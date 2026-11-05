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Pecco Bagnaia (Ducati) über Katar: «Ich kann meine Gefühle nicht verbergen»

MotoGP-Ass Pecco Bagnaia fand am Donnerstag ehrliche Worte zur Durchführung des Katar-GP. Er habe sich aber dafür entschieden, den Organisatoren zu vertrauen – man hätte fast alle Forderungen erfüllt.

MotoGP

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold and Goose Photography
Francesco Bagnaia
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In Malaysia erlebte Pecco Bagnaia erneut ein schwieriges MotoGP-Wochenende. Gelang ihm im Sprint mit Platz 6 noch ein gutes Resultat, reichte es im Grand Prix nur für Rang 13. Mit seiner Ducati Desmosedici fand der Italiener kein Mittel, um schnell zu sein.

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Für Bagnaia geht es bei den letzten drei Saisonevents in Doha, Portimao und Valencia darum, noch einmal alles zu geben, damit er das gemeinsame Kapitel mit Ducati gut abschließen kann – bevor er 2027 ins Aprilia-Werksteam wechselt.

An diesem Wochenende geht es mit dem Katar-GP weiter. Bagnaia mag den Lusail International Circuit – dort konnte er in der Moto2 und in der MotoGP jeweils einen Grand-Prix-Sieg erzielen. 2025 landete er auf den Rängen 8 und 2.

Im Artikel erwähnt

Der Kurs in Katar passt zur Ducati

«Katar ist eine weitere wirklich schöne Strecke, aber in dieser Schlussphase der Saison sehr anspruchsvoll. Es ist eine Rennstrecke, auf der die Desmosedici GP schon immer ihr Bestes gezeigt hat und auf der ich immer sehr konkurrenzfähig war», bestätigte Bagnaia. «Wir werden weiter hart daran arbeiten, um näher an die Spitzengruppe heranzukommen. Der Asphalt hier scheint in einem ähnlich guten Zustand zu sein wie jener in Brünn, also sollten meine Probleme mit dem Grip weniger sein. Vielleicht ist ein Top-6-Ergebnis möglich.»

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In der WM-Wertung belegt Pecco Bagnaia derzeit mit 173 Punkten Rang 9. Der 29-Jährige wird an diesem Wochenende die Zähne zusammenbeißen und sich auf seinen Job auf der Rennstrecke konzentrieren – so wie die anderen MotoGP-Piloten. Er wird versuchen, mit seiner Ducati schnell zu sein und die unsichere Lage im Nahen Osten auszublenden.

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Pecco Bagnaia: «Ich denke nicht, dass wir Angst haben müssen, hier bombardiert zu werden»

Angesichts der anhaltend unsicheren Lage im Nahen Osten, wollte eigentlich keiner im MotoGP-Paddock nach Katar fliegen – vor allem auch die Fahrer, denen zu diesem Thema zudem ein Maulkorb verpasst wurde. Der Unmut ist dennoch durchgedrungen, auch bei Pecco Bagnaia. «Ich war etwas besorgt, hier zu fahren – ich kann meine Gefühle nicht verbergen», erklärte Bagnaia. «Ich habe mich aber dafür entschieden, der Dorna und der Regierung hier voll zu vertrauen. Sie achten darauf, dass es sicher ist für uns – sie haben fast alle unsere Forderungen erfüllt. Wir müssen zusammenarbeiten, das ist das Richtige. Ich denke nicht, dass wir Angst haben müssen, hier bombardiert zu werden. Das Einzige, was wir befürchten müssen, ist, dass sie den Flughafen schließen. Aber ich vertraue ihnen – das möchte ich auch weiterhin tun.»

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