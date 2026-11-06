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Pecco Bagnaia (4.) ist felsenfest überzeugt: In Katar geht er nicht unter

Seit Platz 3 in Brünn am 21. Juni stand Pecco Bagnaia in keinem Grand Prix mehr auf dem Podium. Der Ducati-Star glaubt nach dem MotoGP-Zeittraining in Katar, dass seine Chancen in Arabien gut stehen.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold and Goose Photography
Francesco Bagnaia
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Die Leistungen von Pecco Bagnaia sind in den vergangenen zwei Jahren so wechselhaft wie das Wetter auf Phillip Island im Oktober. Der Lusail Circuit in Katar ist für den Italiener prinzipiell ein gutes Pflaster: Dort eroberte er 2021 seine erste MotoGP-Pole, stand seither viermal auf dem Podium und gewann 2024 mit einem Start-Ziel-Sieg. Auch sein zweiter Platz im Vorjahr war eindrucksvoll, der zweifache Weltmeister hatte sich nur für die elfte Grid-Position qualifiziert.

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Nach zahlreichen Tiefschlägen in dieser Saison startete Bagnaia am Persischen Golf gut ins Wochenende und wurde im Zeittraining unter Flutlicht am Freitagabend mit 0,386 sec Rückstand auf Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) Vierter. Ducati-Lenovo-Teamkollege Marc Marquez war als Zweiter eine knappe Viertelsekunde schneller.

Wenn ich einen vorderen Startplatz schaffe, habe ich im Sprint eine gute Chance.

pecco bagnaia

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«Ich habe das Fahren genossen», begründete Pecco seine starke Leistung. «Aufgrund des Asphalts und des Streckenlayouts hatte ich erwartet, dass ich weniger Probleme mit dem Grip am Hinterrad habe. Am Kurveneingang spürte ich viel mehr Unterstützung vom Hinterrad, es hat aber etwas gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich hier viel stärker pushen kann. Im Zeittraining machte ich von Anfang an Druck. Nach so langer Zeit, in der ich das Motorrad nie richtig gespürt habe, mussten wir etwas Feinabstimmung vornehmen, etwa bei der Balance. Im FP2 und Qualifying am Samstag werde ich mir schwerer tun, weil es dann wärmer ist. Wenn ich einen vorderen Startplatz schaffe, habe ich im Sprint eine gute Chance.»

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Pecco Bagnaia: Viel Gefühl – gute Aussagen

«Es ist noch nicht genau so, wie ich es haben möchte, aber nahe dran», urteilte Bagnaia über seine Ducati. «Wenn du dich so gut fühlst, dann ist es viel einfacher in eine konkrete Richtung zu arbeiten. Dann kann ich gegenüber meinem Team klare Aussagen tätigen. Hier wusste ich genau, was ich brauche. Wenn das Bike zum Beispiel zu wenig Turning hat, dann kann ich sagen, dass ich mehr Unterstützung vom Hinterrad brauche. Wenn das Hinterrad nur durchdreht, wie in Sepang, dann ist es viel schwieriger genau zum Ausdruck zu bringen, was ich möchte.»

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In der Weltmeisterschaft liegt der 29-Jährige auf dem enttäuschenden neunten Gesamtrang, während Teamkollege Marc Marquez kurz vor dem Gewinn seines achten MotoGP-Titels steht. Zu Alex Marquez (Gresini Ducati) vor ihm fehlen Bagnaia 24 Punkte, auf Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) hinter sich hat er 39 Vorsprung. In der nächsten Saison wird Pecco für das Aprilia-Werksteam und an der Seite von Marco Bezzecchi fahren. Von Ducati will er sich in den verbleibenden Rennen in Doha, Portimao und Valencia bestmöglich verabschieden. «Das ist mein Job», unterstrich der 31-fache MotoGP-Sieger. «Ich will das Potenzial nutzen, um dem Team etwas Gutes abliefern zu können.»

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