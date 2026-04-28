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Bagnaia: Ducati näher an Aprilia, als es die Rundenzeiten vermuten lassen

Ein Aprilia-Trio führt beim MotoGP-Test in Jerez die Zeitenliste an: Ducati-Werkspilot Francesco Bagnaia ist überzeugt, dass die Aprilias im Renntrimm nicht so stark sind wie auf eine Runde.

Sebastian Fränzschky
Von

MotoGP

Francesco Bagnaia testete am Montag neue Aeroteile und Elektronikänderungen
Francesco Bagnaia testete am Montag neue Aeroteile und Elektronikänderungen
Foto: Ducati
Francesco Bagnaia testete am Montag neue Aeroteile und Elektronikänderungen
© Ducati

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Im Artikel erwähnt

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Der Montags-Test in Jerez war für Ducati eine wichtige Gelegenheit, um das 2026er-Motorrad in einigen Details zu optimieren. Der Saisonauftakt hat gezeigt, dass Aprilia im Winter die richtigen Schritte gemacht hat, um Ducati den Rang abzulaufen. Das soll sich bis zum Saisonende drehen, wenn es nach Ducati-Corse-Chef Luigi Dall’Igna geht. Mit einem neuen Aeropaket und Änderungen der Elektronikabstimmung hat man am Montag versucht, die Desmosedici GP26 konkurrenzfähiger zu machen. Werkspilot Francesco Bagnaia zog ein positives Fazit.

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«Der Fokus lag auf der Aerodynamik. Doch wir haben auch bei der Elektronik ein paar Dinge probiert. Ich bin ziemlich happy und zufrieden, was wir bei der Aerodynamik erreicht haben. Wir konnten einen ordentlichen Schritt machen beim Kurvenverhalten. Das ist etwas, das mir in diesem und im vergangenen Jahr fehlte – das Turning in schnellen Kurven. Das konnten wir ein bisschen verbessern», schilderte Bagnaia, der in den beiden Sessions auf 59 Runden kam.

Elektronik: Noch keine Lösung, aber eine Idee für die Zukunft

Am Vormittag reihte sich Bagnaia auf der dritten Position ein, in der Nachmittagssession landete er auf der neunten Position. Das ergab Platz 10 in der kombinierten Wertung mit 0,727 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Aprilia-Pilot Ai Ogura. Eine Qualifying-Simulation stand bei Bagnaia nicht im Fokus. Neben den Aerodynamik-Tests tüftelte die Crew des ehemaligen MotoGP-Champions auch an der Elektronik.

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Willkommen zum Rennen in Jerez
Willkommen zum Rennen in Jerez
Foto: Gold & Goose
Rins, Quartararo, Binder, Acosta
Rins, Quartararo, Binder, Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Ogura und Bastianini
Ogura und Bastianini
Foto: Gold & Goose
Di Giannantonio und Zarco
Di Giannantonio und Zarco
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
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Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
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Binder und Mir
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Aldeguer und Bagnaia
Aldeguer und Bagnaia
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Fabio Di Giannantonio
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Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Alex Márquez gewinnt das Rennen
Alex Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Alex Márquez
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Sieger Alex Márquez
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Marco Bezzecchi, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio
Marco Bezzecchi, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Sieger Alex Márquez
Sieger Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Jerez
© Gold & Goose

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«Bei der Elektronik testeten wir eine Änderung, die uns dabei helfen soll, das Motorrad besser zu verzögern. Wir fanden keine Lösung, aber vielleicht einen Weg. Ich hoffe, dass sich das Team jetzt damit beschäftigt, damit wir in Le Mans etwas haben, das uns hilft», so Bagnaia.

Aprilia protzte in Jerez mit Fabelzeiten

Die starke Form der Aprilia-Piloten blieb nicht unbemerkt. «Die Aprilias fuhren richtig schnelle Rundenzeiten. Doch beim Renntempo waren wir näher dran», ist Bagnaia überzeugt und orientiert sich am Sieger des Spanien-GP: «Es ist eine wirklich gute Sache, dass wir Alex Marquez als Werksfahrer haben. Er war an diesem Wochenende sehr stark und es wäre gut, wenn wir seinem Weg folgen.»

Bagnaias Rennen endete nach Bremsproblemen in der Ducati-Box. Am Montag rückte er mit den 355 mm großen Bremsscheiben aus, die am Rennwochenende noch nicht zum Einsatz kamen. «Ich mag es, wenn das Motorrad verzögert», scherzte Bagnaia mit Blick auf den Test der größeren Bremsscheiben.

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Ai Ogura (J)

Aprilia

1:35,944 min

2.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,005 sec

3.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,328

4.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,333

5.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,355

6.

Alex Marquez (E)

Ducati

+0,450

7.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+0,495

8.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,533

9.

Johann Zarco (F)

Honda

+0,714

10.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,727

11.

Jorge Martin (E)

Aprilia

+0,739

12.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,743

13.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+0,934

14.

Luca Marini (I)

Honda

+0,952

15.

Joan Mir (E)

Honda

+1,033

16.

Brad Binder (ZA)

KTM

+1,036

17.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,064

18.

Fermin Aldeguer (E)

Ducati

+1,095

19.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+1,127

20.

Dani Pedrosa (E)

KTM

+1,539

21.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,546

22.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,597

23.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+1,793

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Team

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1

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

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101

2

Jorge Martin

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Aprilia Racing

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90

3

Fabio Di Giannantonio

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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71

4

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

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66

5

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57

6

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54

7

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53

8

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