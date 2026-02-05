Weiter zum Inhalt
Bezzecchi (Aprilia) zum 2026er-Paket: «Es ist noch nichts entschieden»

MotoGP-Ass Marco Bezzecchi tut sich nach dem Sepang-Test schwer, eine exakte Standortbestimmung abzugeben. Mit dem vielen Grip auf der Strecke ist es zudem nicht einfach, gutes Feedback zu geben.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
© Gold & Goose

Tag 3 beim Sepang-Test nutzte Aprilia-Held Marco Bezzecchi erneut, um möglichst viele Kilometer abzuspulen. Wie viele andere Piloten war auch er am Donnerstagvormittag schnell unterwegs. Am Mittag war «Bez» mit seiner RS-GP26 auf Rang 5 zu finden. Auf Alex Marquez (Gresini Ducati), der zu diesem Zeitpunkt der Schnellste war, hatte er 0,624 sec Rückstand.

Bezzecchi war an allen drei Tagen des Sepang-Tests bei den Schnellsten dabei. Das 2026er-Bike aus Noale scheint auf einem sehr guten Niveau zu sein. «Das Motorrad ist in allen Bereichen etwas besser», meinte der Italiener knapp. Zur neuen Heckvariante an seiner RS-GP wollte er keine Angaben machen. Er ging aber darauf ein, wie komplex die aktuelle MotoGP-Ära ist. «In der derzeitigen MotoGP sprechen wir immer über sehr kleine Unterschiede. Es ist auch für mich schwierig, eine gute Antwort auf alle Fragen zu geben.»

Wie ordnet Bezzecchi die Fortschritte bei der Aprilia im Vergleich zu den anderen Herstellern ein? «Ich habe nicht viele andere Fahrer auf der Strecke gesehen. Okay, Pecco heute morgen, gestern waren es Pedro und Maverick, die ich von der Nähe aus beobachten konnte», grübelte er. «Ich habe einige Unterschiede gesehen, welche ich meinen Ingenieuren weitergegeben habe. Vor allem bei einem Test ist es aber schwierig, etwas herauszufinden, weil jeder seinen eigenen Plan verfolgt und mit unterschiedlichen Reifen unterwegs ist. Du weißt nie, wie viele Runden jemand schon mit den Reifen gefahren ist oder wie viel Benzin er noch im Tank hat.»

Zu gute Bedingungen für einen Test?

Nach sechs Testtagen befindet sich auf dem Sepang International Circuit sehr viel Gummiabrieb. Macht es das schwerer, für die getesteten Dinge eine aussagekräftige Beurteilung abzugeben? «Das ist problematisch, denn vor allem gestern und heute wirkt es so, dass alles gut funktioniert», bestätigte der 27-Jährige. «Du musst sehr fokussiert sein und versuchen, beim Motorrad alles zu fühlen. Man muss auch sehr präzise sein bei den Kommentaren, weil die Strecke sehr gut ist. Verglichen mit dem Rennen ist die Pace viel schneller. Es ist somit nicht einfach, gleichzeitig ist es auf der Strecke mit diesen Bedingungen sehr schön zum Fahren – es macht sehr viel Spaß mit dem MotoGP-Bike. Wenn wir normalerweise zu einem Rennwochenende hierherkommen, sind die Streckenbedingungen immer schwierig, was das Grip-Niveau angeht.»

In gut zwei Wochen findet bereits der nächste Test statt. Auf dem Chang International Circuit in Buriram wird das Grip-Level nicht allzu hoch sein. «Es ist ein wichtiger Test, weil dort das erste Rennen stattfindet.» Weiß Bezzecchi nach dem Sepang-Test, mit welchem Paket er das erste Rennwochenende in Thailand bestreiten wird? «Das weiß ich noch nicht, weil der Regen gestern unseren Plan etwas durcheinandergebracht hat. Wir müssen zudem in Thailand noch einige Dinge testen. Somit ist momentan noch gar nichts entschieden.»

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Alex Marquez (E)

Ducati

1:56,402 min

2.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,383 sec

3.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,387

4.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,527

5.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,624

6.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,728

7.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,843

8.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,851

9.

Joan Mir (E)

Honda

+0,866

10.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,888

11.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+1,138

12.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,178

13.

Maverick Vinales (E)

KTM

+1,197

14.

Johann Zarco (F)

Honda

+1,199

15.

Brad Binder (ZA)

KTM

+1,456

16.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,764

17.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+2,388

18.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+2,500

19.

Luca Marini (I)

Honda

+2,771

20.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+2,876

21.

Toprak Razgatlioglu

Yamaha

+2,912

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

