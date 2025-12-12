Audienz beim König: Marc und Alex Marquez zu Gast bei Felipe VI.

Die Marquez-Brüder dominierten die MotoGP-Saison 2025. Gemeinsam konnten sie in diesem Jahr 31 Siege holen (14 Grands Prix und 17 Sprints). Während Marc (Ducati Lenovo) eines der größten Comebacks der Sportgeschichte hinlegte und seinen neunten WM-Titel einfahren konnte, war es für Alex (Gresini Ducati) die erfolgreichste Saison, seit er in der Königsklasse fährt.

Ihren WM- und Vize-WM-Titel feierten sie gemeinsam am 22. November im spanischen Cervera. Es war eine große WM-Party und der krönende Abschluss einer einzigartigen Saison. Die beiden werden in ihrer Heimat wie Helden gefeiert. Viel Zeit zum Urlaub machen bleibt den Marquez-Brüdern nicht – sie eilen derzeit von einem Termin zum anderen.

Marc und Alex Marquez wurden zur Audienz beim spanischen König geladen Foto: Ducati Corse Marc und Alex Marquez wurden zur Audienz beim spanischen König geladen © Ducati Corse

In dieser Woche stand für MM93 und AM73 ein ganz besonderer Termin auf dem Programm: Als Anerkennung für ihre großartigen Leistungen wurden sie vom spanischen König Felipe VI. in Madrid zu einer Audienz geladen.

Der König gratulierte den beiden zu ihrer erfolgreichen MotoGP-Saison. Das spezielle Ereignis wurde auf Video festgehalten und vom spanischen Königshaus auf Social Media geteilt. «Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung und der jahrelangen harten Arbeit, die euch zu zwei unbestrittenen Spitzenreitern gemacht hat, und herzlichen Glückwunsch auch an eure Teams, die euch bei jedem Training und jedem Wettkampf begleiten», hieß es in einem offiziellen Statement.

