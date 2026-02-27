Weiter zum Inhalt
Bezzecchi (Aprilia) trotzte den Naturgewalten: Fabelrunde nach Planänderung

Es läuft alles nach Plan für Marco Bezzecchi und Aprilia: «Bezz» diktierte den ersten Trainingstag der neuen Rennsaison und setzte dem Zeittraining mit einem neuen Buriram-Rekord die Krone auf.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Bestzeit vor dramatischem Himmel für Aprilia-Pilot Bezzecchi
Bestzeit vor dramatischem Himmel für Aprilia-Pilot Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Bestzeit vor dramatischem Himmel für Aprilia-Pilot Bezzecchi
© Gold and Goose

Die Vorstellung von Marco Bezzecchi am ersten offiziellen Fahrtag zur Rennsaison 2026 war in jeder Hinsicht beeindruckend. Bereits im ersten freien Training war der Italiener sofort bei der Sache. Der Pilot aus Rimini ließ der Testbestzeit von vor einer Woche gleich die nächste Bestmarke folgen. Bezzecchi fuhr gut ein Zehntel als Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio.

Noch präsenter war die Nummer 72 dann im entscheidenden Zeittraining. Mit der ersten fliegenden Runde übernahm «Bezz» wieder Platz 1 und ließ sich auch vom aufkommenden Schlechtwetter nicht aus der Ruhe bringen. Die Zwischenbestzeit von Fabio Di Giannantonio konterte Bezzecchi mit einem Statement. Im Finale der Session, bei der unentwegt einzelne Miniregenschauer durchzogen und Trackhouse-Pilot Ogura zu Boden schickten, hämmerte der WM-Dritte mit seiner 1:28,526 min eine neue Buriram-Referenzzeit in den heißen Asphalt. Weltmeister Marc Márquez, der sich noch auf Rang 2 steigerte, verlor über 0,4 sec auf Bezzecchi.

Starter erster Aufschlag von Marco Bezzecchi in Thailand
Starter erster Aufschlag von Marco Bezzecchi in Thailand
Foto: Gold and Goose
Starter erster Aufschlag von Marco Bezzecchi in Thailand
© Gold and Goose

Cool, aber alles andere als überheblich dann auch der Auftritt des Spitzenreiters im Pressezentrum. «Ein richtiger Freitag. Wir haben es geschafft, den Speed des Tests mitzunehmen in den Auftakt. Um ehrlich zu sein, war ich etwas enttäuscht von meinem Tempo am Vormittag, insbesondere was mein Gefühl mit den weichen Reifen anging. Später ging es besser – trotz der schwierigen Bedingungen. Es war etwas kompliziert, den richtigen Zeitpunkt zu treffen. Wir hatten einen anderen Plan vom Ablauf. Das Team musste auf die Bedingungen reagieren und hat den Einsatz umgeplant.»

Besonders herausfordernd war dabei ein natürliches Hindernis, wie der 27-Jährige berichtete: „Der Wind war außergewöhnlich. Es war zwar nicht kritisch, aber eine Zeit lang hat er verhindert, dass die Zeiten besser wurden. Aber – das hat ja alle betroffen.«

Fraglos profitiert der blendend aufgelegte Italiener von der Leistungsfähigkeit der 2026er-Aprilia. Das Potenzial der jüngsten Ausbaustufe dokumentierten auch die anderen RS-GP-Athleten Jorge Martin (5.) und Ai Ogura (9.). Damit fanden drei Aprilia den Weg ins Q2, was besonders bemerkenswert ist anhand der Tatsache, dass nie zuvor ein Bike aus Noale in Thailand einen Podestplatz erreichen konnte.

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

24

1:28,526

02

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

25

+0,421

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

19

+0,484

04

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

19

+0,659

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

25

+0,703

06

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+0,850

07

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

25

+0,991

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

23

+1,006

09

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

20

+1,053

10

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

21

+1,064

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

