33,092

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