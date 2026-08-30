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Bagnaia (11.) resigniert und einsilbig nach Sprint: «Es ist, wie es ist»

Pecco Bagnaia blieb im MotoGP-Sprint von Aragon hinter den Erwartungen. Während Teamkollege Marc Marquez gewann, blieb Bagnaia punktelos – und war eine Sekunde pro Runde langsamer als der Weltmeister.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Der Aragon-Sprint war für Ducati-Werksfahrer Bagnaia eine Nullnummer
Der Aragon-Sprint war für Ducati-Werksfahrer Bagnaia eine Nullnummer
Foto: Gold and Goose
Der Aragon-Sprint war für Ducati-Werksfahrer Bagnaia eine Nullnummer
© Gold and Goose

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Francesco Bagnaia startete wie die Brüder Marquez auf dem mittleren Hinterreifen und lag zunächst auf Rang neun. Nachdem er kurzzeitig sogar auf Rang acht fuhr, ging es für ihn rückwärts. Der Ducati-Werkspilot führte nur noch einen Zug an Verfolgern an. Während Marc Marquez auf der gleichen Maschine hohe 1:46er-Zeiten fuhr, konnte Bagnaia kaum 1:47er-Zeiten erreichen. Endstand: Rang 11 mit 14,5 Sekunden Rückstand auf den Sieger – mehr als eine Sekunde war «Pecco» pro Runde langsamer. Honda-Pilot Zarco, der dreieinhalb Monate kein MotoGP-Bike mehr gefahren ist, kam vor dem Doppelweltmeister über die Linie.

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Bagnaia rechnete nach Training mit besserem Ergebnis

Dabei hatte das zweite Training noch Hoffnung gemacht. «Im Vergleich zu Freitag wurde ein Schritt nach vorne gemacht», blickte Bagnaia auf die Trainingssession zurück. «Mit dem mittleren Reifen war ich schnell. Nicht so schnell wie Marc, aber meine Pace lag bei hohen 1:46ern und tiefen 1:47er-Zeiten. Ich war mir sicher, dass ich im Sprint dieselbe Pace fahren würde.»

Weit hinten kämpfte Bagnaia mit Bastianini (KTM) und Rins (Yamaha)
Weit hinten kämpfte Bagnaia mit Bastianini (KTM) und Rins (Yamaha)
Foto: Gold and Goose
Weit hinten kämpfte Bagnaia mit Bastianini (KTM) und Rins (Yamaha)
© Gold and Goose

Es kam anders: «Ich habe wieder mit dem Grip am Hinterrad gekämpft. Hinter den anderen Fahrern verlor ich bei der Beschleunigung und auch bei der Höchstgeschwindigkeit. Ich war nicht in der Lage zu attackieren.» Speziell in der dritten Runde verlor er Zeit, als sowohl Fermin Aldeguer (Ducati) und auch Jack Miller (Yamaha) einen Weg an den Italiener vorbei fanden.

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Talfahrt seit Brünn setzte sich fort – Top-7 am Sonntag möglich?

Dem zweifachen MotoGP-Weltmeister war die Enttäuschung deutlich anzuhören. «Es ist, wie es ist. Wir arbeiten für das Rennen und wissen dank des Sprints, welche Richtung wir einschlagen müssen.» Für das 23 Runden lange GP-Rennen schraubt er die Erwartungen herunter: «Wenn ich dieselbe Pace fahren kann wie im Training, gibt es ein paar gute Punkte in den Top-7.»

Bagnaias Abwärtstrend hält an: Seit dem Assen-GP sammelte er nur 16 Punkte; zuletzt stand er in Brünn auf dem Podest. Immerhin gab es vom Achten der Tabelle auf die Frage nach seiner operierten Hand eine positive Nachricht: «Mit Schmerzmitteln geht es besser.»

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

41:10,969

1:46,736

37

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+1,754

1:47,093

26

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

+3,629

1:47,002

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,687

1:47,323

22

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+12,572

1:47,356

16

06

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+17,687

1:47,598

14

07

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+23,136

1:47,844

9

08

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

23

23

+25,741

1:47,734

8

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Diogo Moreira

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Diogo Moreira

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11

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+25,899

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10

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