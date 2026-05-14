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Barcelona: Auftritt der spanischen Fahrer beim «MotoGP Fan Fest»

Vor dem Catalunya-GP konnten die Fans in der Innenstadt von Barcelona Jorge Martin (Aprilia), Joan Mir (Honda), Alex Rins (Yamaha), Pedro Acosta (KTM) und Alex Marquez (Ducati) hautnah erleben.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Jorge Martin, Pedro Acosta, Alex Rins, Joan Mir und Alex Marquez
Jorge Martin, Pedro Acosta, Alex Rins, Joan Mir und Alex Marquez
Foto: MotoGP
Jorge Martin, Pedro Acosta, Alex Rins, Joan Mir und Alex Marquez
© MotoGP

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Vom 15. bis 17. Mai findet der Große Preis von Katalonien statt. Im Vorfeld des Rennwochenendes auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya findet in diesem Jahr erstmalig das «MotoGP Fan Fest» statt. Die Party steigt am 13. und 14. Mai, jeweils von 12 bis 21 Uhr Ortszeit, auf der Plaça Catalunya, im Herzen Barcelonas.

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Am Mittwochabend hatten fünf spanische MotoGP-Asse ihren Auftritt auf einer großen Bühne. Jorge Martin, Joan Mir, Alex Rins, Pedro Acosta und Alex Marquez meldeten sich zu Wort und gaben den Fans fleissig Autogramme. Eigentlich wäre auch Marc Marquez (Ducati Lenovo) dabei gewesen, doch der Champion ist aufgrund seines Crashs in Le Mans beim Catalunya-GP nicht am Start – er erholt sich derzeit zuhause in Madrid.

Alex Rins
Alex Rins
Foto: MotoGP
Alex Marquez
Alex Marquez
Foto: MotoGP
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: MotoGP
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: MotoGP
Alex Rins
© MotoGP

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Im Artikel erwähnt

Auch Fahrer aus der Moto2 und Moto3 waren vor Ort

Vor dem Auftritt der MotoGP-Piloten waren auch einige spanische Fahrer aus der Moto3- und Moto2-WM auf der Bühne – Maximo Quiles, Jose Antonio Rueda, Daniel Holgado, Alvaro Carpe, Brian Uriarte, Manuel Gonzalez, Ivan Ortola, Alonso Lopez, Sergio Garcia, David Munoz und David Almansa.

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Bei der zweitägigen Veranstaltung soll den Fans die MotoGP nähergebracht werden – mittels verschiedener Programmpunkte und Aktivitäten. So stehen MotoGP-Simulatoren und Spielkonsolen zur Verfügung. Zu bestaunen gibt es Nachbildungen von MotoGP-Motorrädern.

Die Moto2- und Moto3-Asse
Die Moto2- und Moto3-Asse
Foto: MotoGP
Die Moto2- und Moto3-Asse
© MotoGP

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