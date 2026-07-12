Bezzecchi erfolgreich operiert: MotoGP-Comeback in Silverstone realistisch?

Gute Nachrichten von MotoGP-Pechvogel Marco Bezzecchi: Der Aprilia-Werkspilot hat die Operation nach seinem schweren Qualifying-Sturz auf dem Sachsenring erfolgreich überstanden. Wie Aprilia wenige Minuten vor dem Start des Deutschland-Grand-Prix am Sonntagnachmittag mitteilte, wurde der Bruch des linken Schlüsselbeins im Universitätsklinikum Sassuolo von Doktor Giuseppe Porcellini operativ versorgt und stabilisiert. Der Eingriff verlief erfolgreich.

Werbung

Werbung

Einen genauen Zeitplan für die Rückkehr des Italieners möchte Aprilia derzeit allerdings noch nicht nennen. Dafür sei es nach der Operation noch zu früh. Dennoch zeigt sich das Werksteam des Hersteller aus Noale optimistisch, Bezzecchi bereits beim nächsten MotoGP-Rennwochenende in Silverstone wieder an der Startlinie zu sehen.

Eine endgültige Prognose über die Ausfallzeit soll in den kommenden Tagen erfolgen und hängt von der weiteren Entwicklung des Heilungsverlaufs ab.

Komplizierter Bruch: Wie lange dauert die Genesung?

Bezzecchi war am Samstag im Q2 auf dem Sachsenring schwer gestürzt und hatte sich dabei das linke Schlüsselbein gebrochen. Laut ersten Informationen handelte es sich nicht um einen glatten Bruch sondern um eine komplizierte Verletzung.

Werbung

Werbung

Der Italiener konnte nicht mehr am Sachsenring-Sprint teilnehmen und verpasste auch den Grand Prix. Bezzecchi ging bereits angeschlagen in das letzte MotoGP-Wochenende vor der Sommerpause. Vor zwei Wochen war der ehemalige WM-Leader beim Grand Prix in Assen bei hohem Tempo gestürzt.

Der Sachsenring-Sturz reihte sich in eine lange Serie von Rückschlägen ein. Auf den emotionalen Sieg in Mugello folgten zahlreiche schwierige Momente. Die Negativserie begann im Balaton Park Anfang Juni, als Bezzecchi beim Start von Aprilia-Teamkollege Jorge Martin torpediert wurde.

Danach stürzte Bezzecchi beim MotoGP-Sprint in Brünn und verlor daraufhin die Kontrolle. Aufgrund einer Ohrfeige gegen einen Streckenposten wurde der Aprilia-Star für den Grand Prix in Tschechien gesperrt. Es folgten die Stürze in Assen und am Sachsenring, die Bezzecchi in der Meisterschaft viele Punkte kosteten. Vor dem Start des Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring hielt Bezzecchi die zweite Position in der Fahrerwertung.