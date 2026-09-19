Beirer über Ducati und 850er-Tester Bulega: «Vorteil wird kurzfristig sein»

Am 1. Dezember wird beim Test in Valencia die neue MotoGP-Ära offiziell eingeläutet. Dann werden die Fahrer der Königsklasse auf den 850er-Motorrädern mit den Pirelli-Reifen sitzen. Nicht alle haben vorher die Gelegenheit, bei den Tests Erfahrungen für nächstes Jahr zu sammeln – vor allem jene, die 2027 auf einer anderen Motorradmarke unterwegs sein werden. Dazu zählt Vize-Weltmeister Alex Marquez, der von Ducati zu KTM wechselt. Der Spanier sieht es aber gelassen, ihm sei es lieber, erst zu testen, wenn die finale Reifenspezifikation feststeht.

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Einer, der in diesem Jahr sehr viele Testkilometer mit dem 850er-Bike und den Pirelli-Reifen sammelt, ist Superbike-Dominator Nicolo Bulega. Der Italiener ist bei Ducati sehr stark eingebunden in die Entwicklungsarbeit, zudem verfügt er aus der seriennahen Weltmeisterschaft über sehr viel Erfahrung mit den Pirellis. MotoGP-Champion Marc Marquez meinte bei der Auftaktpressekonferenz am Donnerstag auf dem Red Bull Ring, dass er erwartet, dass Bulega nächstes Jahr stark sein wird. Auch Bruder Alex geht davon aus.

Im Hinblick auf nächstes Jahr kommt im Fahrerlager ein Ungleichgewicht zustande – die Erfahrungen mit dem neuen Paket werden zum Saisonstart 2027 sehr unterschiedlich sein. Zudem dürfen auch am zweitätigen Shakedown-Test in Malaysia, der am 29. und 30. Januar auf dem Sepang International Circuit stattfindet, nur die fünf Rookies – Bulega, David Alonso, Daniel Holgado, Senna Agius und Izan Guevara – und die Testfahrer teilnehmen.

Pit Beirer: «Auch wir haben mit Pol und Dani hervorragende Testfahrer»

Wäre es eine Überlegung wert und auch fair, beispielsweise beim Shakedown auch die anderen Stammfahrer testen zu lassen? KTM-Rennchef Pit Beirer hat eine klare Meinung zu diesem Thema: «Es ist ein Übergang. Es ist nicht einfach, das fair zu gestalten. Denn wenn die Fahrer das Team wechseln, hat nicht jeder die Chance, vorher viel zu testen», räumte Beirer ein. «Es sieht danach aus, dass Ducati mit Bulega ein sehr gutes Paket hat. Er bringt Erfahrung mit den Reifen mit und arbeitet an diesem Motorrad. Ich denke aber, dass dieser Vorteil nur über eine kurze Zeit anhält. Sobald in diesem Paddock einmal die Maschine in Fahrt ist und die Hersteller mit ihren Fahrern und den Testteams am neuen Bike intensiv arbeiten, wird jeder dabei sein. Wenn du jetzt einen Fahrer hast, der sich vollkommen mit den Reifen und all dem beschäftigt, dann ist das gut, aber auch wir haben mit Pol (Espargaro) und Dani (Pedrosa) hervorragende Testfahrer. Sie werden das Motorrad sehr gut vorbereiten für die anderen Jungs. Und auch diese werden die Reifen für die Serienbikes zum Trainieren zur Verfügung haben – wir versuchen, auch sie gut vorzubereiten. Dann werden wir sehen, aber es steht definitiv ein großes Fragezeichen dahinter, wie jeder starten wird. Die Regeln für den Shakedown-Test werden nicht geändert werden. Es wird keine Erlaubnis geben für die anderen Jungs. Jeder wird im richtigen Moment mit dem neuen Bike starten.»

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Direkt nach dem Rennwochenende in Spielberg findet auf dem Red Bull Ring ein 850er-Test mit den Pirelli-Reifen statt. «Am Montag werden wir einen wichtigen Test haben. Da werden alle Hersteller auf der gleichen Strecke mit einigen guten Fahrern sein. Wir haben uns dafür entschieden, Pedro zu erlauben, unser Motorrad zu fahren – um die Benchmark mit dem besten Fahrer zu bekommen, den wir derzeit in unserer Gruppe haben. Er wird das von Pol übernehmen, der wiederum in dieser Woche einen großartigen Test in Mugello hatte.»