Marco Bezzecchi war in Portimao der überragende Fahrer. Pole-Position, Sieg im Sprint und im Grand Prix – er holte an der portugiesischen Algarve das Maximum. Er konnte zwar nicht verhindern, dass sich Marc Marquez (Ducati) den WM-Titel vorzeitig sichert, aber «Bez» demonstrierte eindrücklich, dass er am vergangenen Wochenende mit seiner Aprilia das stärkste Paket bildete.

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An diesem Wochenende findet in Valencia der letzte Grand Prix in diesem Jahr statt. Es ist das 22. Rennwochenende – die Saison war lang, zudem gab es viele Events, die direkt nacheinander stattfanden. Auch zwischen dem Portugal- und dem Valencia-GP war nicht viel Zeit, um sich zu erholen. Ist es gut, zwei Rennwochenenden nacheinander zu haben? «Ja, denn sonst würden wir an Weihnachten Rennen fahren», meinte Bezzecchi am Donnerstag vor dem Rennwochenende. «Es ist besser so, es ist ja schon kalt. Aber abgesehen davon: Man hat ein Rennen und steigt sofort aufs Motorrad – das ist immer besser.»

Bezzecchi erlebte 2026 viele großartige Momente, aber auch Niederlagen und Verletzungen. Wie geht es ihm emotional damit? «Mir geht es gut. Ich mache meinen Traumjob», betonte der Italiener. «Dieses Jahr war ich schnell, und ich habe oft gewonnen. Ich habe meine bislang beste Saison. Natürlich gab es Höhen und Tiefen, aber das gehört zum Sport dazu. Nicht nur in der MotoGP, ich glaube, in jeder Sportart kann man so eine Saison erleben. Das Wichtigste ist immer, aus allem das Positive mitzunehmen, aus jeder Lektion. Manchmal gewinnt man, manchmal lernt man dazu. Es ist wichtig, das immer im Hinterkopf zu behalten.»

In Valencia geht es für Bezzecchi und Aprilia noch um sehr viel. Der Italiener kann sich in Spanien den Vize-WM-Titel holen – derzeit liegt er nur zwei Punkte hinter Teamkollege Jorge Martin auf Platz 3. Zudem will Aprilia den Hersteller-Titel gewinnen. Mit neun Punkten Vorsprung auf den italienischen Rivalen Ducati ist die Ausgangsposition auch in dieser Wertung keine schlechte.

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Marco Bezzecchi zum Saisonfinale: «Es wird einen Kampf mit jedem Fahrer geben»

Wird es an diesem Wochenende einen großen Zweikampf zwischen Bezzecchi und Martin geben? «Es wird einen Kampf mit jedem Fahrer geben», stellte der Pilot der VR46 Academy klar. «Beim letzten Rennen will jeder so gut wie möglich abschneiden. Natürlich wird auch dieser Kampf zwischen mir und Jorge spannend werden. Es ist ein Ziel, das für uns beide erreichbar ist. Ich bin mir sicher, dass wir beide hart dafür kämpfen werden. Das wird toll. Außerdem geht es um den Konstrukteurs-Titel, der nicht nur für uns Fahrer wichtig ist, sondern auch für alle Mitarbeiter im Werk und zuhause in Noale.» Dass Bezzecchi der Circuit Ricardo Tormo gut liegt, hat er letztes Jahr bewiesen, als er im Grand Prix siegte.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Heute Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 27.11.2026 - 08:55

Bezzecchi bleibt Aprilia auch die nächsten beiden Jahre treu. Beim Valencia-Test am 1. Dezember wird er mit dem 850er-Bike in die Saison 2027 starten. Mit den neuen Regeln werden die MotoGP-Bikes einfacher zu fahren sein. Ist das gut so? «Nun, zunächst einmal weiß ich nicht wirklich, ob es einfacher wird oder nicht. Schließlich bin ich dieses Motorrad nur zweimal bei einem Montagstest gefahren, und das reicht nie aus, um das Niveau des Gesamtpakets wirklich gut einzuschätzen», stellte Bezzecchi klar. «Ich denke, es wird einfach eine Umstellung sein. Wir werden uns daran gewöhnen. Auch mit diesen neuen Motorrädern werden wir ein hohes Niveau erreichen. Warten wir bis Dienstag, und dann werden wir in der Vorsaison im nächsten Jahr noch einen besseren Überblick bekommen, da wir dann noch mehr Zeit auf dem Motorrad verbringen werden.»

Bereits Anfang Februar 2026 verlängerte Aprilia den Vertrag mit Marco Bezzecchi. Die neuerliche Vereinbarung wurde emotional im Rahmen einer Hochzeit des Italieners mit der RS-GP zelebriert. 2027 bekommt er eine neue RS-GP – gilt dann das «Ja»-Wort noch oder folgt auf eine Scheidung eine neuerliche Ehe? «Es ist immer noch eine Aprilia», schmunzelte Bezzecchi. Wird er das 1000-ccm-Bike dennoch vermissen? «Dieses Motorrad ist sehr schnell und es macht sehr viel Spaß. Ich habe mit diesem Bike in der MotoGP angefangen. Für mich wird es also immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Zum Glück habe ich eines bei mir zu Hause. Ich werde es sicher vermissen, dieses Motorrad zu fahren, aber ich kann es jeden Tag anschauen.»