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Bezzecchi bremst vor Heimrennen: «Das Wochenende in Aragon war wichtiger»

Marco Bezzecchi kommt als WM-Dritter zum MotoGP-Wochenende im Misano. Den Druck als Lokalheld beim Rennen nahe der Heimatstadt hervorstechen, zu müssen versucht der Aprilia-Fahrer fernzuhalten.

Bernhard M. Höhne

Von

MotoGP

Nicht nur der heimliche Favorit in Misano: Marco Bezzecchi
Nicht nur der heimliche Favorit in Misano: Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Nicht nur der heimliche Favorit in Misano: Marco Bezzecchi
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Ein Sieg im Sprintrennen am Samstag und ein rundenlanges Duell um den Triumph im Sonntagsrennen mit dem späteren Sieger und am Ende der Saison, Weltmeister Marc Marquez: Mehrmals wurde Marco Bezzecchi auf das MotoGP-Wochenende in Misano im Vorjahr angesprochen, in dem der 28-Jährige den Sieg am Sonntag um nur wenige Zehntel verpasst hatte.

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Eine Favoritenrolle sieht Bezzecchi, der in der Königsklasse noch nie in Misano gewinnen konnte, nicht: «Das diesjährige Motorrad ist ein völlig anderes als im Vorjahr und auch die Voraussetzungen sind ganz anders. Letztes Jahr war das Wetter perfekt, dieses Jahr wird es verzwickter.» Auch seine körperlichen Voraussetzungen erschweren dem Mann mit der 72 noch das Fahren: «Ich bin nicht so fit wie im Vorjahr. Die Schulter ist endlich wieder in Ordnung, aber mein Knie macht mir das Leben noch schwer.»

Heimspiel für Aprilia-Held Marco Bezzecchi
Heimspiel für Aprilia-Held Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose
Heimspiel für Aprilia-Held Marco Bezzecchi
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

Sein wichtigstes Ziel sei, «zurück in die Form zu kommen, in der ich zu Beginn der Saison war.» Ab dem zweiten GP des Jahres führte «Bezz» die WM-Tabelle an und gewann auch das erste Saisonrennen auf italienischem Boden in Mugello. Jedoch: «Mugello war ein tolles Rennwochenende, aber dieses hier wird völlig anders!» In der Toskana ließ sich der Italiener nach seinem Sieg im Grand Prix unter Tränen im Bad in der Menge von Fans feiern. Danach der sprichwörtliche Absturz mit heftigen und folgenschweren Abflügen in Assen und auf dem Sachsenring.

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Das Rennwochenende vor den Toren seiner Heimatstadt will der Lokalheld nicht überbewerten und versucht, Druck auf sich fernzuhalten: «Ich würde zwar lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht gewinnen will, und es ist ein besonders Rennen. Aber es ist nur ein einzelnes Rennen. Aragon war für mich persönlich wichtiger!» Auf spanischem Boden konnte Bezzecchi in Sprint- und Sonntagsrennen jeweils den dritten Platz einfahren und seine Ergebnisse vom vorangegangenen Rennwochenende in Silverstone bestätigen.

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Spannend: Mit einem Triumph in der Heimat – Bezzecchi lebt 15 Minuten entfernt in Rimini – könnte «Bez» wieder zurück an die Spitze der Tabelle gelangen. Mit Marc Marquez, der fünf Punkte vor ihm rangiert, ist das rote Tuch in bester Position.

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