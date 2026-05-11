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Bastianini (7.): «Versuchte einfach nur, meine Position zu verteidigen»

KTM-Tech3-Pilot Enea Bastianini wurde im MotoGP-Grand-Prix in Le Mans von Startposition 13 auf Rang 7 nach vorne gespült. Welche Probleme der Italiener im Rennen mit der RC16 hatte.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Enea Bastianini vor Raul Fernandez
Enea Bastianini vor Raul Fernandez
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini vor Raul Fernandez
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Enea Bastianini hatte in Le Mans ein MotoGP-Wochenende mit Höhen und Tiefen. Zunächst reichte es im Qualifying nur für Startplatz 14 und im Sprintrennen am Samstag kam der der KTM-Pilot nur wenige Runden weit. Für den Grand Prix am Sonntag rückte der Italiener aufgrund der Verletzung von Champion Marquez in der Startaufstellung um eine Position nach vorne.

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Von Position 13 erwischte Bastianini keinen optimalen Start – er blieb im Getümmel hängen, ihm gelang zunächst kein Sprung nach vorne. Dann konnte er sich am Ende der ersten Runde an Luca Marini, Raul Fernandez und Johann Zarco vorbeiquetschen. Nach dem Crash von Alex Marquez in Runde 2 war «La Bestia» bereits Neunter. Danach fuhr er ein unauffälliges Rennen und war lange Zeit hinter Honda-Pilot Joan Mir unterwegs. Nach den Stürzen von Peco Bagnaia und Mir rollte Bastianini auf Platz 7 über die Ziellinie.

Willkommen zum Rennen in Le Mans
Willkommen zum Rennen in Le Mans
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Jonas Folger
Jonas Folger
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Martin und Di Giannantonio
Martin und Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin gewinnt das Rennen
Jorge Martin gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Jorge Martin
Sieger Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi, Martin, Ogura
Bezzecchi, Martin, Ogura
Foto: Gold & Goose
Sieger Jorge Martin
Sieger Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Le Mans
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

Bastianini fuhr somit erneut ein solides Rennen und wurde nach Pedro Acosta (5.) zweitbester KTM-Pilot. Nach dem Rennen erklärte er, weshalb dies am Sonntag aber das Maximum war. «Am Morgen (im Warm-up) fühlte ich mich gut auf dem Bike. Im Rennen hatte ich dann nach einigen Runden nicht das Gefühl, mehr machen zu können. Das Motorrad war sehr unruhig, auch der Reifenverschleiß war stark – das hing mit den Bewegungen im Bike zusammen», erklärte der 28-Jährige. «Ich versuchte einfach nur, meine Position zu verteidigen und Siebter zu bleiben. Wir können nicht wirklich happy sein, ich konnte im Rennen später keinen anderen Fahrer überholen.»

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Schwäche im Qualifying

Pedro Acosta ist in diesem Jahr erneut der mit Abstand beste KTM-Fahrer. Der Spanier ist dazu in der Lage, regelmäßig um die Top-Positionen zu kämpfen. Was macht er besser? «Das Qualifying», schmunzelte Bastianini. «Die Pace im Rennen war mehr oder weniger die gleiche. Und wie ich schon sagte, hatte ich Probleme wegen der Bewegungen im Motorrad. Dazu kommt, dass der weiche Hinterreifen für uns kritisch ist – dieser schiebt über den Vorderreifen. Nach fünf, sechs Runden begannen beim Herausbeschleunigen die Bewegungen. Momentan sind die anderen Hersteller auf einem anderen Level. Wir müssen für die Zukunft etwas finden, um den Rückstand aufzuholen.»

Nach fünf Rennwochenenden hat Enea Bastianini 39 Punkte auf seinem Konto. In der WM-Tabelle liegt er auf Rang 10. Ist er happy mit seinem neuen Crew-Chief Andres Madrid, den er seit diesem Jahr an seiner Seite hat? «Ja, ich bin sehr happy über die Zusammenarbeit mit Andres. Er ist ein sehr spezieller Typ, unser Verhältnis wird mit jeder Session besser. Wir arbeiten sehr gut zusammen», meinte Bastianini abschließend.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

41:18,001

1:31,232

37

02

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

27

+0,477

1:31,380

27

03

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

27

+0,874

1:31,371

19

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

27

+2,851

1:31,385

13

05

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,991

1:31,322

17

06

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

27

+7,756

1:31,563

15

07

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+8,615

1:31,517

9

08

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

27

+12,497

1:31,566

8

09

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+14,903

1:31,597

7

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

27

+15,016

1:31,651

6

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