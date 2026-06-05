Marco Bezzecchi (6.) drittbester Aprilia-Pilot – wo er Schwierigkeiten hat

Nach seinem denkwürdigen Sieg in Mugello will WM-Leader Marco Bezzecchi in Ungarn erneut glänzen. Vor dem Sprint und Grand Prix auf dem Balaton Park Circuit liegt der Aprilia-Werksfahrer in der Gesamtwertung 17 Punkte vor seinem Teamkollegen Jorge Martin.

Werbung

Werbung

Bezzecchi startete am Freitag solide in das MotoGP-Wochenende. Er beendete das Zeittraining als drittbester Aprilia-Pilot auf Rang 6. Auf Pedro Acosta (KTM), der mit Abstand der Schnellste war, hatte er 0,675 Sekunden Rückstand. Insbesondere in Sektor 3 hat «Bez» mit seiner RS-GP noch nicht das richtige Rezept gefunden und auf Acosta Zeit liegen lassen. «Nicht nur auf Acosta, sondern generell. Acosta konnte aber in der Zeitenjagd den Unterschied machen. Ich weiß zwar nicht in welchem Sektor, aber der Dritte ist der, wo ich am meisten Probleme habe», analysierte der Italiener. «Aber auch in Sachen Pace ist Acosta gut, Marc ebenfalls. Mein Tag war ganz anständig, aber wir müssen uns weiter verbessern.»

Was sind die Schwierigkeiten, die Bezzecchi im dritten Sektor hat? «Ich muss mich auf der Bremse verbessern», grübelte er. «Auf der Strecke gibt es zwar noch weitere Stellen, wo man hart bremsen muss, aber dort fühle ich mich besser als in Sektor 3. Ich muss das aber alles noch analysieren.»

Welche Chancen rechnet sich Bezzecchi für Samstag aus? «Wir möchten uns verbessern und einen besseren Tag haben», versicherte der 27-Jährige. «Ich habe keine großen Erwartungen, ich möchte einfach in der Box am Motorrad arbeiten.»

Werbung

Werbung