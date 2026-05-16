Barcelona, FP2: Bestzeit von Joan Mir, Acosta Zweiter! Zarco stürzt

Für Johann Zarco begann das FP2 in Barcelona mit einem Crash und einem Deja-vu! Der Honda-Pilot verlor auf seiner ersten Runde der Session in Kurve 14 die Kontrolle, landete im Kies. Nichts Schlimmes passiert – aber da wurden Erinnerungen an die Vorwoche wach, als er an seinem Heim-Wochenende in Le Mans ebenfalls im FP2 verunfallte und später anerkennen musste, dass ihm dieser Unfall letztlich das Wochenende ruiniert hat. Zwölf Minuten vor Ende der Session war Zarco auch schon wieder auf der Piste, konnte vor dem Qualifying noch ein paar Runden drehen und auf Platz 15 abschließen. Fürs Q2 hatte sich der Franzose ohnehin schon qualifiziert, keine Hektik also.

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Joan Mir mit früher Bestzeit

Mit noch kühlen 16 Grad Lufttemperatur und nur 15 auf dem Asphalt und einer Strecke, die ohnehin für ihren geringen Grip gefürchtet ist, waren die Bedingungen in der Morgensession herausfordernd. Die erste schnellste Zeit setzte Joan Mir auf seiner Honda mit einer 1:39,245 min – und diese Bestzeit sollte auch bis zum Ende der Session Bestand haben.

Knapp zwei Zehntel hinter Mir sortiert sich KTM-Pilot Pedro Acosta ein. Der Spanier war am Freitag im Zeittraining mit 1:38,710 min die Bestzeit gefahren. Acosta hielt Platz 2 bis zum Ende der Session.

Aprilia-Mann Jorge Martin muss nach seinen zwei Stürzen am Vortag am Samstagmittag noch ins Qualifying 1. Er startete gut in den Samstag, setzte sich knapp hinter Acosta mit nur 13 Tausendstelsekunden Rückstand auf Landsmann Acosta.

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Zeitenjagd gegen Ende der Session, aber Mirs Zeit hält

Lange hielt Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez Platz vier, ehe in der Frühphase VR46-Ducati-Mann Franco Morbidelli auf Rang vier vorrückte. Verdrängt wurde er dann wenige Minuten vor Schluss von Fabio Quartararo, der das erste und einzige FP2-Ausrufezeichen aus dem Yamaha-Lager setzte.

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Kurz vor Ende der FP2-Session schaltete sich auch noch VR46-Mann Fabio Di Giannantonio ein, schnappte sich Platz 3 und verdrängte Martin auf Rang vier, Quartararo auf Platz fünf.

Bagnaian wird Neunter

Francesco Bagnaia ist an diesem Wochenende in Barcelona Einzelkämpfer des Ducati-Werksteams. Sein Teamkollege Marc Marquez fällt nach seinem schweren Sturz im Sprint von Le Mans mit einem Bruch im Fuß aus, hatte sich außerdem erneut an seiner Schulter operieren lassen. Er wird am Catalunya-Wochenende nicht ersetzt. Bagnaia brachte seine Werks-Ducati im FP2 auf Rang neun.

WM-Leader Marco Bezzecchi – im Leaderboard nur noch einen Punkt vor seinem Kollegen Jorge Martin – fuhr im FP2 nur auf den elften Platz, hatte gut eine halbe Sekunde Rückstand auf Mir an der Spitze und knapp über drei Zehntelsekunden auf Martin.

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Abgesehen von Rang 5 für Werkspilot Fabio Quartararo sind alle anderen vier Yamahas auf den Plätzen 18 bis 22. Mit der Wildcard für Augusto Fernandez sind diese Woche fünf Yamahas am Start.