Marco Bezzecchi (Aprilia): Geburtstags-Party mit Kimi Antonelli

Die MotoGP-WM geht an diesem Wochenende mit dem Meeting im MotorLand Aragon in Spanien weiter. Marco Bezzecchi nutzte die letzten Stunden in der Heimat an der Adria noch zu einem besonderen Abstecher. Der 27-jährige Aprilia-Pilot war zu Gast auf einer ganz besonderen Geburtstagsfeier.

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Geburtstagskind war kein geringerer als Mercedes-F1-Star Kimi Antonelli – der Italiener zelebrierte am 25. August seinen 20. Geburtstag. Auch die Location war besonders gewählt: Der aus Bologna stammende Antonelli lud seine Freunde sowie Familie nach Riccione an die Adria ein.

Marco Bezzecchi: Mittendrin im WM-Kampf

Schauplatz der Sommerparty im Hause Antonelli war ein beliebter Wasser-Freizeitpark. Dort tobte die Geburtstagsgesellschaft einen Nachmittag lang herum. MotoGP-Ass «Bez» war mittendrin und relaxte in lockerer Atmosphäre.

Bezzecchi befindet sich 2026 voll im Kampf um die WM-Krone. Dem Italiener fehlen derzeit als Zweitplatzierter nur 31 Punkte auf den spanischen Leader und Aprilia-Teamkollegen Jorge Martin. Bei Kumpel Antonelli ist es in den Formel 1-Rennen zuletzt wieder enger zugegangen. Übrigens: Bei den nicht geladenen Gästen bedankte sich Antonelli artig für die Glückwünsche zum 20er.

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