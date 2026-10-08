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Bagnaia (Ducati) zu neuem Wochenend-Format: «Wir müssen ein Warm-up haben!»

Für Pecco Bagnaia ist das neue Wochenend-Format, das ab der MotoGP-Saison 2027 zum Einsatz kommt, eine Verbesserung. Er befürwortet das Sprint-Qualifying, das Warm-up dürfe aber nicht wegfallen.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
© Gold & Goose

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Am Mittwoch vor dem Indonesien-GP hat die MotoGP das neue Wochenend-Format vorgestellt, dass ab der Saison 2027 zum Einsatz kommen wird. Die wesentlichste Änderung ist die Einführung eines separaten Sprint-Qualifyings, das am Freitagnachmittag ausgetragen wird. Zudem wird für die Fahrer die Gesamtzeit auf der Rennstrecke reduziert. Zukünftig wird es am Sonntag kein MotoGP-Warm-up mehr geben. Vor dem Grand Prix der Königsklasse wird aber die Boxengasse für zehn Minuten geöffnet, damit die Piloten direkt vor dem Start mehrere Einführungsrunden fahren können.

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Am Donnerstag hat sich in Mandalika Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia zum neuen Format geäußert. «Ich mag es und ich bin der Meinung, dass es eine Verbesserung ist. Wir müssen aber ein Warm-up haben», meinte der Italiener. «Wir können kein Rennen fahren, ohne davor einige Runden gefahren zu haben. Auch wenn man im Sprintrennen einen Crash hat, muss man sicher gehen und bereit sein können (für den Grand Prix, Anm.). Da ist das Warm-up wichtig.»

«Wir werden nächstes Jahr neue Reifen und neue Motorräder haben. Und wir werden weniger Zeit haben, um an den Bikes zu arbeiten, dafür aber mehr Zeitenjagden», führte Bagnaia weiter aus. «Es wird wichtig sein, sich gut an das neue Format anzupassen, aber das Warm-up ist für mich sehr hilfreich. Abgesehen davon, ist es eine Verbesserung. Wir haben immer darum gebeten, ein zweites Qualifying zu haben. Für mich passt es also gut.»

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Bagnaia über das MotoGP-Warm-up: «Kann man immer noch ändern»

Hatte Bagnaia die Gelegenheit, seine Meinung, insbesondere zum Warm-up, kundzutun? «In Japan in der Safety Commission waren vier Fahrer anwesend – so wie immer», schmunzelte der zweifache MotoGP-Weltmeister. «Wir haben über das neue Format gesprochen und alles war klar. Wir konnten nachvollziehen, weshalb sie so entschieden hatten. Wir haben nur gefordert, dass sie das Warm-up wieder dazunehmen. Sie müssen jetzt mit den Teams darüber sprechen. Ich denke aber, dass es eine Sache ist, die man immer noch ändern kann.»

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Werden die Rennwochenenden durch das neue Format stressiger für die Fahrer? «Nein. Für uns ist es generell schwieriger, wenn wir uns auf die Rennen fokussieren müssen. Die Zeit dafür wird weniger sein. Für mich macht es aber keinen Unterschied», so Pecco Bagnaia.

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