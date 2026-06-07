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Balaton-Dominator Marc Marquez: Der 100. Grand-Prix-Sieg war teuer erkauft

Ducati-Werksfahrer Marc Marquez sicherte sich im Balaton Park Circuit seinen 100. Motorrad-GP-Sieg. Der MotoGP-Champion sprach im Ziel emotional über die Mühen seines erneuten Comebacks.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Marc Marquez: Der große Gewinner des Ungarn-GP
Marc Marquez: Der große Gewinner des Ungarn-GP
Foto: Seidenglanz
Marc Marquez: Der große Gewinner des Ungarn-GP
© Seidenglanz

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Marc Marquez sicherte sich nach dem Sieg im Sprint am Samstag auch am Sonntag den Sieg im MotoGP-Hauptrennen auf dem Balaton Park Circuit nahe des Plattensees. Für den neunfachen Weltmeister war es der 100. Grand-Prix-Sieg – der 79. in der MotoGP-WM. Um das Zahlenwerk rund zu machen: Es war zugleich der 100. Ducati-Sieg des Teams des 100 Jahren alten Herstellers. Für Marquez war die Pause schier ewig – 266 Tage nach seinem letzten Besuch auf dem obersten Podiumstreppchen in Misano 2025 waren vergangen.

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Marc Marquez hat durch seinen beeindruckenden Durchmarsch in Ungarn den Rückstand auf WM-Leader Marco Bezzecchi (Aprilia), der in der ersten Kurve zu Boden musste, auf 72 Punkte reduziert. Marquez fuhr bis zur Halbzeit des Rennens hinter Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory), blies dann aber mit Entschlossenheit und Routine zur Attacke. Der zweite Versuch saß dann gegen seinen Landsmann, nachdem Acosta zunächst noch kontern konnte.

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Marquez gab sich sehr demütig: «Ich bin superglücklich. Im letzten Jahr hat sich eigentlich alles verändert. Aber der Sport ist so – von einem auf den anderen Tag kann sich alles verändern. Es ging in eine ganz andere Richtung. Ich wusste, dass ich vielleicht nicht mehr so viele Chancen auf den Sieg haben werde, aber mir war klar, ich habe eine große Chance, hier zu gewinnen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die an mich glauben. Es war eine teure Rückkehr auf die oberste Stufe des Podiums», stellte Marc Marquez fest.

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Interessant: Es war erst der erste Sieg für das Ducati-Werksteam in der laufenden MotoGP-Saison 2026. Zum mitreißenden Duell um die Führung wurde auch gleich analysiert. „Da hast du es mir nochmals gegeben. Ich habe dich aber gehört – Das war Fahren mit Instinkt», erklärte Pedro Acosta zu MM93 direkt nach dem Rennen, bevor es auf das Podium zur Siegerehrung ging.

Marc Marquez attackiert Pedro Acosta
Marc Marquez attackiert Pedro Acosta
Foto: Gold and Goose
Marc Marquez attackiert Pedro Acosta
© Gold and Goose

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01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

0,000

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

0,000

1:38,419

29

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Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

0,000

1:38,862

17

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

0,000

1:38,614

13

05

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

0,000

1:38,992

11

06

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

26

0,000

1:39,275

13

07

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

26

0,000

1:39,261

9

08

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

26

0,000

1:39,377

8

09

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

0,000

1:38,990

9

10

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

26

0,000

1:39,198

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