Bezzecchi (Aprilia) leidet: «Vielleicht nicht die beste Schmerztherapie»

Marco Bezzecchi zählt in der MotoGP-Saison 2026 zu den Titelanwärtern. In der Gesamtwertung liegt der Aprilia-Pilot nach seinen beiden dritten Plätzen in Silverstone auf Rang 2. Auf Teamkollege Jorge Martin hat er derzeit 31 Punkte Rückstand.

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Seit seinem heftigen Crash auf dem Sachsenring hat Bezzecchi aber mit körperlichen Einschränkungen und Schmerzen zu kämpfen. Zur Erinnerung: In Deutschland hatte er sich das linke Schlüsselbein gebrochen. In der Sommerpause im Juli und nach dem britischen Grand Prix konnte der Bruch gut verheilen. Was Bezzecchi aber mehr zu schaffen macht, ist sein linkes Knie, das ihn auch in Silverstone stark einschränkte.

«Marc überall schnell, aber hier ganz besonders!» Marco Bezzecchi

«Silverstone war gut, aber es war dort auch sehr hart für mich. Nach dem Rennwochenende hatte ich Probleme mit meinem Knie. Was meine Schulter betrifft, kann ich mich nicht beschweren. Der Heilungsprozess verläuft sehr gut – natürlich nicht so, wie ich es will», schmunzelte der Italiener. «Aber das linke Knie macht mir zu schaffen. Unglücklicherweise braucht es sehr viel Zeit, damit diese Verletzung abheilt. Damit zu fahren, ist vielleicht nicht die beste Schmerztherapie, aber ich habe alles dafür getan, um in Silverstone und auch hier in Aragon dabei zu sein – es wird erneut hart, aber ich gebe mein Bestes.»

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Gute Ergebnisse in Aragon würden «Bez» einen zusätzlichen Schub geben für seinen Heim-Grand-Prix in Misano, der im September stattfindet. «Aragon ist eine Strecke, die ich mag. Marc wird hier aber sehr schnell sein, auch die anderen Ducati-Piloten. Ich werde versuchen, zu überleben und das Maximum nach Hause zu holen», versicherte Bezzecchi. Hat er ein Mittel, um Marc Marquez auf dessen Paradestrecke zu schlagen? «Am Ende ist Marc überall schnell, aber hier ganz besonders. Das Beste, was ich tun kann, ist, mich auch mich selbst zu konzentrieren und so gut als möglich zu fahren. Derzeit bin ich aber im Vergleich zu den anderen in einer unterschiedlichen Situation. Ich lege den Fokus auf mich selbst.»

Bezzecchi: «Ich leide, aber es ist, wie es ist»

Einer, der momentan auch mit einer Verletzung zu kämpfen hat, ist Aprilia-Kollege Ai Ogura. Der Japaner hatte sich beim Motocross-Training in der Heimat am linken Daumen verletzt – den Aragon-GP muss der Trackhouse-Pilot auslassen. «Ai macht einen sehr guten Job. Wir als Fahrer wissen alle, was momentan in ihm vor sich geht. Es ist sehr hart, wenn du verletzt bist. Ich wünsche ihm eine schnelle Genesung, und ich hoffe, dass er bald zurück ist», sagte Bezzecchi in Richtung Ogura.

Wann wird Bezzecchi selbst wieder bei 100 Prozent sein? «Wie ich schon sagte, erholt sich meine Schulter ganz gut. Ein Schlüsselbeinbruch ist zwar keine sehr große Verletzung, aber der Bruch war schwer, weshalb auch die Operation recht aufwendig war», erklärte der 27-Jährige. «Das Problem ist mein linkes Knie, das mehr Zeit für die Genesung braucht. Es hat sich darin Flüssigkeit angesammelt, weshalb es schwierig ist, das Knie abzuwinkeln. Ich tue alles dafür, um mich so schnell als möglich zu erholen. Ich leide, aber es ist, wie es ist.»