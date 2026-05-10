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Bagnaia (Ducati): Trotz Sturz und Teampleite geht er glücklich nach Hause

In Qualifying und Sprint schnupperte Ex-MotoGP-Champion Pecco Bagnaia endlich wieder am Erfolg. Nach der Pole und dem zweiten Rang am Samstag endete der GP in Le Mans dann aber mit einem Crash.

Philippe Soutter

Von

MotoGP

Ducati-Pilot Bagnaia: Von der Pole-Position ins Aus
Ducati-Pilot Bagnaia: Von der Pole-Position ins Aus
Foto: Gold and Goose
Ducati-Pilot Bagnaia: Von der Pole-Position ins Aus
© Gold and Goose

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Nach dem starken Sprint am Samstag skizzierte Francesco Bagnaia seine Strategie für das Rennen auf dem Circuit Bugatti. «Das Wichtigste ist nach diesem erfolgreichen Samstag, dass wir auf dem Boden bleiben» verkündete der Doppelweltmeister. Bis zu Beginn von Runde 16 sah sein Rennen sehr vielversprechend aus. «Wir hatten uns bereits in jedem einzelnen Training gesteigert und so schließlich sogar die Pole geholt. Ich ging enorm positiv ins Rennen.»

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Doch dann klappte ihm das Vorderrad ein, und sein Rennen endete auf besagtem Boden, allerdings zweifellos nicht auf die Art, wie er sich das eigentlich vorgestellt hatte. Denn bis zu diesem Moment zeigte der Lenovo-Ducati-Pilot seine Schokoladenseite – und erinnerte an Zeiten, wo ihm scheinbar alles locker von der Gashand ging, und er sich damit in den Jahren 2022 und 2023 den Champion-Titel sicherte. Doch dann bekam er bekanntlich Marc Marquez als Teamgefährten.

Seither gelang es Bagnaia nur noch selten zu brillieren. Selbst die Verantwortlichen seines Ducati-Werksteams konnten seine mysteriösen Leistungsschwankung immer weniger ertragen und sich noch weniger erklären. In Le Mans schien sich eine Trendwende anzubahnen. Obwohl der katastrophale Sturz von «MM93» im Sprint ein erstes Alarmsignal hätte sein können.

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Doch davon zeigte sich Bagnaia im Rennen vorerst unbeeindruckt. Nach dem Start überholte er erst die aktuelle Ducati-Speerspitze Fabio Di Giannantonio, dann KTM-Ass Acosta und war dadurch in Lauerstellung hinter Leader Marco Bezzecchi. «Ich hatte zwar erneut einen schlechten Start. Aber als ich konnte problemlos und sicher überholen und als ich dann hinter Bezzecchi lag, hatte ich das Gefühl eine bessere Pace als er zu haben, und ich glaubte ihn einholen zu können.»

Wieso er dann zu Fall kam, wusste er aber genau zu erklären. «Etwa sieben Runden vor Schluss war mein Bike nicht mehr ganz so stabil wie vorher. Ich verlor etwas das Vertrauen. Trotzdem habe ich versucht, denselben Speed zu halten. Und das ist dann halt schief gegangen.»

Was für Pecco Bagnaia in der Analyse bleibt, sind die gemachten Fortschritte im inneritalienischen Herstellerduell mit Aprilia. «Ich bin stolz auf mein Team. Wir haben in Le Mans viel deutlicher verstanden, in welche Richtung wir arbeiten müssen. Bei mir überwiegt trotz dem Sturz das Positive. Vielleicht hätte ich nicht mit Jorge Martin mithalten können. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir um das Podium hätten kämpfen können. Ich gehe glücklich nach Hause.»

Willkommen zum Rennen in Le Mans
Willkommen zum Rennen in Le Mans
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Jonas Folger
Jonas Folger
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Martin und Di Giannantonio
Martin und Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
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Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Ai Ogura
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Enea Bastianini
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Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
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Johann Zarco
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Pedro Acosta
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Jorge Martin gewinnt das Rennen
Jorge Martin gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Jorge Martin
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Bezzecchi, Martin, Ogura
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Sieger Jorge Martin
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Willkommen zum Rennen in Le Mans
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Pos

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

41:18,001

1:31,232

37

02

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

27

+0,477

1:31,380

27

03

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

27

+0,874

1:31,371

19

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

27

+2,851

1:31,385

13

05

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,991

1:31,322

17

06

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

27

+7,756

1:31,563

15

07

Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+8,615

1:31,517

9

08

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

27

+12,497

1:31,566

8

09

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+14,903

1:31,597

7

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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Honda HRC Castrol

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