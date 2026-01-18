Bagnaia betont: «Marquez wird bei Ducati nicht bevorzugt behandelt»

Francesco Bagnaia erlebte in der MotoGP-Saison 2025 eine harte teaminterne Niederlage: Während Neuzugang Marc Marquez von Sieg zu Sieg fuhr und frühzeitig den Titel sicherte, verlor Bagnaia bei mehreren Rennwochenenden den Anschluss. Trotz der sportlichen Rückschläge betont der Italiener, dass das Verhältnis zu seinem prominenten Teamkollegen von Respekt und Professionalität geprägt war.

«Ich behaupte nicht, dass ich mit jedem befreundet bin, aber ich komme mit allen gut zurecht und hatte in der Vergangenheit nie größere Probleme», erklärte Bagnaia beim Podcast Supernova und beschrieb Marquez’ Ankunft bei Ducati: «Bei einem Fahrer mit einem besonderen Charisma wie Marquez gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder es entstehen sofort Diskussionen, oder man findet schnell einen Weg, sich zu verstehen. Marquez verfolgte eine sehr ruhige Herangehensweise, verstand die Teamdynamik und wusste, wie wichtig eine freundliche Atmosphäre ist. So konnten wir uns gut kennenlernen, und unsere Beziehung war ausgezeichnet.»

MotoGP 2025: Francesco Bagnaia lag selten in Schlagdistanz zu Marc Marquez Foto: Gold & Goose MotoGP 2025: Francesco Bagnaia lag selten in Schlagdistanz zu Marc Marquez © Gold & Goose

Auch in technischen Fragen betont Bagnaia die Fairness innerhalb des Teams: «Natürlich kann es Diskussionen geben, wenn ein Fahrer ein neues Teil bekommt und der andere nicht. Bei Ducati ist das jedoch nicht der Fall: Wir werden gleich behandelt. Wenn ein Teil nicht für beide Fahrer verfügbar ist, bekommt es keiner. Diese Philosophie hat Ducati in den vergangenen Jahren wachsen lassen und zur Referenz gemacht.»

Gerüchte, Ducati würde Marquez gezielt bevorzugen, weist Bagnaia entschieden zurück. «Bei Honda war Marquez der einzige Fahrer, der das Motorrad optimal nutzen konnte – das machte den Unterschied für ihn. Ducati arbeitet jedoch anders: Hier kann jeder Fahrer seinen eigenen Weg gehen. Es gibt keine Pflicht, dass beide dasselbe Material verwenden. So fuhren wir zum Beispiel mit zwei unterschiedlichen Verkleidungen.»

