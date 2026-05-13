Bagnaia vor Catalunya-GP: «Nehme alle positiven Aspekte aus Le Mans mit!»

Dass Pecco Bagnaia in Le Mans in einer sehr guten Verfassung war, ist unbestritten. Der Ducati-Werksfahrer hatte über das gesamte Wochenende ein gutes Gefühl mit seiner Desmosedici GP26. Im Zeittraining am Freitag fuhr er die drittschnellste Zeit, am Samstag erzielte er im Qualifying die Pole-Position.

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Auch in den Rennen war der zweifache MotoGP-Weltmeister stark. Den Sprint beendete er auf dem zweiten Platz; im Grand Prix am Sonntag lag er bis zu seinem Sturz zu Beginn der 16. Runde auf Podestkurs. In Frankreich sah man endlich wieder einen selbstbewussten Pecco Bagnaia – fast wie zu seinen besten Zeiten. Umso ärgerlicher war der Crash am Sonntag.

Bagnaia: «Barcelona ist eine Strecke, auf der die Desmosedici GP schon immer ihr Bestes gezeigt hat!»

Viel Zeit, um über die Ursache seines Sturzes nachzudenken, blieb dem Italiener nicht – an diesem Wochenende steigt schon der nächste Grand Prix. Beim Großen Preis von Katalonien will Bagnaia wieder angreifen. «Wenn man bedenkt, wie das Wochenende in Frankreich endete, bin ich froh, wieder auf die Strecke zu kommen», meinte der 29-Jährige am Mittwoch vor dem Catalunya-GP. «Barcelona ist eine Strecke, auf der die Desmosedici GP schon immer ihr Bestes gezeigt hat. Ich nehme alle positiven Aspekte aus Le Mans mit: Wir waren von Anfang an schnell, immer in Kontakt mit den stärksten Fahrern und haben sogar die Pole-Position geholt. Im Rennen konnten wir dann so gut wie möglich mit den besten Fahrern mithalten und uns auf den Podestplätzen behaupten. Wir werden hier ansetzen, das ganze Wochenende über weiterarbeiten und das Beste aus dem Test am Montag machen.»

In Barcelona ruhen alle Hoffnungen des Ducati-Lenovo-Teams auf Bagnaia, denn dieser wird an diesem Wochenende der einzige Fahrer in Rot sein. Nach seinem heftigen Crash im Sprintrennen in Le Mans und der Operation am Sonntag wird sich Teamkollege Marc Marquez erholen. Wann der Champion zurückkehren wird, ist derzeit ungewiss.

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