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Bagnaia nach turbulentem Zeittraining: «Habe mich wieder selbst sabotiert»

Für Ducati-Repräsentant Pecco Bagnaia endete Tag 1 in Jerez mit einer zweigeteilten Bilanz. Dem Einzug ins Q2 stand eine zertrümmerte GP26 gegenüber. Bagnaia sprach von einem Anschlag auf sich selbst.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Pecco Bagnaia landete im Zeittraining auf Position 6
Pecco Bagnaia landete im Zeittraining auf Position 6
Foto: Gold and Goose
Pecco Bagnaia landete im Zeittraining auf Position 6
© Gold and Goose

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Pecco Bagnaia sorgte beim MotoGP-Zeittraining in Jerez für die erste große Schlagzeile. Nach gerade einmal zwei Minuten warf der Werksfahrer seine Ducati am Ende der Zielgeraden ins Kiebett. Der Crash war keine Kleinigkeit. Bagnaia hatte mitten in der härtesten Verzögerungsphase dem Vorderreifen der GP26 zu viel zugemutet – sein Bike überschlug sich. Glücklicherweise kam Bagnaia ohne Blessuren davon.

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Keine zwanzig Minuten nach dem Vorfall rollte Bagnaia mit frischem Gewand und Ersatzmotorrad wieder auf den Kurs. Nun erledigte der Doppelweltmeister seinen Job mit Auszeichnung. In der ersten Welle fand Bagnaia mit einer ganzen Serie guter Zeiten Vertrauen ins Material, um in der heißen Phase der Session genug Reserven zu haben.

Pecco Bagnaia schaffte im Finale auf weichen Reifen 1:36,2 min, war damit eine Zehntel langsamer als im Zeittraining vor einem Jahr – aber noch schnell genug für Platz und das wichtige Q2-Ticket. Auf seine persönliche Bestzeit in Jerez fehlte dem Teamkollegen des Weltmeisters eine halbe Sekunde.

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Bagnaia flog gleich zu Beginn des Zeittrainings von der Werks-Ducati
Bagnaia flog gleich zu Beginn des Zeittrainings von der Werks-Ducati
Foto: Gold and Goose
Bagnaia flog gleich zu Beginn des Zeittrainings von der Werks-Ducati
© Gold and Goose

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Den frühen Crash nahm der Routinier komplett auf seine Kappe: «Alex hatte einen sehr guten Job gemacht, auch weil er mit einer kleinen Änderung am Motorrad unterwegs war. Ich wollte in der Session möglichst nah dran sein an ihm, mir ein Bild von seiner Fahrt machen. Dabei war ich zu aggressiv. Ich habe dann gemerkt, dass ich zu spät auf der Bremse war, und wollte es korrigieren. Dabei habe ich dem Bike zu viel zugemutet, die Front war darauf noch nicht vorbereitet – mein Fehler.»

Marc erging es ähnlich

Pecco Bagnaia

Der Turiner fasste seinen Arbeitstag in Andalusien trotz der Turbulenzen nüchtern zusammen: «Ich würde sagen, ich habe heute einmal wieder meinen eigenen Speed sabotiert. Ich war am Vormittag ganz gut unterwegs – sehr vergleichbar mit Marc, der wie ich mit den ähnlichen Themen zu kämpfen hatte. Wir hatten zunächst wieder etwas Schwierigkeiten mit dem Verschleiß am Hinterrad.»

Bagnaia ergänzte: «Leider konnte ich dann durch den Crash nicht direkt das testen was bei Alex gut funktioniert hat. Nach meinem Fehler musste ich erst mit dem Ersatzbike fahren, aber zum Glück haben wir es hingebracht. Ich konnte mich auf das Bike einstellen und als ich verstanden hatte, wie es funktioniert, konnte ich auch am Kurveneingang etwas Boden gutmachen. Zum Glück haben wir es ins Q2 geschafft.»

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Pecco Bagnaia kann sich in Jerez auf seinen Hersteller verlassen. Wenn auch nicht von einer Dominanz zu sprechen ist, so gaben am Ende doch die Piloten der Ducati Desmosedici den Ton an. Während Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio auf 1 und 2 abschlossen, kamen mit Marc Marquez, Fermin Aldeguer und Bagnaia selbst drei weitere Ducati-Fahrer direkt ins Q2.

Ergebnisse MotoGP Zeittraining, Jerez (24. April):

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Alex Marquez (E)

Ducati

1:35,704 min

2.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,333 sec

3.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,506

4.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,523

5.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,544

6.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,561

7.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,578

8.

Fermin Aldeguer (E)

Ducati

+0,588

9.

Jorge Martin (E)

Aprilia

+0,597

10.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,655

11.

Joan Mir (E)

Honda

+0,682

12.

Johann Zarco (F)

Honda

+0,706

13.

Luca Marini (I)

Honda

+0,711

14.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,738

15.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,763

16.

Brad Binder (ZA)

KTM

+0,881

17.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+1,048

18.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,160

19.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+1,230

20.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,293

21.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,321

22.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+1,554

23.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+1,915

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Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

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81

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

77

3

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Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

60

4

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

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