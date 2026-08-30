Bagnaia (11.) resigniert und einsilbig nach Sprint: «Es ist, wie es ist»

Francesco Bagnaia startete wie die Brüder Marquez auf dem mittleren Hinterreifen und lag zunächst auf Rang neun. Nachdem er kurzzeitig sogar auf Rang acht fuhr, ging es für ihn rückwärts. Der Ducati-Werkspilot führte nur noch einen Zug an Verfolgern an. Während Marc Marquez auf der gleichen Maschine hohe 1:46er-Zeiten fuhr, konnte Bagnaia kaum 1:47er-Zeiten erreichen. Endstand: Rang 11 mit 14,5 Sekunden Rückstand auf den Sieger – mehr als eine Sekunde war «Pecco» pro Runde langsamer. Honda-Pilot Zarco, der dreieinhalb Monate kein MotoGP-Bike mehr gefahren ist, kam vor dem Doppelweltmeister über die Linie.

Werbung

Werbung

Bagnaia rechnete nach Training mit besserem Ergebnis

Dabei hatte das zweite Training noch Hoffnung gemacht. «Im Vergleich zu Freitag wurde ein Schritt nach vorne gemacht», blickte Bagnaia auf die Trainingssession zurück. «Mit dem mittleren Reifen war ich schnell. Nicht so schnell wie Marc, aber meine Pace lag bei hohen 1:46ern und tiefen 1:47er-Zeiten. Ich war mir sicher, dass ich im Sprint dieselbe Pace fahren würde.»

Weit hinten kämpfte Bagnaia mit Bastianini (KTM) und Rins (Yamaha) Foto: Gold and Goose Weit hinten kämpfte Bagnaia mit Bastianini (KTM) und Rins (Yamaha) © Gold and Goose

Es kam anders: «Ich habe wieder mit dem Grip am Hinterrad gekämpft. Hinter den anderen Fahrern verlor ich bei der Beschleunigung und auch bei der Höchstgeschwindigkeit. Ich war nicht in der Lage zu attackieren.» Speziell in der dritten Runde verlor er Zeit, als sowohl Fermin Aldeguer (Ducati) und auch Jack Miller (Yamaha) einen Weg an den Italiener vorbei fanden.

Werbung

Werbung

Talfahrt seit Brünn setzte sich fort – Top-7 am Sonntag möglich?

Dem zweifachen MotoGP-Weltmeister war die Enttäuschung deutlich anzuhören. «Es ist, wie es ist. Wir arbeiten für das Rennen und wissen dank des Sprints, welche Richtung wir einschlagen müssen.» Für das 23 Runden lange GP-Rennen schraubt er die Erwartungen herunter: «Wenn ich dieselbe Pace fahren kann wie im Training, gibt es ein paar gute Punkte in den Top-7.»

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Mathias Brunner Weiterlesen

Bagnaias Abwärtstrend hält an: Seit dem Assen-GP sammelte er nur 16 Punkte; zuletzt stand er in Brünn auf dem Podest. Immerhin gab es vom Achten der Tabelle auf die Frage nach seiner operierten Hand eine positive Nachricht: «Mit Schmerzmitteln geht es besser.»