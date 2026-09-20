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Aprilia-Kämpfer Bezzecchi (3.): «Mein Job war, glaube ich, ziemlich gut»

Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi gelang nur eine Woche nach dem katastrophalen Ende seines Heimrennens in Misano die komplette MotoGP-Rehabilitation. Wie schon im Sprint landete «Bez» auf Platz 3.

MotoGP

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
© Gold & Goose

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Mit Startplatz 4 hatte sich Marco Bezzecchi die Ausgangsposition geschaffen, um die schmerzhafte Sturz-Niederlage beim San-Marino-GP vor seiner Haustür zu verdauen. Bereits beim Sprint gelang Phase 1. Zwar profitierte Bezzecchi auch vom patzenden Pedro Acosta, doch die fehlerfreie Fahrt wurde mit Platz 3 belohnt.

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Beim Großen Preis von Österreich machte es Bezzecchi noch besser – denn auch ohne Fehler von Acosta wurde es wieder der letzte Platz auf dem Treppchen. Der Aprilia-Racer war stark gestartet und sah in den ersten beiden Runden siegeshungrig aus. Doch nachdem KTM-Pilot Acosta die Regie übernommen hatte, musste Bezzecchi zurückschrauben und sich hinter Jorge Martin anstellen.

Nach der Flagge atmete Bezzecchi hörbar erleichtert aus. Sein Protokoll: «Es war absolut kein einfaches Wochenende. Es hat bis heute Morgen gedauert, dann habe ich im Warm-up das richtige Gefühl gehabt. Ich habe auch mich selbst noch besser an das Bike angepasst.»

Im Artikel erwähnt

Der WM-Dritte weiter: «Ich wollte das mit ins Rennen nehmen, aber trotz eines super Starts hatte ich in der ersten Phase Probleme mit der Front. Pedro hat mich dann überholt. Mit der Länge des Rennens wurde mein Speed dann aber immer besser. Ich bin wieder an Jorge herangefahren, am Ende habe ich einen ziemlich guten Job gemacht», grinste der abgekämpfte Italiener.

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In der Tat – im Finale war Bezzecchi drauf und dran, noch Platz 2 zu holen. Drei Runden vor der Flagge war die Lücke komplett geschlossen. Als Bezzecchi den Teamkollegen beim Anbremsen von Kurve 1 nur knapp verpasste, ließ es die Nummer 72 gut sein.

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Marco Bezzecchi: «Es war so wichtig, dieses Ergebnis»

Bezzecchi, der hinter Martin und vor Ogura im starken Aprilia-Sandwich landete, verabschiedete sich: «Es war so wichtig, dieses Ergebnis – auch für das ganze Team. Die gesamte Aprilia-Mannschaft hat extrem hart dafür gearbeitet und ich hoffe, wir können das jetzt auch mitnehmen zu den nächsten Rennen.»

Auf der Minus-Seite bleibt festzuhalten, dass Bezzecchi mit beiden Rennen weitere Punkte auf die WM-Spitze und Martin verlor – Versöhnung fand die Nummer 72 wiederrum im Fall «Marc Marquez». Dem Weltmeister nahm Bezzecchi immerhin fünf Punkte ab. Auf «MM93» fehlen 30, auf den «Martinator» 42 Punkte. Perfekt für Aprilia: Das Werk aus Noale führt nach dem starken Österreich-GP wieder bei den Herstellern.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

28

42:16,996

1:29,533

25

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

28

+1,017

1:29,664

32

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

28

+1,209

1:29,879

23

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

28

+2,139

1:29,937

19

05

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

28

+7,339

1:29,798

20

06

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

28

+8,720

1:29,778

11

07

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

28

+9,686

1:30,146

13

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

28

+12,365

1:29,887

10

09

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

28

+14,869

1:30,062

7

10

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

5

28

+16,266

1:30,026

9

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