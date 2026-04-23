Bezzecchi gibt zu bedenken: «Alle Ingenieure hatten viel Zeit, zu arbeiten»
Marco Bezzecchi war in Jerez die Unruhe vor der ersten Session am Freitag anzumerken. Wie so oft wiegelte der MotoGP-Leader alle tiefergehenden Fragen konsequent und mit einem freundlichen Grinsen ab.
Trotz eines vermasselten Auftakts mit einem Sturz beim Sprint von Buriram erreichte der Aprilia-Werksfahrer den Europaauftakt in Spanien als WM-Führender. Damit hätten selbst die größten Aprilia-Fans nicht gerechnet: Vor dem Jerez-GP führt Bezzecchi vor Teamkollege Jorge Martin und KTM-Ass Pedro Acosta. Es folgen Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez und mit Ai Ogura der nächste Pilot einer Aprilia. Bezzecchi gewann die letzten fünf GP-Rennen in Serie.
Mit freundlich versteinerter Miene bedankte sich Marco Bezzecchi für die von Marc Márquez ausgesprochene Favoritenrolle: «Was soll ich dazu sagen – außer, dass es gut ist, wenn Marc das sagt.
Die fast einmonatige Pause genoss der Pilot aus Rimini: «Neben dem Training war es sehr gut, auch mehr Zeit mit meiner Familie, meinen Freunden und meinem Hund zu verbringen. In Italien ist es jetzt sehr schön und warm geworden – und ich habe mein Land genossen. Doch das Pausendidyll hat auch eine Kehrseite, wie Bezzecchi überzeugt ist. Der Punkt ist: «Durch die lange Unterbrechung konnten sich alle erholen, trainieren – insbesondere hatten aber auch alle Ingenieure Zeit, zu verstehen und zu arbeiten.»
Fakt ist, alle Hersteller versuchen mit großem Druck, die Lücke zum Projekt der Aprilia-Rennabteilung zu schließen Insbesondere Ducati. Noch vor einem Jahr hatte der Fahrer eines Bikes aus Bologna dominiert – im Sprint deklassierte man die Konkurrenz mit den Rängen 1–6. Nun ist das Team um Gigi Dall’Igna hinter Aprilia und KTM zurückgefallen und es schaut in der, wenn auch noch jungen, Saison nicht gut auf eine erneute Titelverteidigung aus.
Vor einem Jahr verlief der Spanien-GP aus Sicht von Marco Bezzecchi trostlos. Bei seinem erst fünften Auftritt für Aprilia reichte es mit den Rängen 8 (Sprint) und 14 nur zu wenigen Punkten. Bezzecchi: «Letztes Jahr war unsere Leistung eigentlich gut, aber die Resultate waren es nicht. Man kann es nur schlecht vergleichen, aber ich liebe Jerez und habe hier in der Vergangenheit oft ein hohes Tempo gehen können.»
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