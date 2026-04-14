Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. MotoGP
  4. /
  5. MotoGP
  6. /
  7. News
Werbung
Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen
Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher.
Spannend: Wer ist in der MotoGP 2027 am Start?Spannend: Wer ist in der MotoGP 2027 am Start?Foto: Gold and Goose
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Der Beginn einer völlig neuen MotoGP-Ära mit einem runderneuerten Regelwerk zur Saison 2027 bringt auch eine Welle von Umbesetzungen mit sich. Lediglich in der Garage der Honda-Kundenmannschaft von Lucio Cecchinello wird es überhaupt keine Veränderungen geben. Sowohl Altmeister Johann Zarco als auch Rookie Diogo Moreira haben Verträge für 2027 in der Tasche. Möglich wäre allerdings noch eine interne Umbesetzung.
Werbung
Werbung
Denn es ist fix, davon auszugehen, dass die heutige Werksmannschaft mit Mir und Marini ausgewechselt wird. Mit Ex-Weltmeister Fabio Quartararo will Honda zurück auf die Siegerstraße, die Einigkeit der beiden Seiten gilt als sicher. Dazu scheint Honda weiter auf den Nachwuchs zu setzen Als zweiter Pilot ist der Kolumbianer David Alonso im Gespräch. Der Moto2-Pilot könnte zunächst aber auch bei LCR aufgebaut werden – Moreira würde in dem Fall für 2027 Teamkollege von Quartararo sein.
Spaniens Hoffnungsträger Pedro Acosta: Ein Wechsel zu Ducati steht bevorSpaniens Hoffnungsträger Pedro Acosta: Ein Wechsel zu Ducati steht bevorFoto: Gold and Goose
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Sehr große Veränderungen stehen für die spanischen MotoGP-Fans an. Gleich drei Siegfahrer dürften im kommenden Jahr in neuen Strukturen zu finden sein. Als größter Deal gilt der Wechsel von Pedro Acosta. Der junge Mann aus Murcia, der in Thailand erstmals ein Rennen gewinnen konnte, wird ins Ducati-Werksteam und an die Seite von Marc Márquez transferiert. Spannend ist allerdings, ob der Multweltmeister mit der Nummer 93 noch einmal verlängert. Es wird noch einige Rennen benötigen, um herauszufinden, ob der Körper von Marc Márquez weitere MotoGP-Rennen verkraften kann.
Werbung
Werbung
Zwei Spanier bei Red Bull KTM Factory Racing? Das große Loch, das Acosta bei KTM aufreißt, soll von Alex Márquez aufgefüllt werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit unterschreibt der jüngere Marquez-Bruder für das Projekt aus Österreich Die besten Karten als Teamkollege dürfte Maverick Vinales haben, doch auch im Falle von «Top Gun» steckt noch ein Fragezeichen hinter der körperlichen Verfassung.
Großkaliber Nummer 3 mit spanischem Pass: Jorge Martin. Der 2024er-Weltmeister biegt auf die Zielgerade seiner Karriere ein – mit Yamaha. Der derzeitige WM-Zweite will seine zwiespältige Aprilia-Erfahrung hinter sich lassen und mit den Japanern – gegen ein fürstliches Entgelt – noch einmal an die Spitze der Königsklasse zurückkehren. Noch frisch ist der Transfer zum Teamkollegen. Erst am Wochenende sickerte durch, dass sich Yamahas Japans-MotoGP-Hoffnung Ai Ogura gesichert hat.
Noch-Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin zieht es in Richtung YamahaNoch-Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin zieht es in Richtung YamahaFoto: Gold and Goose
Nach Oguras Entscheidung – Umplanen bei Trackhouse Damit ist die Lage bei Trackhouse Racing für 2027 noch nicht eindeutig. Fährt Raul Fernandez weiter auf hohem Niveau, gibt es keinen Grund für einen Austausch des Madrilenen. Bekannt ist zudem, dass Trackhouse-Teammanager Davide Brivio im Gespräch mit seinem ehemaligen Champion bei Suzuki, Joan Mir, ist. Theoretisch könnten statt mir aber auch andere, heutige Werksfahrer antreten. Denn Brad Binder (KTM) und Luca Marini (Honda) haben aktuell kaum Argumente für einen Verbleib bei ihren aktuellen Teams.
Werbung
Werbung
Weitgehend klar ist die Situation im Aprilia-Werksteam. Mit Pecco Bagnaia, der Ducati Ende 2026 nach acht Jahren verlassen wird, und Marco Bezzecchi setzt Rennsportchef Massimo Rivola auf ein vielversprechendes Dreamteam für und aus Italien. Einen Erdrutsch könnte die Lage bei Gresini gleichkommen. Es ist wahrscheinlich, dass beide Siegfahrer überlaufen. Alex Márquez zu KTM und der von Ducati unterstützte Fermín Aldeguer zu VR46 Racing. Hier gilt Fabio Di Giannantonio. Stand heute als auch weiterhin gesetzt. Bei Gresini könnte es zu einem Wiedersehen mit Enea Bastianini kommen. Vor seinem Aufstieg zum Ducati-Werksfahrer verdiente sich «La Bestia» bereits als Rookie. Sehr gute Karten für den zweiten Platz bei Gresini hat Moto2-Pilot Dani Holgado. Noch viele Fragezeichen bei Tech3 Das größte Fragezeichen steckt aktuell hinter den Planungen der französischen Tech3-Mannschaft. Denn für den neuen Teaminhaber Günther Steiner geht es zunächst auch um die Entscheidung für einen Technik-Partner. Der Südtiroler verhandelt konkret mit KTM und Honda, auch davon könnte eine Entscheidung möglicher Piloten abhängen.
Werbung
Werbung
Moto2-Pilot Izan Guevara: Schafft er den Sprung in die MotoGP über PramacMoto2-Pilot Izan Guevara: Schafft er den Sprung in die MotoGP über PramacFoto: Gold and Goose
Bleibt das Yamaha-Kundenteam. Fix ist Toprak Razgatlioglu. Spätestens wenn auf die M1 Pirelli-Reifen montiert werden, soll die Stunde des Türken schlagen – wenn es nach Yamaha geht. Der zweite Platz ist frei, doch als Kandidat fährt sich Izan Guevara in der eigens zur MotoGP-Nachwuchsförderung geschaffenen Moto2-Struktur in Position. Mit der bemerkenswerten Fußnote, dass Stand heute erst fünf Piloten (Zarco, Moreira, Razgatlioglu, Bezzecchi und Aldeguer) verbindliche Vereinbarungen haben – so könnte das MotoGP-Fahrerfeld für 2027 aussehen:
  • Ducati Lenovo
  • #93 Marc Márquez (E) – Ducati GP27
  • #37 Pedro Acosta (E) – Ducati GP27
  • VR46 Racing
  • #49 Fabio Di Giannantonio (I) – Ducati GP27
  • #54 Fermin Aldeguer (E) – Ducati GP27
  • Gresini Racing
  • #96 Dani Holgado (E) – Ducati GP26
  • #23 Enea Bastianini (I) – Ducati GP26
  • Aprilia Racing
  • #72 Marco Bezzecchi (I) – Aprilia RS-GP
  • #63 Francesco Bagnaia – Aprilia RS-GP
  • Trackhouse Racing
  • #25 Raul Fernandez (E) – Aprilia RS-GP
  • #35 Joan Mir (E) – Aprilia RS-GP
  • Red Bull KTM Factory Racing
  • #73 Alex Marquez (E) – KTM RC16
  • #12 Maverick Vinales (E) – KTM RC16
  • Tech3
  • Fahrer noch unbekannt
  • Castrol Honda HRC
  • #20 Fabio Quartararo (F) – Honda RC213V
  • #80 David Alonso (COL) – Honda RC213V
  • Honda LCR
  • #5 Johann Zarco (F) – Honda RC213V
  • #11 Diogo Moreira (BR) – Honda RC213V
  • Monster Energy Yamaha
  • #89 Jorge Martin (E) – Yamaha YZR-M1
  • #79 Ai Ogura (J) – Yamaha YZR-M1
  • Pramac Yamaha
  • #07 Toprak Razgatlioglu (TR) – Yamaha YZR-M1
  • #28 Izan Guevara (E) – Yamaha YZR-M1
Werbung
Werbung
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • MotoGP
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte
1
Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
81
2
Jorge Martin
Aprilia Racing
77
3
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
60
4
Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
50
5
Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
45
6
Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
40
7
Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
37
8
Alex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
28
9
Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
25
10
Luca Marini
Honda HRC Castrol
23
Mehr laden
EventsAlle MotoGP Events
  • Vergangen
    Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Gran Premio de España
    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–27.04.2026
    Zum Event
  • Grand Prix de France
    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • Gran Premi de Catalunya
    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
MotoGP NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM