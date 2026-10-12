Bastianini (10.) enttäuscht – welches Problem er mit seiner KTM RC16 hatte

In Japan zeigte KTM-Tech3-Ass Enea Bastianini mit jeweils Platz 4 im Sprint und im Grand Prix starke Leistungen. Der Italiener startete in Motegi von Position 7, weshalb er weniger im Verkehr stecken blieb als zuvor schon so oft in dieser Saison.

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In Indonesien lief es wieder weniger gut. Am Freitag reichte es im MotoGP-Zeittraining nur für Rang 21, weshalb Bastianini am Samstag im Q1 ran musste. Dort war es etwas besser, doch er verpasste den Q2-Einzug um 0,15 sec. Am Ende musste sich «La Bestia» mit Startplatz 14 begnügen.

Enea Bastianini und KTM müssen für Australien eine Lösung finden

Im Sprint am Samstag erkämpfte sich Bastianini einen elften Platz, den Grand Prix am Sonntag beendete er auf Rang 10. «Wenn man von weit hinten starten muss, ist es am Anfang immer sehr schwer. Und wenn dann die Gruppe immer kleiner wird, fällt es mir leichter, wieder aufzuholen», meinte Bastianini. «Ich hatte aber große Probleme mit dem Windschatten der anderen. Mein Motorrad war hinter den anderen sehr unruhig. Von der Mitte des Rennens bis zum Ende war es besser und ich habe mich wieder herangearbeitet. Am Ende war ich schneller und habe zum Schluss des Rennens gute Arbeit geleistet. Trotzdem bin ich mit einem Platz nur unter den Top-10 nicht wirklich zufrieden.»

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Seine KTM RC16 war bereits im Sprint am Samstag nervös im Windschatten der anderen Fahrer. «Das war am Samstag auch schon so. Wenn ich in einer Kurve hinter einem anderen fahre, will das Motorrad nicht auf der Linie bleiben und es lässt sich nicht lenken. Man spürt die Turbulenzen des vorausfahrenden Piloten», erklärte der 28-Jährige das Problem. «Das müssen wir untersuchen, denn in Australien wissen wir, dass der Wind stärker sein wird als hier. Ich hoffe, gemeinsam mit dem Team eine Lösung zu finden.»