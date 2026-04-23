Bezzecchi gibt zu bedenken: «Alle Ingenieure hatten viel Zeit, zu arbeiten»

Trotz eines vermasselten Auftakts mit einem Sturz beim Sprint von Buriram erreichte der Aprilia-Werksfahrer den Europaauftakt in Spanien als WM-Führender. Damit hätten selbst die größten Aprilia-Fans nicht gerechnet: Vor dem Jerez-GP führt Bezzecchi vor Teamkollege Jorge Martin und KTM-Ass Pedro Acosta. Es folgen Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez und mit Ai Ogura der nächste Pilot einer Aprilia. Bezzecchi gewann die letzten fünf GP-Rennen in Serie.

Werbung

Werbung

Mit freundlich versteinerter Miene bedankte sich Marco Bezzecchi für die von Marc Márquez ausgesprochene Favoritenrolle: «Was soll ich dazu sagen – außer, dass es gut ist, wenn Marc das sagt.

Die fast einmonatige Pause genoss der Pilot aus Rimini: «Neben dem Training war es sehr gut, auch mehr Zeit mit meiner Familie, meinen Freunden und meinem Hund zu verbringen. In Italien ist es jetzt sehr schön und warm geworden – und ich habe mein Land genossen. Doch das Pausendidyll hat auch eine Kehrseite, wie Bezzecchi überzeugt ist. Der Punkt ist: «Durch die lange Unterbrechung konnten sich alle erholen, trainieren – insbesondere hatten aber auch alle Ingenieure Zeit, zu verstehen und zu arbeiten.»

Standard: Die letzten fünf MotoGP-GP-Siege gingen an Bezzecchi und Aprilia Foto: Gold and Goose Standard: Die letzten fünf MotoGP-GP-Siege gingen an Bezzecchi und Aprilia © Gold and Goose

Werbung

Werbung

Fakt ist, alle Hersteller versuchen mit großem Druck, die Lücke zum Projekt der Aprilia-Rennabteilung zu schließen Insbesondere Ducati. Noch vor einem Jahr hatte der Fahrer eines Bikes aus Bologna dominiert – im Sprint deklassierte man die Konkurrenz mit den Rängen 1–6. Nun ist das Team um Gigi Dall’Igna hinter Aprilia und KTM zurückgefallen und es schaut in der, wenn auch noch jungen, Saison nicht gut auf eine erneute Titelverteidigung aus.

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen