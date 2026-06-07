Balaton-Dominator Marc Marquez: Der 100. Grand-Prix-Sieg war teuer erkauft

Marc Marquez sicherte sich nach dem Sieg im Sprint am Samstag auch am Sonntag den Sieg im MotoGP-Hauptrennen auf dem Balaton Park Circuit nahe des Plattensees. Für den neunfachen Weltmeister war es der 100. Grand-Prix-Sieg – der 79. in der MotoGP-WM. Um das Zahlenwerk rund zu machen: Es war zugleich der 100. Ducati-Sieg des Teams des 100 Jahren alten Herstellers. Für Marquez war die Pause schier ewig – 266 Tage nach seinem letzten Besuch auf dem obersten Podiumstreppchen in Misano 2025 waren vergangen.

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Marc Marquez hat durch seinen beeindruckenden Durchmarsch in Ungarn den Rückstand auf WM-Leader Marco Bezzecchi (Aprilia), der in der ersten Kurve zu Boden musste, auf 72 Punkte reduziert. Marquez fuhr bis zur Halbzeit des Rennens hinter Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory), blies dann aber mit Entschlossenheit und Routine zur Attacke. Der zweite Versuch saß dann gegen seinen Landsmann, nachdem Acosta zunächst noch kontern konnte.

Marquez gab sich sehr demütig: «Ich bin superglücklich. Im letzten Jahr hat sich eigentlich alles verändert. Aber der Sport ist so – von einem auf den anderen Tag kann sich alles verändern. Es ging in eine ganz andere Richtung. Ich wusste, dass ich vielleicht nicht mehr so viele Chancen auf den Sieg haben werde, aber mir war klar, ich habe eine große Chance, hier zu gewinnen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die an mich glauben. Es war eine teure Rückkehr auf die oberste Stufe des Podiums», stellte Marc Marquez fest.

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Interessant: Es war erst der erste Sieg für das Ducati-Werksteam in der laufenden MotoGP-Saison 2026. Zum mitreißenden Duell um die Führung wurde auch gleich analysiert. „Da hast du es mir nochmals gegeben. Ich habe dich aber gehört – Das war Fahren mit Instinkt», erklärte Pedro Acosta zu MM93 direkt nach dem Rennen, bevor es auf das Podium zur Siegerehrung ging.

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