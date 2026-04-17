Ausverkauftes Sammlerstück: Aprilia X 250th nach zwei Wochen vergriffen

Ende März zeigte Aprilia im Rahmen des MotoGP-Events in den USA am Circuit of the Americas erstmals die «X 250th». Sie wurde zum Anlass des 250. Geburtstags der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung gestaltet und richtet sich vor allem an motorsportbegeisterte US-Kunden. 25 der insgesamt 30 Exemplare des neuesten Modells der Aprilia Submarke «X», zuständig für Exklusivauflagen mit Rennsportbezug, gehen nach Nordamerika.

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Nur 14 Tage nach der Premiere waren alle 30 Einheiten vergriffen, wie der Hersteller jetzt bekannt gab. Bereits bei ihrer Vorgängerin, der RSV4 X-GP, aufgelegt zum 10. Jubiläum des MotoGP-Engagements der Italiener, fanden sich in lediglich zwei Wochen für alle Exemplare Kunden. In den Verkaufszahlen von Aprilia dürfte dies nur eine Randnotiz darstellen, die X-Modelle haben für die Marke jedoch auch Signalwirkung: Die RSV4 X-GP beispielsweise war das erste Kundenmotorrad mit Ground-Effect-Aerodynamik.

Die aktuelle Auflage «X 250th» hüllt die Superbike-Technik der RSV4 in eine Carbon-Verkleidung, bei der sich abermals die Rennabteilung mit ihrem Aerodynamik-Know-how austoben konnten. Entsprechend sei die Exklusivauflage «äußerst ausgeklügelt und von der Denkweise des MotoGP-Konzepts abgeleitet», ließ sich Aprilia-Racing-Technikdirektor Fabiano Sterlacchini bei der Präsentation zitieren.

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So kommt erstmals außerhalb der Zweirad-Spitzenklasse eine ausschließlich aus Carbon gefertigte Bremsanlage zum Einsatz. Laut Hersteller soll es sich dabei um die gleiche Brembo-Anlage handeln, die auch in der Königsklasse verwendet wird und der X 250th zu einer Verzögerung verhelfen, die der von Marco Bezzecchis und Jorge Martins RS-GP gleichkommt.

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