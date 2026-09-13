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Bastianini verzweifelte auf seiner Hausstrecke: «Es ist immer das Gleiche!»

Mieses Qualifying am Samstag, am Sonntag dann von Startplatz 16 mit Top-Zeiten vor auf Platz 8: Tech3-Pilot Enea Bastianini wandelt in Misano bei seinem MotoGP-Heimrennen zwischen den Extremen.

Bernhard M. Höhne

Von

MotoGP

Duell der Lokalmatadoren: Enea Bastianini (KTM) vor Luca Marini (Honda)
Duell der Lokalmatadoren: Enea Bastianini (KTM) vor Luca Marini (Honda)
Foto: Gold and Goose
Duell der Lokalmatadoren: Enea Bastianini (KTM) vor Luca Marini (Honda)
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Platz 8 im Sonntagsrennen von San Marino war ein solides Ergebnis für Enea Bastianini. Damit war der Tech3-Pilot beim MotoGP-Event in Misano der zweitschnellste Pilot auf einer KTM. Was jedoch mit der RC16 möglich gewesen wäre, zeigte Pedro Acosta mit seinem Podiumsrang und der zweitschnellsten Rennrunde. Für den Lokalmatador aus Rimini war ein solches Ergebnis vor den Toren seiner Heimatstadt zu jeder Zeit außer Reichweite, zuallererst seines Startplatzes wegen.

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Von Platz 16 ging es für «La Bestia» in Sprint- und GP-Rennen. Am Samstag verbesserte er sich nur um einen Platz, im Rennen ging es dann, wenn auch begünstigt durch Ausfälle, bis hinein in die Top-10. Nicht zum ersten Mal, ist sich der 28-Jährige bewusst: «Es ist immer das Gleiche. Freitags sind wir mit dem Motorrad schnell unterwegs und auch im Zeittraining fühlt es sich gut an. Wir hatten es aber schon so häufig, dass wir dieses Gefühl am Samstag im Qualifikationstraining und im Sprintrennen nicht wiederfinden.»

Willkommen zum Rennen in San Marino
Willkommen zum Rennen in San Marino
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Jorge Martin
Alex Márquez und Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
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Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
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Pedro Acosta und Alex Márquez
Pedro Acosta und Alex Márquez
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Fabio Di Gannantonio
Fabio Di Gannantonio
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Raul Fernandez
Raul Fernandez
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
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Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
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Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in San Marino
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Im Rennen braucht der Mann mit der Startnummer 23 regelmäßig länger, um Geschwindigkeit aufzubauen: «Gegen Rennende kann ich etwas reißen, wenn mir der Reifen noch genügend Stabilität bietet und ich Vertrauen ins Motorrad habe. Zu Beginn der Rennen ist es kompliziert, denn dann ist das Vorderrad des Motorrads unruhiger. Je länger das Rennen dauert, desto mehr kann ich das Hinterrad am Kurveneingang einsetzen. Das hilft mir.» Hoffnung hat der Italiener, den Großen Preis in Misano als Blaupause für den Rest der Saison nutzen zu können: «Es war das Rennen, das für uns von Anfang bis Ende am besten lief. Deshalb glaube ich, dass wir davon mehr Daten mitnehmen können, die wir studieren können.»

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Einen Lösungsansatz für seine Probleme hat Bastianini im Kopf: «Ich habe eine klare Vorstellung, was wir tun müssen.» Jedoch: «Es lässt sich nicht so einfach umsetzen.» Sein Motorrad reagiere sensibel auf Änderungen: «Das Fenster, in dem unsere Einstellungen am Motorrad funktionieren, ist sehr schmal. Und wenn wir versuchen, darüber hinauszugehen, dann endet das in einem Desaster.» Am Sonntag in Misano traf Enea Bastianini dieses Fenster: Er fuhr die sechstschnellste Runde des Rennens, lediglich drei Hundertstel langsamer als Aprilia-Speerspitze Jorge Martin.

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Der achte Platz half Enea Bastianini in der WM-Wertung seinen Rückstand auf HRC-Pilot Luca Marini auf 4 Zähler zu verkürzen. Auf Rang 12 mit nun 92 Punkten hat er zudem 9 Zähler Vorsprung auf Markenkollege Brad Binder.

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

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01

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

93

27

41:13,013

1:31,069

37

02

Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

73

27

+0,657

1:30,995

25

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Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,326

1:30,966

20

04

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

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BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+6,027

1:30,936

15

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

+14,021

1:31,228

18

06

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

27

+18,252

1:31,550

13

07

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

27

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1:31,677

15

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Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+20,858

1:31,258

8

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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Honda HRC Castrol

10

27

+22,911

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