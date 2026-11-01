Bezzecchi (6.): «Kämpfen, solange es eine mathematische Chance gibt»

Das Positive zuerst: 2025 hätte Aprilia-Werksfahrer über einen Startplatz in der zweiten Reihe und Rang 6 im GP-Rennen gejubelt. Beim letzten Auftritt mit der RS-GP in der Hitze Malaysias hatte es für Racer aus Rimini nicht einmal ins Q2 gereicht, nun fuhr die Nummer von Rang 5 los. Beim Großen Preis kratze «Bez» in der Tropenhitze an den Top 10, 2026 wurde der WM-Dritter als Sechster abgewunken.

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Das vergaß Bezzecchi auch nicht bei der Nachbesprechung des Malaysia-GP : «Die Medaille hat zwei Seiten. Ich gebe zu, nach dem Sprint hatte ich mir schon noch etwas mehr erwartet, doch vergleichen wir das Resultat jetzt mit dem Vorjahr, haben wir einen Riesenschritt nach vorne gemacht – wir haben also keinen so schlechten Job gemacht.»

In der Frühphase des GP-Rennens über 20 Runden schien es noch besser zu laufen. Bezzecchi robbte sich auf Platz 4 kurzzeitig näher an die Spitze heran, fuhr schneller als Dominator Marc Marquez. Doch die Wende kam schnell. Bezzecchi: «Zu Beginn des Rennens hat das Paket einige Runden gut funktioniert, aber es hat sich dann schnell gezeigt, dass die Temperatur am Vorderrad ein Problem werden wird. So kam es auch. Ich habe dann eher früher als später attackiert, war zumindest einmal an Alex vorbei. Doch als er wieder vorne war, da wusste ich schon, dass es das war mit der Fahrt nach vorne.»

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Im Finale ließ das Tempo immer weiter nach. Erst zog Ai Ogura nach einem kernigen Duell vorbei. Bezzecchi zu dem Zweikampf, bei dem die beiden RS-GP aneinandergerieten und der den Italien formell als letzten Aprilia-Piloten auf der Strecke zurückließ: «Fakt ist, dass Ai in dieser Phase des Rennens schneller war – er hätte mich so oder so überholt. Allerdings glaube ich, ein Manöver mit Berührung hätte nicht sein müssen. Sauer bin ich deswegen aber nicht, so etwas ist eben auch Teil unseres Sports.»

Kurz vor Schluss wurde Marco Bezzecchi dann auch noch KTM-Tech3-Pilot Enea Bastianini auf Rang 6 verdrängt. «Bez» konnte den schwachen Endspurt erklären: «Um meinen angeschlagenen Vorderreifen zu schonen, bin ich langsamer in die Kurven rein, aber härter rausgefahren. Damit habe ich dann ganz zum Schluss auch noch den Hinterreifen ruiniert.»

Aufgeben ist keine Option

Realistisch, aber zugleich kämpferisch kommentierte der Italiener den herben Rückschlag mit Blick auf den WM-Tabellenstand: »Natürlich tut das Ergebnis nicht gut, in der jetzigen Phase der Weltmeisterschaft muss man schwache Resultate unbedingt vermeiden. Es wird also sehr schwer werden. Aber zugleich werden wir weiterhin alles geben. Solange es eine mathematische Chance auf den Titel gibt, kämpfen wir.»

Die Faktenlage ist erdrückend: Marc Marquez hat seinen Vorsprung jetzt auf den besten Aprilia-Piloten Jorge Martin auf 44 Punkte vergrößert. Drei Runden vor Schluss der 2026er-Kampagne fehlen Marco Bezzecchi 67 Punkte auf «MM93».

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