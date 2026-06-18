Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Großer Optimismus bei Francesco Bagnaia: «Brünn wie Mugello»

Ducati-Star Francesco Bagnaia reist mit viel Zuversicht zum Grand Prix von Tschechien nach Brünn. Das flüssige Layout liegt ihm, die GP25 funktioniert besser als zuletzt – doch eine Sorge bleibt.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Francesco Bagnaia reist mit Zuversicht zum neunten MotoGP-Wochenende der Saison 2026 nach Brünn. Der Ducati-Werkspilot liegt nach einem von Höhen und Tiefen geprägten ersten Teil der Saison lediglich auf dem neunten Rang der Weltmeisterschaft, sieht auf dem traditionsreichen Grand-Prix-Kurs in Tschechien jedoch die Chance auf eine Trendwende. Das flüssige Layout der 5,4 Kilometer langen Traditionsstrecke kommt dem Italiener deutlich mehr entgegen als der Stop-&-Go-Kurs im Balaton Park, wo die MotoGP vor zwei Wochen gastierte.

Werbung

Werbung

«Ob ich optimistisch bin? Ja, ich bin optimistisch, weil es eine Strecke ist, die ich wirklich mag – ähnlich wie Mugello. Ich glaube, dass sie mir liegen wird. Das Layout passt gut zu mir und meinem Fahrstil», erklärte Bagnaia am Donnerstag. Der zweifache MotoGP-Weltmeister setzt zudem darauf, dass ihm die aktuelle Desmosedici GP26 in Brünn stärker entgegenkommt als die ungeliebte GP25 im Vorjahr, mit der er den Grand Prix auf dem vierten Platz beendete.

«Das Motorrad von diesem Jahr unterstützt mich mehr in der Front, deshalb werde ich im Vergleich zum vergangenen Jahr konkurrenzfähiger sein. Und ich war schon letztes Jahr konkurrenzfähig. Wir müssen einfach weiter in die Richtung arbeiten, die wir eingeschlagen haben. Ich denke, dass wir an der Front gute Fortschritte machen», betonte der 29-Jährige.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Front ist besser als 2025, doch das Heck bereitet Sorgen

Trotz seiner Zuversicht gibt es weiterhin ein Problem, das Bagnaia seit Wochen beschäftigt. Vor allem das Verhalten des Hinterrads limitiert ihn nach eigener Aussage erheblich. «Ich denke, dass wir konkurrenzfähig sein können. Es ist eine gute Strecke. Das Gripniveau ist sehr hoch. Und ich hoffe wirklich, dass das Problem mit dem Hinterrad an diesem Wochenende verschwindet», sagte er.

Werbung

Werbung

Beim Brünn-GP 2025 verpasste Bagnaia das Podium nur knapp
Beim Brünn-GP 2025 verpasste Bagnaia das Podium nur knapp
Foto: Gold & Goose
Beim Brünn-GP 2025 verpasste Bagnaia das Podium nur knapp
© Gold & Goose

TV-Programm

Bagnaia schilderte, dass er das Motorrad dadurch nicht mehr so natürlich fahren könne wie gewohnt: «Das Problem ist, dass ich das Motorrad nicht so in die Kurve drücken kann, wie ich es möchte. Denn wenn ich das tue, beginnt das Hinterrad zu rutschen. Das ist momentan eine große Einschränkung für mich. Ich kann das Motorrad nicht auf natürliche Weise fahren. Ich muss über viele Dinge nachdenken, und das macht mich etwas langsamer.»

Für den Ducati-Star bleibt die Hoffnung, dass die Charakteristik der Rennstrecke in Brünn die Schwierigkeiten kaschiert. Sollte das gelingen, könnte Ex-Weltmeister Bagnaia wieder ein ernsthafter Kandidat für die Spitzenplätze sein.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

180

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

160

3

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

138

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

132

5

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

108

6

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

105

7

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

99

8

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

93

9

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

67

10

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

64

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien