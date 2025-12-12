Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Audienz beim König: Marc und Alex Marquez zu Gast bei Felipe VI.

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez und Vize-Weltmeister Alex eilen derzeit von Termin zu Termin. In dieser Woche wurden die beiden Ducati-Piloten ins spanische Königshaus eingeladen.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Marc und Alex Marquez mit König Felipe VI.
Marc und Alex Marquez mit König Felipe VI.
Foto: Ducati Corse
Marc und Alex Marquez mit König Felipe VI.
© Ducati Corse

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Marquez-Brüder dominierten die MotoGP-Saison 2025. Gemeinsam konnten sie in diesem Jahr 31 Siege holen (14 Grands Prix und 17 Sprints). Während Marc (Ducati Lenovo) eines der größten Comebacks der Sportgeschichte hinlegte und seinen neunten WM-Titel einfahren konnte, war es für Alex (Gresini Ducati) die erfolgreichste Saison, seit er in der Königsklasse fährt.

Werbung

Werbung

Ihren WM- und Vize-WM-Titel feierten sie gemeinsam am 22. November im spanischen Cervera. Es war eine große WM-Party und der krönende Abschluss einer einzigartigen Saison. Die beiden werden in ihrer Heimat wie Helden gefeiert. Viel Zeit zum Urlaub machen bleibt den Marquez-Brüdern nicht – sie eilen derzeit von einem Termin zum anderen.

Marc und Alex Marquez wurden zur Audienz beim spanischen König geladen
Marc und Alex Marquez wurden zur Audienz beim spanischen König geladen
Foto: Ducati Corse
Marc und Alex Marquez wurden zur Audienz beim spanischen König geladen
© Ducati Corse

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

In dieser Woche stand für MM93 und AM73 ein ganz besonderer Termin auf dem Programm: Als Anerkennung für ihre großartigen Leistungen wurden sie vom spanischen König Felipe VI. in Madrid zu einer Audienz geladen.

Werbung

Werbung

Der König gratulierte den beiden zu ihrer erfolgreichen MotoGP-Saison. Das spezielle Ereignis wurde auf Video festgehalten und vom spanischen Königshaus auf Social Media geteilt. «Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung und der jahrelangen harten Arbeit, die euch zu zwei unbestrittenen Spitzenreitern gemacht hat, und herzlichen Glückwunsch auch an eure Teams, die euch bei jedem Training und jedem Wettkampf begleiten», hieß es in einem offiziellen Statement.

Anfang Februar geht es für die beiden Ducati-Piloten mit dem Sepang-Test weiter. Nach zwei weiteren Testtagen in Thailand findet vom 27. Februar bis 1. März auf dem Buriram International Circuit das erste Rennwochenende der MotoGP-Saison 2026 statt.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Corse

Ducati Lenovo Team

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

Gresini Racing

BK8 Gresini Racing MotoGP

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

KTM

Red Bull KTM Factory Racing

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Corse

Ducati Lenovo Team

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Team VR46

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Team VR46

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

Gresini Racing

BK8 Gresini Racing MotoGP

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Yamaha Motor Racing

Yamaha Motor Racing

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

TrackHouse Racing

Trackhouse MotoGP Team

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesia
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    24. - 26.10.2025
    Zum Event

  4. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  5. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien