Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Befreiungsschlag: Bagnaia trotzt Vibrationen und feiert Sprintsieg in Brünn

Francesco Bagnaia kontrollierte den MotoGP-Sprint in Brünn lange souverän. Trotz starker Vibrationen und einer Aufholjagd von Ai Ogura brachte der Ducati-Star den Sieg ins Ziel.

MotoGP

Francesco Bagnaia glänzte am Samstag
Francesco Bagnaia glänzte am Samstag
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia glänzte am Samstag
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Francesco Bagnaia hat im Sprint des Grand Prix von Tschechien ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Der Ducati-Werkspilot erwischte von Startplatz 3 einen perfekten Start, übernahm sofort die Führung und kontrollierte das Rennen über weite Strecken. Zwar schmolz sein Vorsprung in den Schlussrunden bedrohlich zusammen, doch der Italiener hielt dem Druck von Ai Ogura stand und feierte mit 0,241 Sekunden Vorsprung den Sieg im Sprint über zehn Runden. Ducati-Teamkollege Marc Marquez komplettierte als Dritter das Podium.

Werbung

Werbung

Der Grundstein für den Erfolg wurde bereits in den ersten beiden Rennrunden gelegt. Bagnaia entschied sich für den weichen Hinterreifen – eine Wahl, die sich als goldrichtig erweisen sollte.

«Zum Glück habe ich dieses Mal auf den richtigen Reifen gesetzt», sagte der Ducati-Pilot im Parc Fermé. «Die beiden ersten Runden haben den Unterschied ausgemacht. Ich habe gepusht und einen Vorsprung herausgefahren. Danach versuchte ich, das Rennen zu kontrollieren.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Weicher Hinterreifen: Guter Grip, aber starke Vibrationen

Zwischenzeitlich lag Bagnaia mehr als eine Sekunde vor seinen Verfolgern. Doch gegen Rennende wurde es noch einmal eng. Während Ogura aufholte, kämpfte der Italiener mit massiven Vibrationen am Hinterrad. «Der Grip des Hinterreifens war gegen Rennende nicht schlecht, doch die Vibrationen waren massiv», erklärte Bagnaia. «In den beiden finalen Runden musste ich die Situation so gut wie möglich kontrollieren.»

Werbung

Werbung

TV-Programm

In seiner Medienrunde verriet der Ducati-Star später, dass die Probleme bereits früh im Rennen begonnen hatten. «Ich spürte die Vibrationen ab der vierten Runde. Deshalb nahm ich etwas Tempo heraus. Doch von Runde zu Runde verstand ich besser, wie ich trotz der Vibrationen möglichst wenig Zeit verliere.»

Bagnaia musste seinen Fahrstil anpassen

Dabei half ihm eine Anpassung seines Fahrstils. «In den abschließenden drei Runden stellte ich meinen Fahrstil um und das funktionierte besser. Für das Rennen am Sonntag müssen wir etwas an der Abstimmung ändern. Aber auch meine Fahrstil-Umstellung wird uns helfen.»

Besonders zufrieden zeigte sich Bagnaia mit der Entwicklung seines Wochenendes. Nach dem Freitag hatte er einen Sieg keineswegs auf der Rechnung. «Ich bin richtig froh. Gestern habe ich nicht erwartet, dass ich heute gewinnen kann. Wir haben aber richtig gut gearbeitet», sagte der WM-Siebte. «Ich denke beim Fahren nach wie vor zu viel nach, doch mein Gefühl ist besser. Dieser Kurs liegt mir und die Entscheidung für den weichen Reifen hat mir heute geholfen.»

Werbung

Werbung

Der Schlüssel zum Erfolg war für Bagnaia eine klare Strategie. Er wusste, dass die Anfangsphase entscheidend sein würde. «Mir war klar, dass die ersten Runden entscheidend sind. Ich habe sehr hart gepusht. Danach wechselte ich auf ein sichereres Mapping. Ich wollte den Vorsprung kontrollieren. Die Strategie ging auf.»

Bagnaia wie zu seinen besten Zeiten

Interessant war auch seine Einschätzung zum Reifenverschleiß. Obwohl Verfolger Ogura mit dem Medium-Hinterreifen unterwegs war und in der Schlussphase deutlich näher kam, blieb Bagnaia gelassen. «Ehrlich gesagt habe ich damit gerechnet, dass Ai näher kommt, weil er den Medium-Reifen verwendet hat. Doch im Vergleich zu anderen Strecken hatte ich hier ein besseres Gefühl mit gebrauchten Reifen.»

Einen wichtigen Anteil am Erfolg hatte zudem die Arbeit der Ducati-Mannschaft. Nachdem eine Änderung im FP2 am Samstagvormittag nicht den gewünschten Effekt gebracht hatte, kehrte Bagnaia im Qualifying zur vorherigen Abstimmung zurück. «Am Freitag trafen wir die Entscheidung, am Samstagvormittag etwas zu probieren. Doch damit wurde es schlechter. Im Qualifying kehrten wir zur vorherigen Abstimmung zurück und im Rennen machten wir einen weiteren Schritt in die andere Richtung. Damit fühlte ich mich gut.»

Francesco Bagnaia behauptete sich knapp vor Ai Ogura
Francesco Bagnaia behauptete sich knapp vor Ai Ogura
Foto: Gerhard Schiel
Francesco Bagnaia behauptete sich knapp vor Ai Ogura
© Gerhard Schiel

Werbung

Werbung

Auch ein früheres Problem scheint inzwischen deutlich entschärft. In den vergangenen Jahren hatte Bagnaia in den Sprints immer wieder mit der Balance des Motorrads und dem vollen Tank zu kämpfen. Diesmal spielte das keine Rolle. «Die Balance in diesem Jahr ist gut. Das Problem ist nicht mehr so groß», kommentierte der Ex-Champion.

Nach schwierigen Wochen und Monaten war der Sieg in Brünn deshalb weit mehr als nur ein Erfolg im Sprint. Bagnaia bewies, dass er auf einer Strecke, die seinem Fahrstil entgegenkommt, wieder in der Lage ist, ein Rennen von der Spitze aus zu kontrollieren – selbst dann, wenn das Motorrad nicht absolut perfekt funktioniert.

Willkommen zum Rennwochenende in Brünn
Willkommen zum Rennwochenende in Brünn
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Brünn
Willkommen in Brünn
Foto: Gold & Goose
Die Medaillen
Die Medaillen
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Valentino Rossi
Valentino Rossi
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fabio di Giannantonio
Fabio di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Cal Crutchlow
Cal Crutchlow
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Der Start des Sprints
Der Start des Sprints
Foto: Gold & Goose
Maverick Viñales
Maverick Viñales
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Qualifying - Fabio di Giannantonio, Ai Ogura & Francesco Bagnaia,
Qualifying - Fabio di Giannantonio, Ai Ogura & Francesco Bagnaia,
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Sprint - Ai Ogura, Francesco Bagnaia & Marc Márquez
Sprint - Ai Ogura, Francesco Bagnaia & Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Brünn
© Gold & Goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Sprint

  2. Startaufstellung

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

10

18:55,527

1:52,542

02

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

10

+0,241

1:52,885

03

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

10

+0,794

1:52,815

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

10

+2,905

1:53,103

05

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

10

+6,404

1:53,015

06

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

10

+7,440

1:53,532

07

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

10

+8,110

1:53,473

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

10

+10,195

1:53,451

09

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

10

+10,984

1:53,716

10

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

10

+11,103

1:53,827

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM