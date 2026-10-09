Bezzecchi (Aprilia) nach Platz 2: «Muss nur weiter an mich selbst glauben!»

Letztes Jahr war Marco Bezzecchi auf dem Mandalika International Street Circuit der schnellste Mann – bis er im Grand Prix am Sonntag mit Champion Marc Marquez (Ducati) zusammenstieß. Dass die Aprilia RS-GP auf der indonesischen Strecke sehr gut funktioniert, hat der Italiener 2025 dennoch unter Beweis gestellt.

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Am ersten Tag des Events 2026 war das Bild kein anderes. «Bez» stellte im FP1 die Bestzeit auf – direkt hinter ihm landete MM93 auf Platz 2. Im MotoGP-Zeittraining am Freitagnachmittag wurde Bezzecchi nur von Aprilia-Kollege Raul Fernandez geschlagen – der Spanier fuhr eine Rekordrunde. In den Top-3 lagen mit Fernandez, Bezzecchi und Martin ausschließlich RS-GP-Piloten. Marc Marquez wurde Fünfter, er hatte sieben Zehntelsekunden Rückstand auf den Schnellsten.

«Es war nicht so schlecht. Am Morgen hatte ich einen anständigen Start, auch das Zeittraining am Nachmittag war gut. Ich bin zufrieden damit, wie die Dinge bis jetzt laufen», fasste Bezzecchi seinen Tag in der anschließenden Medienrunde zusammen. Auf Raul Fernandez fehlten ihm im Zeittraining 0,219 Sekunden. «Raul ist uns momentan ein Schritt voraus, aber wir geben uns Bestes, um morgen näher dran zu sein.»

Hatte er erwartet, dass am Freitag drei Aprilia vorne liegen? «Ich hatte keine speziellen Erwartungen. Es ist aber gut für das Werk in Noale – sie machen einen fantastischen Job. Ich freue mich für sie, aber es ist erst Freitag», sagte der 27-Jährige. «Es ist wichtig, es direkt ins Q2 zu schaffen, aber der Freitag hat über das gesamte Wochenende gesehen keine allzu große Bedeutung. Der Samstag und der Sonntag sind wichtiger.»

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Hatte er am Freitag mit seiner Aprilia das gleich gute Gefühl wie letztes Jahr? «Es ist anders, weil sich das Motorrad im Vergleich zur letzten Saison etwas verändert hat. Auch die Bedingungen sind dieses Mal anders. Es ist schwer, hier einen Vergleich zu ziehen. Das ist auch nicht notwendig», stellte Bezzecchi klar. «Das Gefühl war gut und wir versuchen, uns zu verbessern.»

Marco Bezzecchi: «Es ist momentan mehr ein Auf und Ab»

Bei den letzten Grands Prix waren ihm Teamkollege Jorge Martin und Marc Marquez ein Schritt voraus. Kann er das Blatt in Indonesien wenden? «So etwas passiert nicht in einem einzigen Moment. Wir erlangen Schritt für Schritt das Vertrauen zurück, das ich vor meinen Verletzungen hatte», erklärte der Italiener. «Beispielsweise habe ich mich in Misano auch gut gefühlt, so wie heute. Aber es ist momentan mehr ein Auf und Ab. Ich bin mir sicher, dass ich diesen Schritt machen kann, ich muss nur weiter an mich selbst glauben und mit meinem Team weiter daran arbeiten. Tag für Tag kommen wir zu einem guten Level zurück, auch am Freitag.»

In welchen Bereichen sind die Aprilia-Piloten in Indonesien der Konkurrenz ein Schritt voraus? «Der zweite Sektor ist schön – schnell und flüssig. Am Ende ist es aber schwierig zu sagen, ob es am Motorrad oder an den Fahrern liegt», grübelte Bezzecchi. «Wir müssen auf morgen warten, dann können wir es mit mehr gefahrenen Runden und mehr Daten besser analysieren.»

In der WM-Tabelle hat Marco Bezzecchi derzeit 49 Punkte Rückstand auf Martin. Auf Marc Marquez fehlen ihm 47 Zähler.

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