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Francesco Bagnaia (Crash) im Tiefflug: «Kein Gefühl, kein Grip»

Nach einem durchwachsenen Sprint folgte für Francesco Bagnaia am Sonntag im MotoGP-Rennen in Mandalika der nächste Tiefschlag: Sturz in Runde 5, der achte Nuller der Saison, Absturz auf WM-Rang 9.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Schon der Sprint am Samstag hatte wenig Gutes verheißen. Von Startplatz 10 kam Ducati-Werkspilot Francesco Bagnaia als Achter ins Ziel, zehn Sekunden hinter Teamkollege Marc Marquez, und zog ein ernüchterndes Fazit.

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Als Hauptproblem nannte er fehlenden Grip, für den GP wollte das Team mehr Unterstützung am Hinterrad finden. Ein Platz in den Top-8 sei realistisch, meinte der Italiener. Ließen sich die Probleme über Nacht lösen?

Vorderreifendruck zu niedrig, beim Pushen crashte Bagnaia

Die Antwort fiel deutlich aus. Bagnaia lag auf Rang 10, als er in Runde 5 zu Boden ging. «Ich bin einfach gestürzt. Kein Gefühl, kein Grip, und bin gestürzt», fasste er knapp zusammen und gab sich äußerst wortkarg.

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Mandalika
Willkommen zum Rennen in Mandalika
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
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Ai Ogura und Pedro Acosta
Ai Ogura und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Quartararo und Binder
Quartararo und Binder
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
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Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fernández, Bezzecchi, Martin
Fernández, Bezzecchi, Martin
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Mandalika
© Gold & Goose

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Überrascht habe ihn der Abflug nicht. Er habe versucht, zu Luca Marini (Honda) aufzuschließen, um im Windschatten den Vorderreifendruck wieder anzuheben. «Aber ich habe in diesem Moment zu viel vom Hinterrad verlangt. Es hat mich nicht unterstützt.» Und schon rutschte Bagnaia ins indonesische Kiesbett.

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Erschreckender Trend: Seit Brünn stürzt «Pecco» regelmäßig ab

Für den zweifachen MotoGP-Weltmeister ist es der achte Nuller der Saison – die Sprints nicht mitgezählt. In der WM-Wertung fällt er mit 166 Punkten auf Rang 9 zurück. Wie dramatisch der Formeinbruch ist, zeigt der Vergleich: In den ersten neun Rennen bis einschließlich Brünn sammelte Bagnaia 127 Punkte und stand mehrfach auf dem Podium. Seit Assen kamen in acht Rennen nur noch 39 Zähler hinzu.

Brünn war zugleich sein letzter Podestplatz in einem GP, sein letzter Sieg liegt über ein Jahr zurück: Motegi 2025. Fünf Grand Prix bleiben ihm noch, um die Saison und seine Zeit bei Ducati versöhnlich abzuschließen. Am Samstag hatte er Sepang als die Strecke genannt, auf die er sich am meisten freut. Zuerst geht es aber nach Phillip Island, wo man das braucht, was ihm seit Monaten fehlt: Gefühl und Grip.

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01

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Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

27

40:46,582

1:29,960

25

02

25

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+4,260

1:30,024

20

03

89

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

27

+6,890

1:30,144

22

04

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+9,378

1:30,301

22

05

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

27

+9,492

1:30,172

15

06

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

27

+10,778

1:30,229

22

07

73

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

+16,821

1:30,285

14

08

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

27

+19,840

1:30,244

15

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Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

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23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

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Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

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