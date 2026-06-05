Pecco Bagnaia: «In jeder Linkskurve ist mir das Hinterrad weggerutscht!»

Im FP1 auf dem Balaton Park Circuit hatte Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia mit Platz 6 einen soliden Start ins Rennwochenende. Im MotoGP-Zeittraining am Freitagnachmittag landete er nur auf Rang 14, womit er am Samstag im Q1 ran muss. An was ist es gelegen? «An diesem Nachmittag hatte ich viele Schwierigkeiten. Ich hatte das nicht erwartet, denn letztes Jahr war der Grip hier sehr gut», grübelte der 29-Jährige. «Ich dachte mir, dass ich dieses Jahr nicht so viele Probleme haben werde. Glücklicherweise fühlte ich mich mit dem Vorderreifen viel besser, was mir dabei half, die Linien zu schließen. Aber jedes Mal, wenn ich in der Kurve mehr Geschwindigkeit aufbauen wollte, ist mir das Hinterrad weggerutscht, obwohl ich nicht ans Gas ging. Das ist hart, denn das ist eine Situation, die du nicht kontrollieren kannst. Daran müssen wir arbeiten. In den Daten sahen wir, dass Marc mehr oder weniger in derselben Situation ist. Bei Diggia ist es komplett das Gegenteil – er hat sehr viel Grip. Wir müssen verstehen, warum das so ist und es vielleicht kopieren.»

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Teamkollege Marc Marquez landete im Zeittraining auf Rang 7. Fabio Di Giannantonio wurde Zweiter. Es sieht danach aus, dass er die Probleme mit dem Grip am Hinterrad vor allem in Kurve 1 hat. Stimmt er dem zu? «Ich weiß nicht, was mit dem neuen Asphalt passiert ist, aber dort gibt es null Grip. Wenn du dort normal durch die Kurve fährst, ist es ein nicht so großes Problem, aber wenn du nach dem Start dort bremsen musst, könnte es ein Problem sein. Ich hoffe, dass nichts passiert», äußerte der Italiener seine Bedenken. «Meine größten Probleme habe ich momentan in den Linkskurven. In jeder Linkskurve ist mir am Eingang das Hinterrad weggerutscht – ohne Gas zu geben. Es ist schwer zu verstehen, weshalb das so ist. In den Rechtskurven kann ich gut bremsen und ich kann gut einlenken. In den Linkskurven musst du aber auch das Motorrad härter rannehmen.»

Glaubt Bagnaia, dass er am Samstag im Q1 den Einzug ins Q2 schaffen wird? «Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir das bis morgen beheben können und wir es schaffen», ist der zweifache MotoGP-Weltmeister dennoch gelassen.

Letztes Jahr, bei der MotoGP-Premiere auf dem Balaton Park Circuit, hatte Bagnaia seine Probleme. Fühlt er sich dieses Jahr, trotz der Probleme in den Linkskurven, besser? «Es ist viel besser dieses Jahr. Das Bike ist besser auf der Bremse und beim Einlenken. Ich genieße es und das ist seltsam, denn diese Strecke ist sehr speziell.»

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