Beirer zum KTM-Test: «Wollten schnell wissen, wie die 850er funktioniert»

KTM macht Ernst. Nur zwei Wochen nach dem Valencia-Test kreiste in Jerez drei Tage lang die komplett neue 2027er-RC16 mit beiden Testfahrern. KTM-Sportchef Pit Beirer mit seinen Eindrücken zur 850er.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Auch mit der 850er-KTM unterwegs: MotoGP-Hall-of-Fame-Pilot Dani Pedrosa
Foto: Gold and Goose
© Gold and Goose

Wie bereits auf SPEEDWEEK.com berichtet, brachte die KTM-Rennabteilung als erstes Werk das 2027er-MotoGP-Projekt auf die Strecke. Ab Mitte der vergangenen Woche kreiste das offizielle Testteam der Mattighofener mit Pol Espargaro und Dani Pedrosa auf dem Kurs von Jerez.

Während Pedrosa zunächst an der bestehenden RC16 für 2026 arbeitete, legte Pol Espargaro direkt mit dem komplett neu entwickelten Prototyp los, der gemäß dem 2027er-Regelwerks von einem nur noch 850 ccm großen Vierzylinder befeuert wird. Am finalen Tag des großen KTM-Abschlusstests, an dem die Piloten in Orange zudem exklusiv auf der Piste in Andalusien unterwegs waren, wurden die Rollen getauscht.

Espargaro bestätigte die Arbeit am 2026er-Renner und Dani Pedrosa übernahm die komplette Neuentwicklung. Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com zeigte sich der Rennsportchef mehr als zufrieden: «Ein ganz wichtiger Punkt für mich – beide Piloten hatten auch enorm viel Spaß mit der 850er. Es deutet einiges darauf hin, dass das von allen Beteiligten erdachte neue Konzept auch auf der Strecke funktionieren kann. So hat auch das Fahren ohne das Ride-Height-Device bestens funktioniert und alle waren überrascht, wie schnell die Jungs mit der 850er auf sehr beachtliche Rundenzeiten gekommen sind.»

«Für uns lief der Test hervorragend, denn wir haben voll davon profitiert, dass wir auf der einen Seite an der 2026er-Version optimieren konnten und parallel mit einer komplett eigenständigen Einheit das 850er-Projekt bearbeiten konnten. Es war die Bestätigung für unseren großen Aufwand – und wir können glücklich sein, diese Aufstellung und zwei Testfahrer wie Pol und Dani zu haben«, so Beirer weiter.

Zum Gesamtprojekt «850» sagte der Deutsche nach der nun letzten Testaktion der MotoGP-Mannschaft: «Es war von Beginn an geplant, nicht nur den Motor zügig zum Laufen zu bringen. Als wir gesehen haben, wie das 850er-Triebwerk auf dem Prüfstand gearbeitet hat, da wollten wir keine Zeit verlieren und schnellstmöglich sehen, wie der Antrieb auf der Strecke funktioniert.»

Pit Beirer: «Wir dürfen nicht vergessen: Wir sind bereits unter der 12-Monats-Linie. Im November 2026 müssen wir acht fixfertige 850er aus der Box schieben. Was oft vergessen wird: Danach bleibt nur noch Zeit bis zum Sepang-Test, um das endgültige Material aufzubauen. Das, was im Januar nach Malaysia geht, ist ja in der Basis das Material, mit dem wir die Saison bestreiten.»

KTM hat sich für den offensiven Weg entschieden. Während andere Hersteller das Thema «850er» zumindest öffentlich nicht aktiv bespielen, machen die Österreicher keinen Hehl aus den Ambitionen zur neuen MotoGP-Ära.

Am 3. Oktober berichtete SPEEDWEEK.com vom ersten Prüfstandslauf des noch von Kurt Trieb gezeichneten V4-Antriebs. Acht Wochen später fand bereits der erste Probelauf mit gleich zwei Piloten statt.

Auch bei den anderen Herstellern ist das Großprojekt für 2027 angekommen. Doch zu einem vergleichsweise umfassenden Test werden es die anderen vier Hersteller wohl erst mit Beginn des neuen Jahres schaffen. Gigi Dall’Igna, verantwortlich für Ducati Corse, plant die erste Fahrt mit der «kleinen» Desmosedici und Michele Pirro erst 2026. Zu einem späteren Zeitpunkt wird dann auch Superbike-Ass und MotoGP-Ersatzpilot Nicolo Bulega mit der neuen 850er testen.

Wenig überraschend wären Tests der japanischen Werke noch 2025 auf japanischem Boden. Doch aussagekräftige Fahrten mit den GP-erprobten Cheftestern Aleix Espargaro, Taka Nakagami und Stefan Bradl für Honda sowie Augusto Fernandez und Andrea Dovizioso auf der Seite von Yamaha, wird es auch hier erst im kommenden Jahr geben.

Weiterlesen

