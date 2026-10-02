Ducati-Ass Pecco Bagnaia (16.) sarkastisch: «Es war ein normaler Freitag»

In Österreich erlebte Pecco Bagnaia mit den Rängen 6 und 7 einen Aufwärtstrend. Der zweifache MotoGP-Weltmeister meinte, dass er auf der Bremse sehr stark sei, und ihm deshalb der Red Bull Ring generell sehr entgegenkomme. Da der Twin Ring Motegi einen ähnlichen Charakter hat, wie die Strecke in Spielberg, waren die Vorzeichen für das Rennwochenende in Japan gut für Bagnaia. Zudem konnte er dort letztes Jahr sowohl den Sprint als auch den Grand Prix gewinnen.

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Der MotoGP-Freitag in Motegi lief für Japan-Fan Bagnaia aber alles andere als gut. Im FP1 landete er als Achter noch in den Top-10, doch im Zeittraining am Nachmittag reichte es nur für Rang 16. Somit muss der Italiener am Samstag im Q1 ran.

Was ist schiefgelaufen? «Es war ein normaler Freitag, so wie ich ihn in dieser Saison schon oft erlebt habe», winkte Bagnaia ab. «Ich hatte null Grip, daran müssen wir arbeiten. Es ist mehr oder weniger immer das Gleiche.»

Pecco Bagnaia: «Das Ziel ist natürlich, das Blatt zu wenden»

«Wir haben eine Strategie, um dieses Problem anzugehen, aber im Vergleich zu Österreich, wo mehr oder weniger alle Probleme mit dem Grip hatten und ich deshalb näher dran war, spüre ich hier den Unterschied ziemlich deutlich», grübelte der 29-Jährige. «Ich habe mehr zu kämpfen, weil ich den zusätzlichen Grip nicht spüre. Das Ziel ist natürlich, das Blatt zu wenden und – realistisch gesehen – um einen Platz unter den Top-10 mitkämpfen zu können.»

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2025 dominierte Pecco Bagnaia in Japan – er war seinen Rivalen um einen Schritt voraus. Was ist dieses Jahr anders? «Unglücklicherweise alles», sagte der Ducati-Pilot mit einem Lächeln im Gesicht.