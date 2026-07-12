Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Bezzecchi erfolgreich operiert: MotoGP-Comeback in Silverstone realistisch?

Marco Bezzecchi hat seine Schlüsselbein-Operation erfolgreich überstanden. Aprilia hofft auf eine Rückkehr beim nächsten MotoGP-Rennen in Silverstone nach der Sommerpause.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Marco Bezzecchi wurde erfolgreich in Sassuolo operiert
Marco Bezzecchi wurde erfolgreich in Sassuolo operiert
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi wurde erfolgreich in Sassuolo operiert
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Gute Nachrichten von MotoGP-Pechvogel Marco Bezzecchi: Der Aprilia-Werkspilot hat die Operation nach seinem schweren Qualifying-Sturz auf dem Sachsenring erfolgreich überstanden. Wie Aprilia wenige Minuten vor dem Start des Deutschland-Grand-Prix am Sonntagnachmittag mitteilte, wurde der Bruch des linken Schlüsselbeins im Universitätsklinikum Sassuolo von Doktor Giuseppe Porcellini operativ versorgt und stabilisiert. Der Eingriff verlief erfolgreich.

Werbung

Werbung

Einen genauen Zeitplan für die Rückkehr des Italieners möchte Aprilia derzeit allerdings noch nicht nennen. Dafür sei es nach der Operation noch zu früh. Dennoch zeigt sich das Werksteam des Hersteller aus Noale optimistisch, Bezzecchi bereits beim nächsten MotoGP-Rennwochenende in Silverstone wieder an der Startlinie zu sehen.

Eine endgültige Prognose über die Ausfallzeit soll in den kommenden Tagen erfolgen und hängt von der weiteren Entwicklung des Heilungsverlaufs ab.

Im Artikel erwähnt

Komplizierter Bruch: Wie lange dauert die Genesung?

Bezzecchi war am Samstag im Q2 auf dem Sachsenring schwer gestürzt und hatte sich dabei das linke Schlüsselbein gebrochen. Laut ersten Informationen handelte es sich nicht um einen glatten Bruch sondern um eine komplizierte Verletzung.

Werbung

Werbung

Der Italiener konnte nicht mehr am Sachsenring-Sprint teilnehmen und verpasste auch den Grand Prix. Bezzecchi ging bereits angeschlagen in das letzte MotoGP-Wochenende vor der Sommerpause. Vor zwei Wochen war der ehemalige WM-Leader beim Grand Prix in Assen bei hohem Tempo gestürzt.

Der Sachsenring-Sturz reihte sich in eine lange Serie von Rückschlägen ein. Auf den emotionalen Sieg in Mugello folgten zahlreiche schwierige Momente. Die Negativserie begann im Balaton Park Anfang Juni, als Bezzecchi beim Start von Aprilia-Teamkollege Jorge Martin torpediert wurde.

Danach stürzte Bezzecchi beim MotoGP-Sprint in Brünn und verlor daraufhin die Kontrolle. Aufgrund einer Ohrfeige gegen einen Streckenposten wurde der Aprilia-Star für den Grand Prix in Tschechien gesperrt. Es folgten die Stürze in Assen und am Sachsenring, die Bezzecchi in der Meisterschaft viele Punkte kosteten. Vor dem Start des Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring hielt Bezzecchi die zweite Position in der Fahrerwertung.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. Startaufstellung

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Freies Training

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

02

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

04

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

05

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

06

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

07

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

08

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

09

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

10

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  • Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  4. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien