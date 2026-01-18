Weiter zum Inhalt
Bagnaia betont: «Marquez wird bei Ducati nicht bevorzugt behandelt»

Trotz teaminterner Niederlagen gegen Marc Marquez betont Francesco Bagnaia, dass beide Ducati-Werkspiloten in der MotoGP-Saison 2025 absolut gleich behandelt wurden.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Marc Marquez entzauberte Ex-Champion Francesco Bagnaia
Marc Marquez entzauberte Ex-Champion Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez entzauberte Ex-Champion Francesco Bagnaia
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Francesco Bagnaia erlebte in der MotoGP-Saison 2025 eine harte teaminterne Niederlage: Während Neuzugang Marc Marquez von Sieg zu Sieg fuhr und frühzeitig den Titel sicherte, verlor Bagnaia bei mehreren Rennwochenenden den Anschluss. Trotz der sportlichen Rückschläge betont der Italiener, dass das Verhältnis zu seinem prominenten Teamkollegen von Respekt und Professionalität geprägt war.

«Ich behaupte nicht, dass ich mit jedem befreundet bin, aber ich komme mit allen gut zurecht und hatte in der Vergangenheit nie größere Probleme», erklärte Bagnaia beim Podcast Supernova und beschrieb Marquez’ Ankunft bei Ducati: «Bei einem Fahrer mit einem besonderen Charisma wie Marquez gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder es entstehen sofort Diskussionen, oder man findet schnell einen Weg, sich zu verstehen. Marquez verfolgte eine sehr ruhige Herangehensweise, verstand die Teamdynamik und wusste, wie wichtig eine freundliche Atmosphäre ist. So konnten wir uns gut kennenlernen, und unsere Beziehung war ausgezeichnet.»

MotoGP 2025: Francesco Bagnaia lag selten in Schlagdistanz zu Marc Marquez
MotoGP 2025: Francesco Bagnaia lag selten in Schlagdistanz zu Marc Marquez
Foto: Gold & Goose
MotoGP 2025: Francesco Bagnaia lag selten in Schlagdistanz zu Marc Marquez
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Auch in technischen Fragen betont Bagnaia die Fairness innerhalb des Teams: «Natürlich kann es Diskussionen geben, wenn ein Fahrer ein neues Teil bekommt und der andere nicht. Bei Ducati ist das jedoch nicht der Fall: Wir werden gleich behandelt. Wenn ein Teil nicht für beide Fahrer verfügbar ist, bekommt es keiner. Diese Philosophie hat Ducati in den vergangenen Jahren wachsen lassen und zur Referenz gemacht.»

Gerüchte, Ducati würde Marquez gezielt bevorzugen, weist Bagnaia entschieden zurück. «Bei Honda war Marquez der einzige Fahrer, der das Motorrad optimal nutzen konnte – das machte den Unterschied für ihn. Ducati arbeitet jedoch anders: Hier kann jeder Fahrer seinen eigenen Weg gehen. Es gibt keine Pflicht, dass beide dasselbe Material verwenden. So fuhren wir zum Beispiel mit zwei unterschiedlichen Verkleidungen.»

Bagnaia macht damit deutlich: Trotz der sportlichen Dominanz von Marquez in der Saison 2025 gab es bei Ducati keine Bevorzugung – jeder Werkspilot wurde gleich behandelt, und jeder konnte seine eigene Strategie und Abstimmung verfolgen. Im Fall von Marquez hat das deutlich besser funktioniert als bei Bagnaia, der mit der 2025er-Ducati nie richtig warm wurde.

