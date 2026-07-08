Bagnaia über den Sachsenring: «Gehört nicht zu meinen Lieblingsstrecken»

Der TT Circuit Assen zählt zu den Lieblingsstrecken von Ducati-Ass Pecco Bagnaia. Über alle Klassen hinweg holte der Italiener dort bislang fünf GP-Siege – drei davon in der MotoGP. Doch dieses Jahr wollte es nicht klappen mit einem Top-Resultat in den Niederlanden. Im Sprintrennen landete Bagnaia auf Rang 7, im Grand Prix fiel er wegen eines Defekts nach 15 Runden aus. «Das Wochenende in Assen war kompliziert, und dass ich den Sonntag mit einem Ausfall beenden musste, hat mich wirklich enttäuscht, vor allem angesichts der Arbeit, die wir mit dem Team geleistet haben», haderte der 29-Jährige.

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Direkt nach dem Assen-GP eilte Bagnaia zum Flughafen, um zu seiner Familie zu reisen – Pecco ist am 27. Juni Vater geworden. Zuhause in Italien wartete bereits Sohn Oliviero Bagnaia und Frau Domizia.

Der Ducati-Werksfahrer hatte danach nicht sehr viel Zeit, um bei seiner jungen Familie zu bleiben. Am vergangenen Wochenende feierte er auf der World Ducati Week (WDW) in Misano mit über 100.000 Ducatisti das 100-jährige Firmenjubiläum. Auch beim «Race of Champions» nahm Bagnaia teil – er beendete die Wettfahrt auf der Panigale V4 S als bester MotoGP-Pilot auf Rang 5.

Ziel von Bagnaia: Rückstand in der Gesamtwertung reduzieren

An diesem Wochenende geht es mit dem Deutschland-GP auf dem Sachsenring weiter. Der enge Kurs in Hohenstein-Ernstthal zählt nicht zu den Lieblingsstrecken von Bagnaia. Letztes Jahr beendete er den Grand Prix auf Platz 3. Sein Hauptziel in diesem Jahr ist es, den Rückstand in der WM-Tabelle vor der Sommerpause weiter zu verkürzen – derzeit liegt er auf Platz 8, 63 Punkte hinter Leader Jorge Martin (Aprilia).

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«Der Sachsenring gehört historisch gesehen nicht zu meinen Lieblingsstrecken, aber wir gehen dieses Wochenende mit größter Entschlossenheit an», blickte Bagnaia voraus. «Es wird entscheidend sein, ein gutes Ergebnis zu erzielen, um diesen ersten Teil der Saison vor der Sommerpause bestmöglich abzuschließen.»

Ducati-Lenovo-Teamkollege Marc Marquez ist der König auf dem Sachsenring. Der Spanier hat dort über alle Klassen hinweg bislang 12 GP-Siege erzielt – neun davon in der MotoGP.