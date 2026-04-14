Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen

Ducati Lenovo #93 Marc Márquez (E) – Ducati GP27 #37 Pedro Acosta (E) – Ducati GP27 VR46 Racing #49 Fabio Di Giannantonio (I) – Ducati GP27 #54 Fermin Aldeguer (E) – Ducati GP27 Gresini Racing #96 Dani Holgado (E) – Ducati GP26 #23 Enea Bastianini (I) – Ducati GP26 Aprilia Racing #72 Marco Bezzecchi (I) – Aprilia RS-GP #63 Francesco Bagnaia – Aprilia RS-GP Trackhouse Racing #25 Raul Fernandez (E) – Aprilia RS-GP #35 Joan Mir (E) – Aprilia RS-GP Red Bull KTM Factory Racing #73 Alex Marquez (E) – KTM RC16 #12 Maverick Vinales (E) – KTM RC16 Tech3 Fahrer noch unbekannt Castrol Honda HRC #20 Fabio Quartararo (F) – Honda RC213V #80 David Alonso (COL) – Honda RC213V Honda LCR #5 Johann Zarco (F) – Honda RC213V #11 Diogo Moreira (BR) – Honda RC213V Monster Energy Yamaha #89 Jorge Martin (E) – Yamaha YZR-M1 #79 Ai Ogura (J) – Yamaha YZR-M1 Pramac Yamaha #07 Toprak Razgatlioglu (TR) – Yamaha YZR-M1 #28 Izan Guevara (E) – Yamaha YZR-M1