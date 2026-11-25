Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia wird beim Saisonfinale in Valencia verletzungsbedingt nicht an den Start gehen können. «Die letzten medizinischen Untersuchungen, die heute Morgen durchgeführt wurden, gaben kein grünes Licht für die Rückkehr auf das Motorrad», hieß es am Mittwochabend in einer offiziellen Mitteilung des Ducati-Lenovo-Teams. «Dennoch bleibt es ein besonderes Wochenende: Das Abschiedswochenende, das eine wundervolle, von Erfolgen geprägte Geschichte abschließt. Eine Geschichte aus Liebe und Leidenschaft, die für immer Bestand haben wird – mit dem erfolgreichsten Fahrer in der MotoGP-Geschichte von Ducati, der 31 Siege auf seinem Konto verbuchen kann.»

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Im MotoGP-Sprint in Katar wurde Pecco Bagnaia in der ersten Runde von Gresini-Pilot Fermin Aldeguer abgeräumt. Der Ducati-Werksfahrer erlitt bei dem Crash zwei Frakturen an seinem rechten Fuß und mehrere Prellungen am gesamten Körper. Bagnaia wurde in der darauffolgenden Woche in Turin operiert. Danach startete der dreimalige Weltmeister mit der Rehabilitation.

Bagnaia unternahm mit Ducati und dem Ärztetermin alles, damit er so rasch als möglich wieder auf seine Desmosedici steigen kann. Das Ziel war es zunächst, in Portimao zurückzukehren – doch der Portugal-GP kam für ihn zu früh. Bagnaia wurde im Ducati-Lenovo-Team von Superbike-Ass Iker Lecuona vertreten. Nun steht fest, dass er auch sein letztes MotoGP-Event in Rot nicht bestreiten wird können. Lecuona wird erneut einspringen.



Teilnahme am Valencia-Test mit Aprilia ebenfalls in Gefahr

Ob Bagnaia beim offiziellen Valencia-Test am Dienstag nach dem Rennwochenende in Valencia dabei sein wird können, ist ungewiss. Womöglich wird er auch die erste Gelegenheit, um mit der 850er-Aprilia zu fahren, verpassen.

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Pecco Bagnaia erlebte 2019 sein Debüt in der MotoGP. Nach zwei schwierigen Jahren bei Pramac, wechselte der Italiener 2021 ins Ducati-Werksteam. In jener Saison wurde er hinter Fabio Quartararo (Yamaha) Vizeweltmeister. 2022 und 2023 holte er jeweils den WM-Titel. 2024 musste er sich knapp Jorge Martin geschlagen geben. 2025 und 2026 erlebte der 29-Jährige an der Seite von Teamkollege Marc Marquez zwei schwierige Saisons. 2027 wird Bagnaia ins Aprilia-Werksteam an die Seite von VR46-Kumpel Marco Bezzecchi wechseln.